/Monsoon Rain Alert: 6 દિવસ પહેલા કેરળમાં પહોંચી જશે ચોમાસું! આ વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદનું એલર્ટ જાહેર

નવી દિલ્હીઃ ભીષણ ગરમી અને લૂથી પરેશાન લોકોને આ સમાચાર રાહત પહોંચાડી શકે છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ પ્રમાણે આ વર્ષે સાઉથવેસ્ટ મોનસૂન પોતાના સામાન્ય સમય કરતા છ દિવસ વહેલું કેરળ પહોંચી શકે છે. કેરળમાં 26 મે એટલે કે આવતીકાલે ચોમાસાનું આગમન થઈ શકે છે. હવામાન વિભાગે ચોમાસાની જાહેરાત સાથે દેશના ઘણા વિસ્તારમાં વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
IMD પ્રમાણે આ સમયે ચોમાસાને આગળ વધવા માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ બનેલી છે. આગામી બેથી ત્રણ દિવસની અંદર દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું દક્ષિણ-પૂર્વ અરબ સાગર, બંગાળની ખાડીના કેટલાક હિસ્સા અને અંડમાન દ્વીપ સમૂહ અને અંડમાન સાગરમાં આહળ વધવા માટે હવામાનની સિસ્ટમ સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. વર્તમાનમાં ચોમાસાની ઉત્તરી સરહદ સતત પોતાના નક્કી રૂટ પર આગળ વધી રહી છે. આવો જાણીએ ચોમાસાની વહેલી પધરામણી વચ્ચે દેશના ક્યા-ક્યા વિસ્તારમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
આ વિસ્તારમાં પડશે ધોધમાર વરસાદ
આઈએમડીએ ઘણા હિસ્સા, ખાસ કરી પૂર્વોત્તર અને દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. આજે અસમ અને મેઘાલયના કેટલાક ભાગમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. અરૂણાચલ પ્રદેશમાં આજે ભારે વરસાદનું એલર્ટ છે. આ સિવાય નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં પણ વરસાદ પડી શકે છે.
ચોમાસાના આગમન પહેલા કેરળ તથા માહે, કોસ્ટલ કર્ણાટક, સાઉથ ઈન્ટીરિયર કર્ણાટક, તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કરાઇકલ અને લક્ષદ્વીપમાં મૂશળધાર વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. કેરળ અને લક્ષદ્વીપમાં 28 મે સુધી ભારે પવન અને આંધીની આગાહી કરવામાં આવી છે.
બિહાર અને ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ તથા સિક્કિમના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે. આ સાથે આજે ઝારખંડ અને ઓડિશામાં 50-60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
ઉત્તર ભારતમાં લૂનો કહેર, 5 ડિગ્રી વધશે તાપમાન
એક તરફ દેશના દક્ષિણી અને પૂર્વી હિસ્સામાં મોનસૂનના આગમનથી વરસાદ શરૂ થયો છે, તો ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના રાજ્યોને ગરમીથી રાહત મળવાની નથી. આઈએમડી પ્રમાણે આગામી ત્રણથી ચાર દિવસ દરમિયાન ઉત્તર-પશ્ચિમના ઘણા વિસ્તારમાં તાપમાન 3થી 5 ડિગ્રી સુધી વધી શકે છે.
પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારમાં ભીષણ લૂનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. દિલ્હી, ચંદીગઢ, હરિયાણા, પંજાબ, પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, તેલંગણા, મહારાષ્ટ્રમાં ઘણી જગ્યાએ ગરમી યથાવત રહેશે. લોકોને બપોરે ઘરમાં રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
આવનાર દિવસ માટે હવામાન વિભાગની અન્ય ચેતવણી
હવામાન વિભાગે દેશના અન્ય રીઝન્સ માટે પણ કૂટનીતિક વેધર ફોરકાસ્ટ જારી કર્યું છે. જમ્મુ-કાશ્મીર અને હિમાચલ પ્રદેશમાં આશિંક વરસાદ અને આંધીનું અનુમાન છે. ઉત્તરાખંડમાં 29-30 મેએ વીજળીની સાથે ભારે પવન ફુંકાઈ શકે છે. હિમાચલ પ્રદેશમાં 29 મેએ ઓલાવૃષ્ટિની આશંકા છે.