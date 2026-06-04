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કેરળમાં મેઘરાજાની પધરામણી; નૈઋત્ય ચોમાસાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી, જાણો ગુજરાતમાં ક્યારે પહોંચશે? મોટી આગાહી

Kerala Heavy Rain Alert: ભારતીય હવામાન વિભાગે દાવો કર્યો છે કે ચોમાસાએ કેરલમમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. તેની અસર કેરલમ ઉપરાંત તમિલનાડુ અને કર્ણાટકમાં કેટલીક જગ્યાએ આગામી 7 દિવસ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. આગામી દિવસોમાં મહારાષ્ટ્ર બાદ ગુજરાતમાં ચોમાસાનું આગમન થશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 04, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:39 PM IST
કેરળમાં મેઘરાજાની પધરામણી; નૈઋત્ય ચોમાસાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી, જાણો ગુજરાતમાં ક્યારે પહોંચશે? મોટી આગાહી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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