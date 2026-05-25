  • /Monsoon Rain Alert: 6 દિવસ પહેલા કેરળમાં પહોંચી જશે ચોમાસું! આ વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદનું એલર્ટ જાહેર

Monsoon Rain Alert: 6 દિવસ પહેલા કેરળમાં પહોંચી જશે ચોમાસું! આ વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદનું એલર્ટ જાહેર

monsoon Alert: ભારતીય હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગે પ્રમાણે આ વર્ષે સાઉથવેસ્ટ મોનસૂન પોતાના સામાન્ય સમયથી છ દિવસ પહેલા જ કેરળના કિનારે ટકરાવાનું છે. મોનસૂન કેરળમાં 26 મેએ પ્રવેશ કરી શકે છે, જ્યારે તેની સામાન્ય તારીખ 1 જૂન હોય છે.

Written ByDhaval GokaniUpdated byDhaval Gokani
Published: May 25, 2026, 03:28 PM IST|Updated: May 25, 2026, 03:28 PM IST
About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

