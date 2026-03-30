પ્રેમિકાની હત્યા કરી, લાશના ટુકડા કરી ફ્રીજમાં મુક્યા, લવ અફેરનો ખતરનાક અંજામ

વિશાખાપટ્ટનમાં એક હત્યાની ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. નૌસેનાના એક કર્મચારીએ પોતાની પ્રેમિકાની હત્યા કરી મૃતદેહના ટુકડા કર્યાં. ત્યારબાદ શરીરના કેટલાક અંગોને નષ્ટ કર્યા અને બાકીના ફ્રીજમાં રાખી દીધા.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 30, 2026, 12:05 PM IST
  • હવે વિશાખાપટ્ટનમમાં શ્રદ્ધા વાકર જેવો કેસ
  • લવ અફેરમાં મોનિકાની હત્યા
  • પ્રેમીએ લાશના ટુકડા કરી ફ્રીજમાં મુક્યા

આંધ્ર પ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ શહેરમાં ગજુવાકા પોલીસ સ્ટેશન અંતર્ગત LV નગરમાં નૌસેનાના એક 35 વર્ષીય કર્મચારીએ પોતાના ઘરે 29 વર્ષીય મહિલાની હત્યા કરી દીધી. તેણે મહિલાના મૃતદેહના ટુકડા કર્યાં અને ફ્રીજમાં રાખ્યા હતા. આ ઘટનાનો ખુલાસો ત્યારે થયો જ્યારે આરોપીઓ પોલીસની સામે સરેન્ડર કર્યું હતું.

પત્ની છોડીને જતી રહી
મૃતકની ઓળખ મોનિકાના રૂપમાં થઈ છે. આરોપી, સી.એચ. રવિન્દ્ર એક નેવી ટેક્નીશિયન છે અને વિજયનગરમ જિલ્લાના રાઝમનો રહેવાસી છે. રવિન્દ્ર પરિણીત હતો અને વિશાખાપટ્ટનમની મોનિકા સાથે તેનું અફેર ચાલી રહ્યું હતું. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે રવિન્દ્રની પત્ની થોડા સમય પહેલા તેને છોડીને જતી રહી હતી.

રવિવારે બપોરે રવિન્દ્રનો ફોન આવ્યા બાદ મોનિકા તેના ઘરે પહોંચી હતી. બંને કલાકો સુધી ઘરે રહ્યાં, પરંતુ પ્રાપ્ત વિગત પ્રમાણે સાંજે બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. ગુસ્સામાં આવી રવિન્દ્રએ ચાકૂથી મોનિકાની હત્યા કરી અને તેના શરીરના ટુકડા કર્યાં હતા.

કેટલાક અંગોને નષ્ટ કર્યા, બાકીના ફ્રીજમાં રાખ્યા
આરોપ છે કે તેણે શરીરના કેટલાક અંગોને એક બેગમાં પેક કર્યા હતા. તેને કોઈ અજાણી જગ્યાએ જઈને નષ્ટ કરી દીધા, જ્યારે બાકી અંગોને ફ્રીજમાં રાખ્યા હતા. પોલીસે જણાવ્યું કે બાદમાં રવિન્દ્રએ પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો અને આત્મસમર્પણ કર્યું હતું. અધિકારીઓને ઘરેથી શરીરના કેટલાક અંગો મળ્યા છે. પરંતુ માથુ ગાયબ હતું અને અધિકારીઓને શંકા છે કે રવિન્દ્રએ તેને કોઈ જગ્યાએ ફેંકી દીધું છે. માથા અને શરીરના બાકી અંગોની જાણકારી મેળવવા એક વિશેષ ટીમ બનાવવામાં આવી છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

VisakhapatnamAndhra Pradesh

