400થી વધુ પેટ્રોલ પંપ બંધ, CMએ બોલાવી તાત્કાલિક બેઠક... જાણો આ રાજ્યમાં અચાનક કેમ બંધ થયા ફ્યુઅલ પંપ
સરકાર અને અધિકારીઓ પેટ્રોલનો પુરતો પુરવઠો હોવાની ખાતરી આપી રહ્યા છે, છતાં લોકોમાં અફવાઓ ઓછી થઈ રહી નથી. લોકો ગભરાટમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની સતત ખરીદી કરી રહ્યા છે, જેના કારણે એક રાજ્યમાં પરિસ્થિતિ એટલી વણસી ગઈ છે કે 400થી વધુ પેટ્રોલ પંપને અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવા પડ્યા છે.
- આંધ્રપ્રદેશમાં 400થી વધુ પેટ્રોલ પંપ બંધ
- આંધ્રપ્રદેશના CMએ બોલાવી તાત્કાલિક બેઠક
- દૈનિક વેચાણ વધતા પરિસ્થિતિ વિકટ બની
Trending Photos
સરકારે જનતાને ખાતરી આપી છે કે દેશમાં ક્યાંય પણ પેટ્રોલ કે ડીઝલની કોઈ અછત નથી છતાં એક જ રાજ્યમાં 421 પેટ્રોલ પંપ બંધ થવાના અહેવાલો આઘાતજનક છે. આ રાજ્ય આંધ્રપ્રદેશ છે. તેથી મુખ્યમંત્રી એન. ચંદ્રબાબુ નાયડુએ રવિવારે રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કથિત અછતને કારણે પેટ્રોલ પંપ કામચલાઉ બંધ થવાથી ઊભી થયેલી પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી. સવારે મુંબઈથી અમરાવતી જવા રવાના થતા પહેલા, તેમણે મુખ્ય સચિવ સાઈ પ્રસાદ અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે ઓનલાઈન બેઠક યોજી હતી.
મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય અનુસાર, અધિકારીઓએ મુખ્યમંત્રીને જિલ્લાવાર પરિસ્થિતિ વિશે માહિતી આપી હતી. રાજ્યમાં કુલ 4,510 પેટ્રોલ પંપ છે. જેમાંથી પુરવઠામાં વિક્ષેપને કારણે આશરે 421 પેટ્રોલ પંપ અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓએ એ પણ જણાવ્યું છે કે જ્યારે ફ્યુઅલ પુરવઠો ખરેખર અગાઉના સ્તરની તુલનામાં લગભગ 10 ટકા વધ્યો છે, ત્યારે ગભરાટની ખરીદીને કારણે અસંખ્ય પેટ્રોલ સ્ટેશનો પર મોટી ભીડ એકઠી થઈ છે.
દૈનિક કેટલું છે વેચાણ ?
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં દૈનિક વેચાણ આશરે 6,330 કિલોલિટર પેટ્રોલ અને 9,048 કિલોલિટર ડીઝલ જેટલું હોય છે. જો કે, સંભવિત અછત અંગેની ચિંતાઓએ માંગમાં તીવ્ર ઉછાળો આવ્યો છે. ફક્ત શનિવારે જ વેચાણ 10,345 કિલોલિટર પેટ્રોલ અને 14,156 કિલોલિટર ડીઝલ સુધી પહોંચ્યું હતું.
સામાન્ય સ્તરની તુલનામાં વેચાણમાં 50% થી વધુ વધારાને કારણે, પેટ્રોલ પંપો પર ફ્યુઅલનો સ્ટોક ઝડપથી ઘટી રહ્યો છે. પુરવઠો વધ્યો હોવા છતાં ગભરાટમાં ખરીદીને કારણે લાંબી કતારો લાગી રહી છે અને જનતાને અસુવિધા થઈ રહી છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલ અંગે સરકારે શું કહ્યું ?
આ દરમિયાન પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે સરકારે ઘરેલુ LPG, PNG અને CNGનો 100% પુરવઠો સુનિશ્ચિત કર્યો છે. પશ્ચિમ એશિયામાં બદલાતી પરિસ્થિતિ વચ્ચે નાગરિકોને ગભરાટમાં ખરીદીથી દૂર રહેવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, પ્રવર્તમાન ભૂરાજકીય પરિસ્થિતિઓ હોવા છતાં સરકારે ખાતરી કરી છે કે ઘરેલુ LPG, ઘરેલું PNG અને CNGનો જરૂરી પુરવઠો 100% જાળવી રાખવામાં આવી રહ્યો છે.
મંત્રાલયે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે અને બંને ઇંધણ માટે નિયમિત છૂટક ભાવ સ્થિર છે. જનતાને અપીલ કરતા સરકારે કહ્યું કે નાગરિકોને પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPG ખરીદવાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, કારણ કે સરકાર તેમની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે દરેક શક્ય પ્રયાસ કરી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે