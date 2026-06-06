/ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે ચોમાસુ, મહારાષ્ટ્ર અને ગોવામાં પહોંચ્યું, આગામી સાત દિવસ સુધી આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી

Monsoon 2026 Update: આ વર્ષે ચોમાસુ મોડું પહોંચ્યું હોવા છતાં, તે ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે અહેવાલ આપ્યો છે કે 6 જૂને ચોમાસુ મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, આંધ્રપ્રદેશના કેટલાક ભાગો, કર્ણાટકના કેટલાક ભાગો, તમિલનાડુનો મોટાભાગનો ભાગ અને ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોના કેટલાક ભાગોમાં પહોંચ્યું છે. કેરળ, તમિલનાડુ, કર્ણાટક અને ઉત્તરપૂર્વીય ભારતમાં આગામી સાત દિવસોમાં ભારે વરસાદ પડશે.
8 અને 9 જૂને, આસામ અને મેઘાલયમાં વાવાઝોડા, વીજળી અને ભારે પવન ફૂંકાશે
વધુમાં, મહારાષ્ટ્ર અને ગોવા માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોની વાત કરીએ તો, 6થી 12 જૂન દરમિયાન અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ અને મેઘાલય માટે અને 7 થી 12 જૂન દરમિયાન નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરા માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. 6 જૂને, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં છૂટાછવાયા વરસાદ પડશે. 8 અને 9 જૂને, આસામ અને મેઘાલયમાં વાવાઝોડા, વીજળી અને ભારે પવન ફૂંકાશે.
આ ઉપરાંત, જો આપણે દક્ષિણ ભારતની વાત કરીએ તો, દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, યાનમ, તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કરાઈકલમાં 6-12 જૂન દરમિયાન, ઉત્તર આંતરિક કર્ણાટકમાં 12 જૂન દરમિયાન, દક્ષિણ કર્ણાટકમાં 8-12 જૂન દરમિયાન, રાયલસીમામાં 6-11 જૂન દરમિયાન, તેલંગાણામાં 6-10 અને 12 જૂને વરસાદની સંભાવના છે. દરિયાકાંઠાના કર્ણાટક, કેરળ, માહે, લક્ષદ્વીપમાં 6-12 જૂન દરમિયાન, ઉત્તર આંતરિક કર્ણાટકમાં 6-11 જૂન દરમિયાન, દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટકમાં 6-7 જૂન દરમિયાન, રાયલસીમામાં 12 જૂને, તેલંગાણામાં 11 જૂને વ્યાપક અથવા વ્યાપક વરસાદની સંભાવના છે.
6-10 જૂન દરમિયાન દરિયાકાંઠાના કર્ણાટકમાં વાવાઝોડા અને વીજળીનું એલર્ટ
દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, યાનમ, ઉત્તર આંતરિક કર્ણાટક, રાયલસીમા, તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કરાઈકલ, તેલંગાણામાં 6-10 જૂન દરમિયાન અને દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટકમાં 6 જૂને વાવાઝોડા, વીજળી અને ભારે પવન ફૂંકાશે. આ ઉપરાંત, દક્ષિણ તરફ જોરદાર પવન ફૂંકાશે. 7 જૂને કર્ણાટકના આંતરિક ભાગોમાં. 6-7 જૂન દરમિયાન કેરળ, માહે, લક્ષદ્વીપમાં અલગ અલગ સ્થળોએ અને 6-10 જૂન દરમિયાન દરિયાકાંઠાના કર્ણાટકમાં વાવાઝોડા અને વીજળી પડશે.
7-10 જૂન દરમિયાન દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટકના અલગ અલગ સ્થળોએ અને 7 જૂને રાયલસીમામાં ભારે વરસાદ પડશે. ઉપરાંત, 6 જૂને લક્ષદ્વીપ, દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટક, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને કરાઈકલમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ખૂબ જ ભારે વરસાદ પડશે.
અનેક રાજ્યોમાં પડશે ભારે વરસાદ
ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતની વાત કરીએ તો, 6 જૂને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં વ્યાપક વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. 7-12 જૂન દરમિયાન જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં, 6-8 જૂન દરમિયાન હિમાચલ પ્રદેશમાં અને 11-12 જૂન દરમિયાન ઉત્તરાખંડમાં છૂટાછવાયા વરસાદ પડશે.
6-7 જૂન દરમિયાન રાજસ્થાનમાં પડશે વરસાદ
6-7 જૂન, 11-12 દરમિયાન હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી અને પંજાબમાં કેટલાક સ્થળોએ, 11-12 જૂન દરમિયાન પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં, 6 અને 10-12 જૂન દરમિયાન પૂર્વી યુપીમાં, 6-7 જૂન દરમિયાન પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં, 6-12 જૂન દરમિયાન પૂર્વી રાજસ્થાનમાં વરસાદ પડશે.
રાજસ્થાનમાં ભારે વાવાઝોડા સાથે વાવાઝોડાનું એલર્ટ
6 જૂને હિમાચલ પ્રદેશ અને જમ્મુ કાશ્મીરમાં, 6 જૂને ઉત્તરાખંડમાં અને 11-12 જૂને ઉત્તરાખંડમાં કેટલાક સ્થળોએ વાવાઝોડા, વીજળી અને ભારે પવન ફૂંકાશે તેવી ચેતવણી આપવામાં આવી છે. 6થી 7 જૂન દરમિયાન પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં અને 6 જૂને પૂર્વી રાજસ્થાનમાં ભારે વાવાઝોડા સાથે વાવાઝોડું આવશે.