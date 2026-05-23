/Monsoon 2026: સેટેલાઈટ તસવીરથી થયો મોટો ખુલાસો, જાણો ક્યાં પહોંચ્યું ચોમાસું? લેટેસ્ટ આગાહી પણ જાણો

Monsoon 2026: અંગ દઝાડતી ભીષણ ગરમી, લૂના થપેડાઓથી હેરાન થતા લોકો માટે રાહતભર્યા સમાચાર આવ્યા છે. IMDએ ચોમાસા વિશે મોટી માહિતી આપી છે. સેટેલાઈટ તસવીરથી ચોમાસા વિશે શું માહિતી સામે આવી રહી છે તે ખાસ જાણો.
આ વર્ષે આકરી ગરમીનો અનુભવ દેશવાસીઓને થઈ રહ્યો છે. ગુજરાત સહિત અનેક ભાગોમાં જીવલેણ ગરમીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. જો કે ભીષણ ગરમી વચ્ચે લોકોને રાહત થાય તેવા સમાચાર આવ્યા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ મુજબ દક્ષિણ પશ્ચિમ મોનસુને 23 મે 2026ના રોજ આગળ વધતા દક્ષિણ પશ્ચિમ અરબ સાગરના કેટલાક ભાગો, દક્ષિણ-પૂર્વ અરબ સાગરના વધારાના ભાગો, કોમોરિન વિસ્તાર, દક્ષિણ પશ્ચિમ, દક્ષિણ પૂર્વ તથા પૂર્વ-મધ્ય બંગાળની ખાડી અને આંદમાન સાગરના મોટાભાગના ભાગોમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે.
સેટેલાઈટ તસવીરથી ખુલાસો
સેટેલાઈટ તસવીરથી સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે કે ચોમાસાનું આગમન તીવ્ર બન્યું છે. અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીના મોટા ભાગોમાં ગાઢ વાદળો છવાયેલા છે. જે ભારે વરસાદની શક્યતા જતાવી રહ્યા છે. IMDએ જણાવ્યું કે 23મી મેના રોજ ચોમાસાની ઉત્તરી સીમા (Northern Limit of Monsoon) કેટલાક ખાસ વિસ્તારોમાંથી પસાર થઈ રહી છે. તે સામાન્યથી થોડું તેજ ગતિથી આગળ વધી રહ્યું છે. આગામી 3-4 દિવસમાં ચોમાસુ દક્ષિણ પશ્ચિમ અને દક્ષિણ પૂર્વ અરબ સાગરના બાકી ભાગો, કોમોરિન વિસ્તાર, બંગાળની ખાડીના બાકી ભાગો અને આંદમાન સાગરના બચેલા વિસ્તારોમાં આગળ વધે તેવી સારી શક્યતા છે.
ચોમાસું આગળ વધવાનો અર્થ એ છે કે કેરળ, તમિલનાડુ, આંદમાન નિકોબાર ટાપુઓ અને પૂર્વોત્તર રાજ્યોમાં જલદી સારો વરસાદ શરૂ થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે ચોમાસું કેરળમાં 1 જૂનની આસપાસ પહોંચે છે, પરંતુ આ વર્ષે તેમાં થોડી જલદી જોવા મળી રહી છે.
ગરમીથી રાહતની આશા
દેશના અનેક ભાગોમાં લૂનો પ્રકોપ ચાલુ છે. દિલ્હી, યુપી, મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને વિદર્ભ જેવા વિસ્તારોમાં તાપમાન 45-48 ડિગ્રી સુધી પહોંચી રહ્યું છે. આવામાં ચોમાસાની આ તેજ પ્રગતિથી લોકોને આશા છે કે જલદી વરસાદ શરૂ થઈ જશે અને ગરમીથી રાહત મળશે. ખેડૂતો માટે આ સમાચાર ખુબ સારા છે. ચોમાસાની સમયસર કે તે પહેલાની પ્રગતિ ખરીફ પાકની વાવણી માટે અનુકૂળ હોય છે. જો ચોમાસું સારું રહ્યું તો દેશભરમાં કૃષિ ઉત્પાદન પર સકારાત્મક અસર પડશે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ આગામી કેટલાક દિવસોમાં પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહે તેવી શક્યતા છે. જો બધુ ઠીક રહેશે તો ચોમાસું જલદી આગળ વધશે. આઈએમડી સતત સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને નિયમિત અપડેટ આપી રહ્યું છે. સેટેલાઈટ ઈમેજમાં જોવા મળી રહેલા ગાઢ વાદળો સ્પષ્ટ સંકેત આપી રહ્યા છે કે ચોમાસું સક્રિય થઈ ચૂક્યું છે. જો કે કેટલાક વિસ્તારોમાં હજુ પણ ગરમી રહેશે. બધુ મળીને દેશમાં ચોમાસાની એન્ટ્રીનો ઈન્તેજાર હવે ખતમ થઈ ગયો છે.
દક્ષિણ પશ્ચિમ મોનસૂનના આગળ વધવાથી દેશમાં વરસાદની આશા જોવા મળી છે. ગરમીથી થાકેલા લોકો હવે વરસાદને આવકારવા માટે તૈયાર બેઠા છે. આઈએમડીની નિગરાણીમાં ચોમાસાની પ્રગતિ પર બાજ નજર છે. સારા ચોમાસાની આશા સાથે જ સાવધાની પણ વર્તવી પડશે. કારણ કે શરૂઆતી વરસાદ ક્યારેક ક્યારેક ભારે હોય છે અને પુર જેવી સ્થિતિ પેદા કરી શકે.
ગુજરાતની હવામાન સ્થિતિ
રાજ્ય હવામાન વિભાગે આજે ગુજરાતમાં માવઠાની આગાહી કરી છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન હાલ સક્રિય છે જેના પગલે અમરેલી, ગીરસોમનાથ, જામનગર, રાજકોટમાં વરસાદની આગાહી છે. તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડમાં આગાહી, જ્યારે દીવ દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં પણ વરસાદની આગાહી છે. આવતીકાલથી વાતાવરણ સામાન્ય રહી શકે. તાપમાન 40થી 42 ડિગ્રી આસપાસ રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં માવઠાની અસર રહી શકે. બીજી બાજુ ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં ગરમીની અસર રહેશે.