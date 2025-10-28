Prev
Montha Weather Forecast: 100 કિમીની ઝડપે ટકરાશે વાવાઝોડું, આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ

IMD Alert: બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાતી તોફાન મોન્થા અને અરબી સમુદ્ર પરના ઊંડા દબાણને કારણે માત્ર દક્ષિણ ભારતમાં જ નહીં પરંતુ ઉત્તર ભારતમાં પણ હવામાન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 28, 2025, 08:17 AM IST

નવી દિલ્હીઃ બંગાળની ખાડીમાં ઉઠેલા તોફાન મોંથા અને અરબ સાગરની ઉપર બની રહેલા ભારે દબાવે દેશમાં હવામાનની સ્થિતિ બદલી નાખી છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ વિભાગ પ્રમાણે આગામી 4થી 5 દિવસ સુધી દેશના ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડશે. ચક્રવાતને કારણે આંધ્ર પ્રદેશ, ઓડિશા અને તમિલનાડુમાં ભારે વરસાદ અને પવનની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. તો ઉત્તર પ્રદેશના ઘણા ભાગમાં અચાનક હવામાન બદલી ગયું છે. છત્તીસગઢ, મધ્યપ્રદેશ, ઝારખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને દિલ્હી-એનસીઆર સુધી તેની અસર જોવા મળી શકે છે. બીજીતરફ વાવાઝોડું મોંથા મંગળવારે ટકરાવાનું છે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે આંધ્ર પ્રદેશના મછલીપટનમ અને કલિંગાપટનમ વચ્ચે કાકીનાડામાં તોફાન ટકરાઈ શકે છે. આ દરમિયાન 100 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.

દિલ્હીમાં આજે પડશે વરસાદ
દિલ્હી-એનસીઆરમાં હવામાન આજે મંગળવારે ઠંડુ રહેવાનું છે. દિવસે ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. સોમવારે પણ દિલ્હીમાં સૂર્યદેવતાના દર્શન થયા નહીં. હવામાન વિભાગને કારણે પશ્ચિમી વિક્ષોભ સક્રિય થવાને કારણે હવામાનમાં ફેરફાર થયો છે. આજે મંગળવારે વાદળો છવાયેલા રહેશે અને દિલ્હી એનસીઆરના ઘણા ભાગમાં હળવો વરસાદ જોવા મળશે.

ઉત્તર પ્રદેશના ઘણા ભાગોમાં વરસાદ
મોંથાએ ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ હવામાન બદલ્યું છે. હાલમાં ઉત્તર પ્રદેશના ઘણા ભાગોમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. સોમવારે લગભગ આખો દિવસ વાદળછાયું આકાશ રહ્યું, જેના કારણે રાત્રિના હવામાનમાં ફેરફાર થયો. હવામાનશાસ્ત્રી અતુલ કુમાર સિંહે જણાવ્યું હતું કે બંગાળની ખાડીમાં બનેલું ચક્રવાત મોંથા રાજ્યના હવામાનમાં ઝડપથી ફેરફાર કરી રહ્યું છે.

IMD અનુસાર, આજે પશ્ચિમ અને પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશમાં ઘણી જગ્યાએ વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. 29 ઓક્ટોબરે પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં હવામાન સ્વચ્છ રહેવાની સંભાવના છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશમાં અલગ અલગ સ્થળોએ વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાની પણ સંભાવના છે. તેવી જ રીતે, 30 ઓક્ટોબરે પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં અલગ અલગ સ્થળોએ અને પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશમાં ઘણી જગ્યાએ વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની સંભાવના છે.

મધ્યપ્રદેશમાં 2 ઈંચથી વધુ વરસાદ
મધ્યપ્રદેશમાં પણ હવામાનમાં પલટો આવ્યો છે. અરબ સાગરમાં ઉઠેલા ડિપ્રેશનને કારણે ઘણા વિસ્તારમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. સોમવારે 10થી વધુ જિલ્લામાં વરસાદ પડ્યો હતો. શ્યોપુરમાં 9 કલાકની અંદર બે ઈંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો, જ્યારે દતિયામાં એક ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. હવામાન વિભાગ અનુસાર આગામી ત્રણ-ચાર દિવસ આવું વાતાવરણ રહેશે. હવામાન વિભાગે 28થી 30 ઓક્ટોબરે પ્રદેશના ઘણા વિસ્તારમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે.

ગુજરાતમાં પણ જોવા મળી અસર
વાવાઝોડાને કારણે ગુજરાતમાં પણ ઘણી જગ્યાએ વરસાદ પડ્યો છે. મંગળવારે પણ રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી છે. હવામાનમાં અચાનક પલટો આવતા દિવસભર લોકોએ ઠંડા પવનનો અનુભવ કર્યો હતો. 

