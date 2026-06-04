/Monsoon 2026: આવી ગયા ખુશીના સમાચાર, દેશમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી, 24 રાજ્યોમાં આંધી-વરસાદનું એલર્ટ

દેશભરમાં હવામાનનો મિજાજ પલટી રહ્યો છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ પ્રમાણે દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું કેરળમાં પહોંચી ગયું છે. તો ઘણા રાજ્યોમાં પ્રી-મોન્સૂન ગતિવિધિ શરૂ થઈ ગઈ છે અને આગામી કેટલાક દિવસમાં વરસાદ, આંધી અને ભારે પવન ફુંકાવાની સંભાવના છે.
કેરળમાં 9 દિવસ મોળું પહોંચ્યું ચોમાસું
પહેલા અનુમાન હતું કે ચોમાસું 26 મેએ કેરળ પહોંચશે, પરંતુ તે 9 દિવસના વિલંબ બાદ આવ્યું છે. સામાન્ય રીતે ચોમાસું કેરળમાં 1 જૂન સુધી પહોંચી જાય છે અને ત્યારબાદ આશરે દોઢ મહિનામાં સમગ્ર દેશને કવર કરે છે.
દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની સંભાવના
કેરળની સાથે-સાથે તમિલનાડુ અને કર્ણાટકના ઘણા વિસ્તારમાં આગામી સાત દિવસ સુધી ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. કેરળના ઘણા વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. જેના કારણે અલપ્પુઝા, કોટ્ટાયમ અને એર્નાકુલમ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. ઓરેન્જ એલર્ટનો મતલબ છે કે 11થી 20 સેન્ટીમીટર સુધી ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમાં પ્રી-મોન્સૂન સક્રિય
રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને તેલંગણામાં પ્રી-મોન્સૂન ગતિવિધિઓ જારી છે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે ક્યુમ્યુલોનિમ્બસ (CB) વાદળોને કારણે 50થી 70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન, વાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. આ વાદળોને કારણે આંધી, વીજળી અને ભારે તોફાન જોવા મળે છે.
24 રાજ્યોમાં હવામાન વિભાગનું એલર્ટ
IMD એ ઓડિશા, રાજસ્થાન, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, દિલ્હી, તેલંગણા સહિત 24 રાજ્યોમાં વરસાદ અને આંધીની ચેતવણી જારી કરી છે. રાજસ્થાન, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં પણ ભારે વરસાદ, ઓલાવૃષ્ટિ અને ભારે પવનનું એલર્ટ છે, જ્યારે દિલ્હીમાં બે દિવસ માટે યલો એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે.
ગુજરાતમાં 6 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી: 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાશે, જાણો કયા જિલ્લાઓમાં એલર્ટ અપાયું#UnseasonalRain #GujaratRain #BreakingNews #News pic.twitter.com/2U22obS9Bk
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) June 4, 2026
ઘણા રાજ્યોમાં હજુ ગરમીની અસર
હવામાનના બદલાતા મિજાજ છતાં ગુજરાત, પશ્ચિમી રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, મહારાષ્ટ્ર અને તમિલનાડુના ઘણા વિસ્તારમાં તાપમાન 40 ડિગ્રીથી ઉપર છે. તેનાથી લોકો ગરમીનો સામનો કરી રહ્યાં છે.
5 જૂનનું હવામાન અપડેટ
રાજસ્થાન, ગુજરાત, પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશ, ઓડિશા, અને આંધ્ર પ્રદેશમાં આંધી-તોફાનને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ જારી.
અંડમાન-નિકોબાર, કેરળ, કર્ણાટક, લક્ષદ્વીપ, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને કરાઈકલમાં શનિવાર સુધી ભારે વરસાદની સંભાવના.
જમ્મુ-કાશ્મીર, લદ્દાખ, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને મધ્ય પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારમાં આંધી સાથે ઓલાવૃષ્ટિ જોવા મળી શકે છે.
6 જૂનની હવામાનની આગાહી
પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, ચંદીગઢ, ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં 40થી 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ અને બિહારના કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદ અને આંધી જોવા મળી શકે છે.
કેરળ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને આંધ્ર પ્રદેશમાં વરસાદ પડી શકે છે.
અસમ, મેઘાલય, અરૂણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે.
લોકોને સાવચેત રહેવાની સલાહ
હવામાન વિભાગે જે વિસ્તારમાં આંધી, વીજળી અને ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરી છે, ત્યાં લોકોને સતર્ક રહેવા અને હવામાન સાથે જોડાયેલા અપડેટ પર નજર રાખવાની સલાહ આપી છે.