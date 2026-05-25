/સમય કરતા વહેલું આવી રહ્યું છે ચોમાસું ! આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી, યલો એલર્ટ જાહેર

Monsoon 2026 : ભારતીય હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે 26 મેના રોજ કેરળમાં ચોમાસું એન્ટ્રી કરશે. હવામાન વિભાગે 28 મેથી 3 જૂન દરમિયાન કેરળના કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની પણ આગાહી કરી છે.
Monsoon 2026 : કેરળમાં ભારે વરસાદનો રાઉન્ડ શરૂ થઈ ગયો છે. જેનાથી સંકેત મળી રહ્યો છે કે, ભારે ગરમી વચ્ચે ચોમાસાની શરૂઆત ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં થઈ શકે છે. જોકે, IMDએ હજુ સુધી આ અંગે કોઈ ચોક્કસ નિવેદન જારી કર્યું નથી. અગાઉ એવી ધારણા હતી કે ચોમાસું 26 મે સુધીમાં કેરળમાં આવી શકે છે.
ચોમાસું ક્યાં પહોંચ્યું ?
રવિવારે રાત્રે IMDએ જાહેરાત કરી હતી કે દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસા માટે આગામી 2થી 3 દિવસમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ અને દક્ષિણ-પૂર્વ અરબી સમુદ્ર, કોમોરિન વિસ્તાર, દક્ષિણ-પૂર્વ અને પૂર્વ-મધ્ય બંગાળની ખાડી અને આંદામાન સમુદ્રના બાકીના ભાગોમાં આગળ વધવા માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ છે. જોકે, કેરળમાં ચોમાસાના આગમનની સામાન્ય તારીખ 1 જૂન છે.
કેરળમાં યલો એલર્ટ
પથાનમથિટ્ટા, અલપ્પુઝા, કોટ્ટાયમ, ઇડુક્કી, એર્નાકુલમ, થ્રિસુર, મલપ્પુરમ, કોઝિકોડ અને વાયનાડ જિલ્લાઓમાં 25 મે માટે 'યલો એલર્ટ' જારી કરવામાં આવ્યું છે. બીજા દિવસે 26 મેએ તિરુવનંતપુરમ, કોલ્લમ, અલાપ્પુઝા અને એર્નાકુલમ માટે આગાહી અમલમાં રહેશે. 27 મે માટે ચેતવણી સૂચિમાં ફક્ત ત્રણ જિલ્લા તિરુવનંતપુરમ, કોલ્લમ અને અલપ્પુઝાનો સમાવેશ થાય છે.
છેલ્લે, 28 મે માટે તિરુવનંતપુરમ, કોલ્લમ, પથનમથિટ્ટા, અલાપ્પુઝા, કોટ્ટાયમ, એર્નાકુલમ અને ઇડુક્કી જિલ્લાઓને આ યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે 26 મેના રોજ રાજ્યમાં ચોમાસુ આવશે. વિભાગે 28 મેથી 3 જૂન દરમિયાન કેરળના કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી પણ કરી છે.
દેશનું સૌથી ગરમ સ્થળ
રવિવારે ઘણા રાજ્યોમાં ભારે ગરમીનો અનુભવ થયો, જેમાં મહારાષ્ટ્રના વિદર્ભ ક્ષેત્રમાં બ્રહ્મપુરીમાં 47.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું. જે દેશનું સૌથી ગરમ સ્થળ નોંધાયું. જોકે, હવામાન વિભાગે 29 મેથી શરૂ થતી ગરમીથી ધીમે ધીમે રાહત મળવાની આગાહી કરી છે. તેની આગાહીમાં IMD એ જણાવ્યું હતું કે, આગામી સાત દિવસ સુધી મધ્ય અને ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં અને આગામી 3-5 દિવસ સુધી પૂર્વ અને નજીકના દ્વીપકલ્પીય ભારતમાં ગરમીથી તીવ્ર ગરમીની સ્થિતિ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
રાજસ્થાનમાં તીવ્ર ગરમી યથાવત્
હીટવેવની ચેતવણી જારી કરતા જયપુર હવામાન કેન્દ્રે જણાવ્યું હતું કે આગામી ત્રણથી ચાર દિવસ સુધી રાજ્યના મોટાભાગના ભાગોમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે. એવી પણ આગાહી કરવામાં આવી છે કે 26 અને 27 મેના રોજ પશ્ચિમ રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગોમાં પારો 46થી 47 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી શકે છે.