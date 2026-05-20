/આ ચોમાસું ક્યાંથી આવે છે? 17 હજાર કિ.મી દૂર બેઠેલા નાના બાળકના કારણે આખા ભારતનું કેમ વધ્યું ટેન્શન?

Monsoon 2026: ચોમાસું અંદમાન સાગર સુધી પહોંચી ગયું છે અને 26 તારીખ સુધીમાં કેરળ પહોંચવાની સંભાવના છે. જોકે, આગળની સ્થિતિ બહુ સારી દેખાઈ રહી નથી. ભારતથી હજારો કિલોમીટર દૂર થઈ રહેલી એક હલચલ ટેન્શન વધારી રહી છે. ચોમાસાનું આખું વિજ્ઞાન વિગતવાર વાંચો.
Monsoon 2026: આ હવામાનની એક રસપ્રદ ઘટના છે, જેને સામાન્ય ભાષામાં દરેક ભારતીય 'મોન્સૂન' કે ચોમાસું કહે છે. અરબી શબ્દ 'મૌસિમ'નો અર્થ થાય છે સીઝન એટલે કે ઋતુ, અને તેના પરથી જ 'મોન્સૂન' શબ્દ બન્યો છે. અવારનવાર દક્ષિણ-પશ્ચિમ મોન્સૂનની ચર્ચા થાય છે, પરંતુ દેશમાં દર વર્ષે બે અલગ-અલગ ચોમાસા આવે છે. આવા સમયે જ્યારે આ વખતે ચોમાસું વહેલું આવી ગયું છે અને કેરળમાં દસ્તક દેવાનું છે, ત્યારે એ જાણવું જરૂરી બની જાય છે કે તે આવે છે ક્યાંથી? અને એક 'નાના બાળકની' શરારતથી ભારતને શું ટેન્શન છે?
ચોમાસું કેવી રીતે બને છે?
ખરેખર તો, ઉનાળામાં જમીન આસપાસના સમુદ્રની સરખામણીમાં વધુ ઝડપથી ગરમ થાય છે. જમીનની ઉપરની ગરમ હવા ઊંચે ચઢતી જાય છે, જેના કારણે હવાનું હલકું દબાણ (low pressure) સર્જાય છે. આ હલકું દબાણ સમુદ્રની ઉપર સ્થિત ભારે દબાણવાળા વિસ્તારોમાંથી પ્રમાણમાં ઠંડી અને ભેજવાળી હવાને પોતાની તરફ ખેંચે છે. આ હવા માનસૂની પવનોના રૂપમાં જમીન તરફ વહે છે. જ્યારે આ જ પવનો જમીન પર પહોંચીને પર્વતમાળાઓ સાથે ટકરાય છે, ત્યારે ભારે વરસાદનું કારણ બને છે. જોકે, શિયાળામાં આનાથી બિલકુલ ઊલટું થાય છે, જ્યારે ઠંડી જમીન પરથી પવનો સમુદ્ર તરફ પાછા ફરતા ચોમાસાના પવનો તરીકે વહે છે. આ જ ચોમાસા પાછળનું વિજ્ઞાન છે.
ભારત માટે ચોમાસું આટલું મહત્વનું કેમ છે?
ભારતીયો 10-11 મહિના સુધી ચોમાસાની રાહ જોતા હોય છે કારણ કે આપણા માટે આ માત્ર વરસાદની એક ઋતુ નથી. આ અનોખી અને શક્તિશાળી આબોહવા પ્રણાલી (climate system) ભારતીયો માટે અને દેશના સમગ્ર અર્થતંત્ર માટે જીવનરેખા સમાન છે. આ સિસ્ટમની અસર દેશના સામાજિક-આર્થિક માળખા પર પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે પડે છે. ચોમાસાનો વરસાદ ખેતી માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. પાકનું ઉત્પાદન અને અનાજના ભાવો સારા ચોમાસા સાથે જોડાયેલા હોય છે. દેશના જળાશયોને ફરીથી ભરવા અને વીજ ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ પણ વરસાદ ખૂબ જ મહત્વનો છે.
દેશમાં બીજું ચોમાસું ક્યારે આવે છે?
હા, બીજા ચોમાસાની પણ ચર્ચા થાય છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું જેવું નબળું પડવા લાગે છે, કે તરત જ ઓક્ટોબર મહિના સુધીમાં ઉત્તર-પૂર્વીય ચોમાસાનું આગમન થઈ જાય છે. તેને 'પાછા ફરતા ચોમાસાના પવનો' (Retreating Monsoon) પણ કહેવામાં આવે છે. આ ચોમાસું ટૂંકા ગાળાનું અને ઓછા વિસ્તાર પૂરતું મર્યાદિત હોય છે, તેમ છતાં ખાસ કરીને દક્ષિણ ભારત માટે તે ખૂબ મહત્વનું છે.
17 હજાર કિમી દૂર બેઠેલા 'નાના બાળક'ની અસર
તમે 'અલ નીનો' (El Nino) વિશે ચોક્કસ સાંભળ્યું હશે. આ વર્ષે હવામાન વિભાગ તેના કારણે ચોમાસાના વરસાદમાં ઘટાડો થવાની આશંકા વ્યક્ત કરી રહ્યું છે. અસલમાં સ્પેનિશ ભાષામાં 'અલ નીનો' નો અર્થ 'નાનું બાળક' થાય છે. આ નામ પેરુના માછીમારોએ આપ્યું હતું. સામાન્ય દિવસોમાં વિષુવવૃત્ત (Equator) પાસે ટ્રેડ વિન્ડ્સ (વ્યાપારી પવનો) પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ, એટલે કે દક્ષિણ અમેરિકાથી એશિયા તરફ વહે છે અને તે ગરમ પાણીને એશિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયા તરફ ધકેલે છે. જોકે, અલ નીનોની સ્થિતિમાં આ વ્યાપારી પવનો નબળા પડી જાય છે અને ગરમ પાણી એશિયાને બદલે દક્ષિણ અમેરિકા (પેરુના તટ) તરફ વહેવા લાગે છે.
શું છે અલ નીનો?
અલ નીનો એ આબોહવા સાથે જોડાયેલી એક એવી કુદરતી ઘટના છે જે પ્રશાંત મહાસાગર (Pacific Ocean)માં ઘટે છે અને ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વના હવામાનને અસર કરે છે. દક્ષિણ અમેરિકાના દરિયાકાંઠે, ખાસ કરીને પેરુની નજીક અને વિષુવવૃત્તીય પ્રશાંત મહાસાગરના પૂર્વ ભાગોમાં ગરમ પાણી જમા થઈ જાય છે. સમુદ્રના તાપમાનમાં આ વધારો વિશ્વભરમાં હવા અને વાદળોની ગતિશીલતાને બદલી નાખે છે, જેના કારણે પવનોની નિયમિત પેટર્નમાં ગરબડ થઈ શકે છે. આના પરિણામે, ભારતમાં ચોમાસું નબળું પડે છે અથવા મોડું આવે છે.
અલ નીનો વાળા વર્ષમાં ભારત તરફ આવતા ભેજવાળા પવનોનો સામાન્ય પ્રવાહ ખોરવાઈ જાય છે. વરસાદ ઓછો થાય છે અને દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. 1950થી અત્યાર સુધીમાં 16 વખત અલ નીનોના વર્ષ રહ્યા છે. તેમાંથી 7 વર્ષ એવા હતા જ્યારે ભારતમાં ચોમાસાનો વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઓછો નોંધાયો હતો.