ગુજરાતી ન્યૂઝ

IndiGo Crisis: ઈન્ડિગોની 1000થી વધુ ફ્લાઈટ કેન્સલ, એરલાઈનનું માફીનામું, ક્યાં સુધીમાં સ્થિતિ થશે નોર્મલ?

IndiGo Crisis: ઈન્ડિગોના સંકટ સરકારે પગલું ભરતા લાગૂ કરયેલા નવા નિયમો FDTLને હાલ પૂરતું પાછા લીધા છે. દાવો કરાઈ રહ્યો છે કે શનિવારે સ્થિતિ સામાન્ય થવા લાગશે અને આગામી 10 દિવસમાં સ્થિતિ પહેલા જેવી નોર્મલ થશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 06, 2025, 08:30 AM IST

દેશની સૌથી મોટી એરલાઈન ઈન્ડિગો પર છેલ્લા કેટલાક દિવસથી નવું સંકટ આવી પડ્યું છે. પાયલોટ્સના રેસ્ટ માટે લાવવામાં આવેલા નિયમો અને રાત્રી ઉડાણ પ્રતિબંધે સંપૂર્ણ નેટવર્ક ઠપ્પ કરી નાખ્યું. 1000થી વધુ ફ્લાઈટ્સ કેન્સલ થવાથી લાખો મુસાફરો ફસાયેલા છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસમાં ઊભા થયેલા આ ઈન્ડિયો ક્રાઈસિસ પાછળ કારણ શું છે?

એરલાઈનનું માફીનામું
આ સમગ્ર મામલે ઈન્ડિગો તરફથી શુક્રવારે જાહેર માફીનામું પણ આપવામાં આવ્યું. કંપની તરફથી સ્વીકારવામાં આવ્યું કે ક્રુની જરૂરિયાતનું ખોટું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું. તેનાથી રોજની 170-200 ફ્લાઈટ્સ કેન્સલ થઈ. જે સામાન્ય કરતા ઘણી વધુ છે. હવે શનિવારે પણ એટલે કે 6 ડિસેમ્બરે પણ સેકડો ફ્લાઈટ્સ પર અસર પડવાની શક્યતા છે. પરંતુ રાહતના સમાચાર એ છે કે ડીજીસીએ તરફથી પાઈલોટ્સની નાઈટ ડ્યૂટી લિમિટ પર છૂટ અપાઈ છે. ઈન્ડિગો તરફથી 5-15 ડિસેમ્બર સુધીના કેન્સલેશન/રીશેડ્યૂલ પર ફૂલ વેવર આપવામાં આવી રહ્યું છે. તે ઉપરાંત પ્રભાવિત મુસાફરોને ફૂલ રિફન્ડનું વચન અપાયું છે. 

15 ડિસેમ્બર સુધીમાં સ્થિતિ સામાન્ય થાય તેવી આશા
આ સમગ્ર મામલે સરકાર તરફથી પણ મોટું પગલું ભરાયું છે. પાઈલોટ્સના નવા આરામના નિયમ ફ્લાીટ ડ્યૂટી ટાઈમ લિમિટેશન(FDTL)ને તત્કાળ પ્રભાવથી રોકવામાં આવ્યો છે. સિવિલ એવિએશન મિનિસ્ટર રામ મોહન નાયડુએ કહ્યું કે આ નિર્ણય ફક્ત મુસાફરોના હિતમાં લેવાયો છે. આ નિર્ણય બાદ એવી અપેક્ષા છે કે 15 ડિસેમ્બર સુધીમાં ઈન્ડિગોની તમામ ફ્લાઈટ્સ પહેલાની જેમ સામાન્ય થશે. શુક્રવારે જ ઈન્ડિગોની 1000થી વધુ ફ્લાઈટ્સ રદ કરાઈ. દિલ્હીથી એક પણ ફ્લાઈટ ટેકઓફ ન થઈ. હવે દરરજ કેન્સલ થનારી ફ્લાઈટ્સની સંખ્યા ધીરે ધીરે ઓછી થતી જશે. 

20,000 કરોડ રૂપિયા નીચે આવી માર્કેટ કેપ
છેલ્લા લગભગ એક અઠવાડિયા દરમિયાન ઈન્ડિગોની પેરેન્ટ કંપની ઈન્ટરગ્લોબ એવિએશન લિમિટેડની માર્કેટ કેપ લગભગ 20000 કરોડ રૂપિયા નીચે આવી. એક દિવસ પહેલા શુક્રવારે શેર 9 ટકા સુધી તૂટીને 5266 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા. પરંતુ સરકાર તરફથી નવો નિયમ હાલ પાછો ખેંચાયો હોવાના સમાચાર આવતા જ શેરનો ભાવ થોડો સ્થિર થયો અને 5371 રૂપિયા પર બંધ થયો. કંપનીની માર્કેટ કેપ ઘટીને 207649 લાખ કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ. ઈન્ડિગો ક્રાઈસિસનો ફાયદો તેની કોમ્પીટીટર એરલાઈન સ્પાઈસજેટને થયો છે. શુક્રવારે સ્પાઈસજેટના શેર 2.5 ટકા ચડીને 31 રૂપિયા પર બંધ થયા. 

નવા નિયમો હાલ હોલ્ડ પર
સરકાર તરફથી સ્પષ્ટ કરાયું છે કે પાઈલોટ્સને થાકથી બચાવવા માટે બનાવવામાં આવેલા નવા નિયમોને હાલ હોલ્ડ કરાયા છે. પરંતુ સેફ્ટીમાં કોઈ પણ પ્રકારનો કાપ નહીં થાય. મંત્રીએ જણાવ્યું કે વૃદ્ધો, બાળકો, દર્દીઓ, વિદ્યાર્થીઓ સહિત લાખો લોકો ફ્લાઈટ્સથી સફર કરવા પર નિર્ભર છે. તેમની મજબૂરીને જોતા આ પગલું ભરાયું છે. ડીજીસીએ તરફથી આ સમગ્ર મામલે ચાર સભ્યોની કમિટી બનાવવામાં આવી છે. આ કમિટી સમગ્ર મામલાની તપાસ કર્યા બાદ જણાવશે કે ચૂક  ક્યાં થઈ અને ઈન્ડિગોએ તેમાં શું સુધારો કર્યો છે. 

નવા નિયમો 10 ફેબ્રુઆરી સુધી ટળ્યા
ડીજીસીએ તરફથી ફ્લાઈટ ડ્યૂટી ટાઈમ લિમિટ (FDTL)ના નવા નિયમોને 10 ફેબ્રુઆરી સુધી ટાળવામાં આવ્યા છે. આ નિયમોમાં પાઈલોટ્સને પહેલાની સરખામણીમાં વધુ આરામ આપવાની વાત કરાઈ હતી. સિવિલ એવિએશન મિનિસ્ટર કે. રામમોહન નાયડુએ  જણાવ્યું કે આગામી 3થી 4 દિવસમાં સેવા સંપૂર્ણ રીતે નોર્મલ થવાની આશા છે પરંતુ તેની અસર શનિવારથી જોવા મળે તેવી સંભાવના છે. 

