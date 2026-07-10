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અલ નીનોની જાળમાં ફસાયું ચોમાસું, મુંબઈ-ગુજરાતને જળબંબાકાર કર્યા બાદ અચાનક ગાયબ થશે વાદળા!

 El Nino Effect: આમ પણ ચોમાસું એક તો મોડેથી જામ્યું અને જેવું જામ્યુ એવું હવે વાદળા ગાયબ થવાની આગાહી થઈ રહી છે. હવામાન વૈજ્ઞાનિકોએ એવી ચેતવણી ઉચ્ચારી છે કે ચોમાસાની ધમાકેદાર શરૂઆત બાદ હવે વાદળાઓ ગાયબ થઈ શકે છે. અલ નીનોનો ઓછાયો જોવા મળી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 10, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:33 PM IST
અલ નીનોની જાળમાં ફસાયું ચોમાસું, મુંબઈ-ગુજરાતને જળબંબાકાર કર્યા બાદ અચાનક ગાયબ થશે વાદળા!
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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