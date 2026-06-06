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ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે ચોમાસુ, મહારાષ્ટ્ર અને ગોવામાં પહોંચ્યું, આગામી સાત દિવસ સુધી આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી

Monsoon 2026 Update: મહારાષ્ટ્ર, ગોવા સહિત અનેક રાજ્યોમાં ચોમાસું પહોચી ગયું છે, આવનારા સાત દિવસો દરમિયાન આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ છે, સાથે ગોવા અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ ભારે વરસાદનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 06, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:46 PM IST
ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે ચોમાસુ, મહારાષ્ટ્ર અને ગોવામાં પહોંચ્યું, આગામી સાત દિવસ સુધી આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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