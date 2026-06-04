/કેરળમાં મેઘરાજાની પધરામણી; નૈઋત્ય ચોમાસાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી, જાણો ગુજરાતમાં ક્યારે પહોંચશે? મોટી આગાહી

Kerala Heavy Rain Alert: દેશભરમાં જેની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી હતી તે ઘડી આખરે આવી ગઈ છે. દેશમાં નૈઋત્યના ચોમાસાની સત્તાવાર રીતે ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. કેરળના દરિયાકાંઠે મેઘરાજાએ વિધિવત રીતે પલાણ કર્યા છે, જેને પગલે ત્યાં હાલ જોરદાર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. કેરળમાં ચોમાસું બેસી જતાં હવે આગામી દિવસોમાં આ ચોમાસી સિસ્ટમ મધ્ય અને પશ્ચિમ ભારત તરફ આગળ વધશે. મહારાષ્ટ્રમાં આગમન કર્યા બાદ આ ચોમાસું ગુજરાત તરફ આગળ વધશે.
ગુજરાતમાં ક્યારે આવશે ચોમાસું?
હવામાન વિભાગ અને નિષ્ણાંતોના મતે આગામી દિવસોમાં ચોમાસું આગળ વધશે. કેરળના ભાગોમાં 7 જૂન સુધીમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. ત્યારબાદ, 16 જૂન આસપાસ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં પ્રી-મોન્સુન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે સારો વરસાદ થઈ શકે છે અને 25 જૂન સુધીમાં ગુજરાતમાં સત્તાવાર રીતે ચોમાસું પહોંચવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી
ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ચોમાસા અને આગામી દિવસોના વાતાવરણને લઈને મહત્વની આગાહીઓ કરી છે. ગુજરાતમાં 20 થી 28 જૂન દરમિયાન આદ્રા નક્ષત્રમાં વરસાદ પડશે. ખેતી માટે આદ્રા નક્ષત્રનો વરસાદ ખૂબ જ ઉત્તમ અને સારો ગણાય છે. આ ઉપરાંત, રોહિણી નક્ષત્રના પાછલા ચરણમાં પણ વરસાદની આશાસ્પદ શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે, જે પણ ઘણો ફાયદાકારક સાબિત થશે.
ચોમાસા પૂર્વે એટલે કે ૮ જૂન આસપાસ ગરમીમાં ફરી વધારો થશે. મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં તાપમાનનો પારો 42 ડિગ્રી સુધી જઈ શકે છે, જ્યારે દરિયાકિનારાના વિસ્તારોમાં અસહ્ય ઉકળાટ અને ભેજવાળું વાતાવરણ રહેશે. હાલના તબક્કે અરબ સાગરમાં કોઈ મોટી ચક્રવાતી સિસ્ટમ બનવાની શક્યતા નથી, પરંતુ બંગાળની ખાડીમાં લો-પ્રેશર સર્જાઈ શકે છે. ચોમાસાના શરૂઆતી તબક્કામાં ઉત્તર ગુજરાતમાં પ્રમાણમાં ઓછો વરસાદ રહી શકે છે. એક નવો પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થવાના કારણે ઉત્તરના પર્વતીય પ્રદેશોમાં બરફવર્ષા જોવા મળશે, જેની અસર મેદાની વિસ્તારોના વાતાવરણ પર પણ પડશે.
રાજ્યમાં આગામી 6 દિવસ ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં આગામી 6 દિવસ સુધી પ્રી-મોન્સુન એક્ટિવિટી જોર પકડશે. શુક્રવાર સુધીમાં રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ તૂટી પડી શકે છે. વરસાદ દરમિયાન 40 થી 50 કિમીની ઝડપે તેજ પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. અમદાવાદ સહિતના મોટા શહેરોમાં પણ ભારે પવન સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત બુધવારે જ રાજ્યના 11 જિલ્લાઓમાં કરા સાથે કમોસમી વરસાદ નોંધાયો હતો.
કયા-કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદની શક્યતા?
આગામી દિવસોમાં ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં પ્રી-મોન્સુન વરસાદની વ્યાપક અસર જોવા મળી શકે છે. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, વડોદરા, દક્ષિણ ગુજરાતના છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, તાપી, સુરત, નવસારી, ડાંગ, દાદરા નગર હવેલી અને સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથમાં વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને 7 થી 9 જૂન દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદનું જોર વધી શકે છે. આ ચોમાસી પવનો અને પ્રી-મોન્સુન એક્ટિવિટીના કારણે કાળઝાળ ગરમીથી પરેશાન નાગરિકોને ટૂંક સમયમાં જ મોટી રાહત મળવાના સંકેતો દેખાઈ રહ્યા છે.