/આગામી 24 કલાકમાં ચોમાસાનું આગમન, સાત દિવસ સુધી ભુક્કા બોલાવશે વરસાદ, આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી

Monsoon 2026, IMD Rainfall Alert : ઉત્તર ભારત સહિત દેશના અનેક ભાગોમાં ગરમીનો માહોલ ફરી શરૂ થયો છે. અનેક રાજ્યોમાં તીવ્ર ગરમી જોવા મળી રહી છે. દરમિયાન, હવામાન વિભાગે ચોમાસા અંગે સારા સમાચાર શેર કર્યા છે. IMD મુજબ, દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસુ આગામી 24 કલાકમાં કેરળમાં પહોંચવાની ધારણા છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી સાત દિવસ સુધી કેરળ, તમિલનાડુ અને કર્ણાટકમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. વધુમાં, આ અઠવાડિયા દરમિયાન ઉત્તરપશ્ચિમ, મધ્ય, પૂર્વ અને દક્ષિણ ભારતના વિવિધ ભાગોમાં 40-50 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન સાથે વાવાઝોડાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી
ઉત્તર-પૂર્વ ભારતની વાત કરીએ તો, 4 જૂન અને 6 થી 9 જૂન દરમિયાન અરુણાચલ પ્રદેશમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આસામ અને મેઘાલયમાં 4 થી 7 જૂન દરમિયાન અને નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં 6 થી 7 જૂન દરમિયાન, તો 8 થી 9 જૂન દરમિયાન આસામ અને મેઘાલયમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ખૂબ જ ભારે વરસાદની આગાહી છે.
દક્ષિણ ભારતમાં 3 થી 5 જૂન દરમિયાન, તો કર્ણાટકમાં 3 જૂને દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશમાં 3 અને 4 જૂને તેલંગાણામાં વાવાઝોડા, વીજળી અને પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. વધુમાં 3 થી 7 જૂન દરમિયાન રાયલસીમા, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને કરાઈકલમાં, 3 અને 4 જૂને કેરળ, માહે અને લક્ષદ્વીપમાં, 6 અને 7 જૂને ઉત્તર કર્ણાટકમાં, 3 થી 5 જૂન દરમિયાન દક્ષિણ કર્ણાટકમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે.
ઉત્તર ભારતમાં પણ વરસાદની આગાહી
ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતની વાત કરીએ તો 3-4 જૂન દરમિયાન જમ્મુ-કાશ્મીરમાં કેટલાક સ્થળોએ વાવાઝોડા, વીજળી અને ભારે પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. 5-6 જૂન દરમિયાન ભારે પવન ફૂંકાય તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં 3-6 જૂન દરમિયાન વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
પૂર્વ રાજસ્થાન, હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી, પંજાબ અને પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં 3-4 જૂન દરમિયાન કેટલાક સ્થળોએ વાવાઝોડા, વીજળી અને ભારે પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. 5 જૂને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં અને 5-6 જૂન દરમિયાન હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી અને પંજાબમાં પણ ભારે પવન ફૂંકાશે તેવી સંભાવના છે.