/અલ નીનોની જાળમાં ફસાયું ચોમાસું, મુંબઈ-ગુજરાતને જળબંબાકાર કર્યા બાદ અચાનક ગાયબ થશે વાદળા!

છેલ્લા કેટલાય દિવસથી દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં વરસાદે ધડબડાટી બોલાવી છે. મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના અનેક શહેરો અને ગામડાઓમાં તો વરસાદે તહેલકો મચાવી દીધો. એક બાજુ જ્યાં એવો દાવો થઈ રહ્યો છે કે આ વખતે ચોમાસું નબળું પડશે અને વરસાદ ઓછો પડશે ત્યાં ચોમાસાએ મોડેથી પરંતુ જોરદાર શરૂઆત કરી છે. આવામાં લોકોના મનમાં એ સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે શું સુપર અલ નીનોની અસર ભારતમાં જોવા નહીં મળે? હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ રિપોર્ટે કરોડો દેશવાસીઓ અને ખાસ કરીને ખેડૂતોના હ્રદયના ધબકારા વધારી દીધા છે. જૂનમાં વરસાદે હાથતાળી આપી અને ત્યારબાદ જુલાઈની શરૂઆતમાં જે ચોમાસાએ ધમાકેદાર શરૂઆત કરી હતી તેના પર હવે અલ નીનોનો ઓછાયો વર્તાઈ રહ્યો છે.
હવામાન વૈજ્ઞાનિકોનો એવો દાવો છે કે આ રાહત ખુબ ઓછા સમય માટે મળી છે અને અલ નીનો એકવાર ફરીથી ચોમાસા પર બ્રેક લગાવવાની તૈયારીમાં છે. આગામી 5 દિવસમાં એવો તે કયો ખેલ પડશે કે જેણે વૈજ્ઞાનિકોને પણ ચિંતામાં મૂકી દીધા છે? ખાસ જાણો.
હવામાન વૈજ્ઞાનિકોની ચિંતાજનક ચેતવણી
IMDનું માનવું છે કે 10 જુલાઈથી 15 જુલાઈ વચ્ચે ઉત્તર, પશ્ચિમ અને મધ્ય ભારત સહિત પશ્ચિમી કાંઠા વિસ્તારોમાં વરસાદમાં ભારે કમી આવવાની શક્યતા છે. વર્તમાન સમયમાં જે હળવા દબાણનું ક્ષેત્ર બન્યું હતું તે હવે નબળું થઈને આગળ વધી ચૂક્યું છે. જેનાથી આકાશમાં વાદળોની અવરજવર ઘટી રહી છે.
ખેતી અને પાક પર સંકટ
જુલાઈ વચ્ચે આવનારા આ વરસાદના ગાયબ થઈ જવા જેવી સ્થિતિને પગલે દેશમાં સીઝનનો કુલ વરસાદનો આંકડો એકવાર ફરીથી સામાન્યથી ઓછાની કેટેગરીમાં આવી શકે છે. કૃષિ તજજ્ઞોના જણાવ્યાં મુજબ ધાન અને બીજા ખરીફ પાકો માટે આ સમય ખુબ જ નાજુક છે. હાલમાં જ થયેલી વાવણીના કારણે પાકના શરૂઆતી વિકાસ માટે સતત ભેજની જરૂર હોય છે. જો આ સમય દરમિયાન લાંબા સમય સુધી વરસાદ અટકી જાય તો સિંચાઈ વગરના વિસ્તારોમાં છોડવા સૂકાઈ શકે છે.
અલ નીનોનો મોટો ખેલ
હવામાન વૈજ્ઞાનિકોના જણાવ્યાં મુજબ ચોમાસાનો આ ઉતાર ચડાવ પ્રશાંત મહાસગરમાં એક્ટિવ થઈ રહેલા અલ નીનોના કારણે છે. અલ નીનોના પ્રભાવવાળા વર્ષોમાં ચોમાસું સતત એક જેવા વરસાદને બદલે ટુકડાંમાં જોવા મળે છે. જેમાં થોડા દિવસ તો ખુબ વરસાદ પડે છે. પરંતુ ત્યારબાદ એક લાંબો સમય એવો આવે છે કે વરસાદ ગાયબ થઈ જાય છે. જો કે વૈજ્ઞાનિકોને એવી આશા પણ છે કે જુલાઈના અંતિમ દિવસોમાં ચોમાસું એકવાર ફરીથી સક્રિય થશે પરંતુ ત્યાં સુધી દેશના કરોડો ખેડૂતો આકાશ તરફ આશા ભરી મીટ માંડીને જોયા કરશે.