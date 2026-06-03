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આગામી 24 કલાકમાં ચોમાસાનું આગમન, સાત દિવસ સુધી ભુક્કા બોલાવશે વરસાદ, આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી

Monsoon 2026 : ચોમાસા અંગે એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. આગામી 24 કલાકમાં તે કેરળ પહોંચવાની ધારણા છે. જેના કારણે કેરળ, તમિલનાડુ અને કર્ણાટકમાં ભારે વરસાદની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 03, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:02 PM IST
આગામી 24 કલાકમાં ચોમાસાનું આગમન, સાત દિવસ સુધી ભુક્કા બોલાવશે વરસાદ, આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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