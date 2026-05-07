'તેણે મારા દીકરાને માર્યો, પણ હું તેને ફાંસી નથી ઈચ્છતી...' સુવેન્દુના PAની હત્યા પર માતાની આ વાત રડાવી દેશે!

Chandranath Rath mother on son murder: આ એક માતાની મમતા છે. થોડા કલાકો પહેલા જ તેના પુત્રની સરેઆમ હત્યા કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તે હવે હત્યારાને ફાંસી અપાવવા માંગતી નથી. સમગ્ર દેશને હચમચાવી દેનારા આ હત્યાકાંડમાં સુવેન્દુ અધિકારીના PAની માતાનું નિવેદન લોકોને ભાવુક કરી રહ્યું છે.
Chandranath Rath mother on son murder: ભાજપના નેતા સુવેન્દુ અધિકારીના PA ચંદ્રનાથ રથની હત્યાથી આખું બંગાળ આઘાતમાં છે. ચૂંટણી પરિણામો આવ્યાના 48 કલાકની અંદર હિંસાની ઘટનાઓ વધી ગઈ છે. હવે ચંદ્રનાથની હત્યા પર તેમની માતા હાસિરાની રથ એ જે કહ્યું, તે તમને ભાવુક કરી દેશે. પુત્રના મૃત્યુ પર આંસુ લૂછતા માતાએ કહ્યું કે, "હું ઈચ્છું છું કે દોષિતોને સજા મળે. હું એક માતા છું, તેથી હું નથી ઈચ્છતી કે તેમને ફાંસી થાય."
ચંદ્રનાથ રથની માતાએ વધુમાં કહ્યું, "હું તેમના (હુમલાખોરો) માટે આજીવન કેદની સજા ઈચ્છું છું. તેઓએ આવું એટલા માટે કર્યું કારણ કે ભાજપ સત્તામાં આવી. અમારા પ્રદેશ પ્રમુખ અને નેતાઓ વારંવાર રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની વાત કરી રહ્યા છે, પરંતુ સત્તાધારી પક્ષના જે લોકો વિવિધ પ્રકારની ઉશ્કેરણીજનક ટિપ્પણીઓ કરી રહ્યા હતા, તેઓએ જ આ કર્યું છે."
આપી હતી ધમકી, દિલ્હીના બાપ પણ નહીં બચાવી શકે?
માતાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "જે લોકો કહી રહ્યા હતા કે 4 તારીખ પછી દિલ્હીના બાપ પણ અમને બચાવી શકશે નહીં... તો 4 તારીખ પછી તેમણે તે કરી બતાવ્યું. જો મારા દીકરાનું મૃત્યુ કોઈ અકસ્માતમાં થયું હોત, તો મને આટલું દુઃખ ન થાત. જે રીતે બદમાશોએ મારા દીકરાને તડપાવીને માર્યો, આ બધી તૃણમૂલની રચેલી કહાનીઓ છે. જ્યારથી સુવેન્દુ બાબુએ મમતા બેનર્જીને હરાવ્યા છે, ત્યારથી મારા પરિવારને આવા જોખમોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે."
ચંદ્રનાથ રથને ઘેરીને મારવામાં આવ્યા
સુવેન્દુ અધિકારીના PA ચંદ્રનાથના હત્યારાઓ બે દિવસથી રેકી કરી રહ્યા હતા. પહેલા ડ્રાઈવરને ગોળી મારી, ત્યારબાદ 4 થી 5 ગોળીઓ ચંદ્રનાથ પર ચલાવવાામં આવી. તેઓ મધ્યમગ્રામમાં એક ફ્લેટમાં રહેતા હતા અને આ ઘટના દોહાડિયા વિસ્તારની છે. હુમલાખોરો બાઇક પર આવ્યા હતા. ચંદ્રનાથ રાત્રે તે સમયે પોતાની સફેદ રંગની સ્કોર્પિયોમાં બેઠા હતા. તેઓ દોહાડિયાના સાંકડા રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે જ એક નિસાન કાર તેમની કારની આગળ આવીને ઉભી રહી ગઈ. ચંદ્રનાથ કંઈ સમજે તે પહેલા જ હુમલાખોરોએ અંધાધૂંધ ગોળીબાર શરૂ કરી દીધો હતો.
કોણ હતા ચંદ્રનાથ રથ?
ચંદ્રનાથ રથનું ઘર પૂર્વ મિદનાપુરમાં છે. થોડા સમય પહેલા જ તેમના પિતાનું અવસાન થયું હતું. તેઓ તેમના ભાઈ, ભાભી અને માતા સાથે રહેતા હતા. અત્યારે ઘરમાં 69 વર્ષીય માતા, નાનો પુત્ર અને પુત્રવધૂ મિદનાપુરમાં રહે છે. એક તેજસ્વી વિદ્યાર્થી રહેલા રથે રામકૃષ્ણ મિશનમાંથી અભ્યાસ કર્યો હતો. દેશ સેવા માટે તેઓ ભારતીય વાયુસેના (IAF) માં જોડાયા હતા. VRS લીધા પછી તેઓ સુવેન્દુ અધિકારી સાથે જોડાયા હતા.
તેઓ સુવેન્દુ અધિકારીના પડછાયાની જેમ સાથે રહેતા હતા. જ્યારે સુવેન્દુ તૃણમૂલમાં હતા, ત્યારે પણ રથ તેમની સાથે જ હતા અને તૃણમૂલ કાર્યકર તરીકે કામ કરતા હતા. ડિસેમ્બર 2020માં જ્યારે સુવેન્દુએ તૃણમૂલ છોડીને ભાજપ જોઈન કર્યું, ત્યારે રથ પણ તેમની સાથે ભાજપમાં આવી ગયા. વર્ષ 2021માં સુવેન્દુ વિરોધ પક્ષના નેતા બન્યા ત્યારથી રથ તેમના PA તરીકે કામ કરી રહ્યા હતા. તેમની માતા સ્થાનિક પંચાયત સમિતિના સભ્ય રહી ચૂક્યા છે. પોતાના કામને કારણે તેઓ મધ્યમગ્રામમાં જ એક ફ્લેટમાં રહેતા હતા.