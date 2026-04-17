Monsoon 2026: 'એક નાનકડા છોકરા'એ આખા ગુજરાતની ઊંઘ ઉડાવી દીધી, જાણો એવું તે શું થયું?
Monsoon 2026: માત્ર ગુજરાત જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશમાં હાલ હવામાન જે રીતનું જોવા મળી રહ્યું છે તે ચિંતાજનક છે. ઉપરથી IMDએ એવી આગાહી કરેલી છે કે આ વખતે ચોમાસું નબળું રહી શકે છે. ત્યારે આ નાનકડો છોકરો....એવું તે શું કરી રહ્યો છે જેના કારણે ખતરો ઊભો થયો છે?
- IMDએ આ વખતે ચોમાસું નબળું રહી શકે તેવી આગાહી કરી છે.
- ચોમાસું નબળું રહેવા પાછળનું કારણ અલ નીનો ગણાવવામાં આવી રહ્યું છે.
- આ અલ નીનોને સ્પેનિશ ભાષામાં 'ધ લિટલ બોય' કે 'ક્રાઈસ્ટ ચાઈલ્ડ' પણ કહે છે.
ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં હાલ હવામાન જે રીતે જોવા મળી રહ્યું છે તે ચિંતાનું કારણ બન્યું છે. માત્ર ગુજરાત કે દેશ નહીં પરંતુ દુનિયામાં આ સ્થિતિ ચિંતાજનક છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે આ વખતે ચોમાસા વિશે જે કહ્યું છે તેણે ઊંઘ ઉડાવી છે. કારણ કે એવી ચિંતા વ્યક્ત કરાઈ છે કે આ વર્ષે જૂનથી લઈને સપ્ટેમ્બર સુધી ચોમાસાનો વરસાદ સરેરાશ કરતા પણ ઘટી શકે છે. હવે તેનું કારણ જાણીને તમે ચોંકી જશો.
એક 'નાનો છોકરો' હેરાન-પરેશાન કરશે?
વાત જાણે એમ છે કે હાલ ભારતમાં ચોમાસા અંગે જે આગાહી કરાઈ છે તેને લઈને ચિંતા પેસી છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ આ વખતે ચોમાસું સામાન્ય રહેવાની આગાહી કરી છે. જે સરેરાશ કરતા પણ ઓછો વરસાદ નોંધાઈ શકે. તેની પાછળ અલ નીનો જવાબદાર હોવાનું કહેવાય છે. આ અલ નીનો હાલના સમયમાં પ્રશાંત મહાસાગરના એક નાના ભાગમાં વિક્સિત થઈ રહ્યું છે. 2026માં આ અલ નીનોથી પરેશાની રહેવાની છે. હવે તમને જણાવી દઈએ કે આ નાનો છોકરો એટલે જ અલ નીનો. જેને સ્પેનિશ ભાષામાં 'ધ લિટલ બોય' કહેવામાં આવે છે.
શું છે આ અલ નીનો?
અલ નીનોને 'ધ લિટલ બોય'ની સાથે સાથે 'ક્રાઈસ્ટ ચાઈલ્ડ' પણ કહે છે. અલ નીનો પૂર્વી અને મધ્ય પ્રશાંત મહાસાગરમાં ઘટનારી એક મૌસમી ઘટના છે. જેનાથી પર્યાવરણીય ચક્રમાં ગડબડી આવે છે અને વરસાદ લાવનારા ચોમાસું વાયરા નબળા પડે છે. તેનાથી ચોમાસાની સીઝન દરમિયાન સમગ્ર ભારતીય ઉપમહાદ્વીપમાં ખુબ ઓછો વરસાદ પડે છે. અલ નીનો દર 2થી 7 વર્ષ વચ્ચે વિક્સિત થાય છે.
અલ નીનોથી શું થાય
અલ નીનો એક એવી હવામાન ઘટના છે જેનાથી દુનિયાના બીજા ભાગોમાં વરસાદ ઓછો પડે છે. દુકાળ પડે છે. પાક ખરાબ થાય છે. પાક ઘટે છે. બધુ મળીને અનાજનું ઉત્પાદન ઘટી શકે.
અલ નીનોની અસર
- સામાન્ય રીતે મહાસાગરોમાં ગરમ હવાઓ ઉઠે છે અને પોતાની સાથે પાણી શોષીને કોઈ અન્ય જગ્યાએ વરસાદ વરસાવે છે. ભારતીય ઉપમહાદ્વીપમાં જુલાઈથી લઈને સપ્ટેમ્બર સુધી ભારે વરસાદ હોય છે.
- પરંતુ જો અલ નીનો વિક્સ્તિ થાય તો આ ગરમ પવન નબળો પડે છે અને ઠંડો થાય છે જેના કારણે તે પાણી ઓછું શોષી શકે છે. જેની અસર ચોમાસા પર પડે છે અને ચોમાસું નબળું બને છે જે ઓછો વરસાદ લાવે છે.
ભારત માટે ચોમાસું ખુબ મહત્વનું
- ભારત જેવા દેશ માટે ચોમાસું ખુબ મહત્વનું છે કારણ કે આ દેશ ખેતીપ્રધાન દેશ છે. ચોમાસાથી જ 70 ટકા વરસાદ આવે છે, પાણી આવે છે અને આ વરસાદ ભારતની ખેતી માટે ખુબ મહત્વનો છે.
- ભારતની 4 ટ્રિલિયન ઈકોનોમીમાં કૃષિનો ફાળો 18 ટકા જેટલો છે. જે ભારતના 150 કરોડ લોકોનું પેટ ભરે છે.
- અલ નીનો દરેક જગ્યાએ નકારાત્મક હોય છે એવું નથી.
- ભારતથી હજારો કિલોમીટર દૂર અલ નીનો ભલે નાની અમથી જગ્યા પર બને પરંતુ તેનો જળવાયુ પ્રભાવ ખુબ મોટો હોય છે અને ચિંતા વધારે છે.
ભારતમાં અલ નીનોનો ઈતિહાસ સારો નથી
ભારતમાં અલ નીનો સંલગ્ન આવા ઓછા વરસાદવાળી ઓછામાં ઓછામાં ઓછી 27 જેટલી ઘટનાઓ જોઈ છે. જેમાંથી પાંચમાં સરેરાશ કે સરેરાશથી પણ ઓછો વરસાદ જોવા મળ્યો છે. છેલ્લે છ અલ નીનો વર્ષમાં ભારતમાં સરેરાશથી પણ ઓછો વરસાદ નોંધાયો હતો. 2009માં નબળા અલ નીનો સમયે ભારતમાં લાંબા સમય સુધી 78.2 ટકા વરસાદ થયો. જે 37 વર્ષમાં સૌથી ઓછો હતો. હાલ જે વેધર મોડલ જોવા મળી રહ્યું છે તે મુજબ 2026માં અલ નીનો ખુબ મજબૂત રહી શકે છે.
ગુજરાત માટે શું આગાહી
હવે ગુજરાત માટે લેટેસ્ટ આગાહી જોઈએ તો ગુજરાતના જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, મેના બીજા અઠવાડિયાથી ચોમાસાની હલચલ શરૂ થઈ શકે છે. 12 થી 20મી મે વચ્ચે ચોમાસુ આંદમાનના ટાપુઓ પર પહોંચી શકે. જો અરબ સાગરમાં સર્જાનાર વાવાઝોડું ભેજ ખેંચી ન જાય તો ગુજરાતમાં 8 થી 15 જૂન વચ્ચે ચોમાસાનો વિધિવત પ્રારંભ થઈ શકે છે.
