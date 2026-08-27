/જો આજે ચૂંટણી થાય તો PM પદ માટે આ વ્યક્તિ પહેલી પસંદ, બીજા નંબરે રાહુલ ગાંધી તો ત્રીજા નંબરે ચોંકાવનારું નામ, સર્વેમાં થયો ખુલાસો

જો આજે દેશમાં લોકસભાની ચૂંટણીઓ યોજાય તો વડાપ્રધાન પદ માટે જનતાની પહેલી પસંદગી કોણ હશે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ ઇન્ડિયા ટુડે અને સી-વોટર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા તાજેતરના 'મૂડ ઓફ ધ નેશન' સર્વેમાં સામે આવ્યો છે. સર્વેમાં વડાપ્રધાન પદ માટે નરેન્દ્ર મોદી આજે પણ પહેલી પસંદગી છે. તેમના પછી કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી આવે છે. તો ત્રીજા સ્થાને જે નામ આવ્યું છે તે ચોંકાવનારું છે.
સર્વે મુજબ, વડાપ્રધાન પદ માટે નરેન્દ્ર મોદી જનતાની પહેલી પસંદગી રહ્યા છે. રાહુલ ગાંધી મોદી પછી બીજા ક્રમે છે. તાજેતરના સર્વેમાં રાહુલ ગાંધીની લોકપ્રિયતામાં સતત વધારો જોવા મળ્યો છે. તેમ છતાં વડાપ્રધાનપદ માટે પસંદગીની દ્રષ્ટિએ નરેન્દ્ર મોદી તેમનાથી ઘણા આગળ છે.
સર્વેના આંકડા દર્શાવે છે કે વડાપ્રધાન મોદી રાજકારણ પર મજબૂત પકડ જાળવી રાખે છે, જ્યારે રાહુલ ગાંધીએ પોતાને વિપક્ષના સૌથી અગ્રણી ચહેરા તરીકે સ્થાપિત કર્યા છે. વડાપ્રધાન પદ માટે પસંદગીઓની યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને આવતા નામે નોંધપાત્ર ચર્ચા જગાવી છે. તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજય ત્રીજા સ્થાને ઉભરી આવ્યા છે.
મોદી 49 ટકા લોકોની પહેલી પસંદગી
સર્વેના ડેટા અનુસાર, 49 ટકા લોકોએ નરેન્દ્ર મોદીને વડાપ્રધાન પદ માટે પોતાની પહેલી પસંદગી તરીકે નામ આપ્યું છે. લગભગ અડધા લોકોએ તેમને ટેકો આપ્યો. રાહુલ ગાંધી મોદી પછી બીજા ક્રમે રહ્યા, તેમને 27 ટકા લોકોનું સમર્થન મળ્યું. તો તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજય 9 ટકા મતો સાથે ત્રીજા ક્રમે રહ્યા. વડાપ્રધાન પદ માટે પસંદગીઓમાં તેમનું નામ ત્રીજા સ્થાને આવવું ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક છે.
આંકડાઓ પર નજર નાખતાં નરેન્દ્ર મોદી અને રાહુલ ગાંધી વચ્ચે પસંદગીમાં 22 ટકાનો નોંધપાત્ર તફાવત જોવા મળે છે. જ્યારે 49 ટકા લોકોએ મોદીને પસંદ કર્યા, ત્યારે રાહુલ ગાંધીને 27 ટકા લોકોએ ટેકો આપ્યો. વડાપ્રધાન પદ માટે વિજય 9 ટકા લોકોની પસંદગી હતા. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે, નરેન્દ્ર મોદી અને રાહુલ ગાંધીની સાથે વિજય રાજકારણમાં પણ જાહેર પ્રોફાઇલ સ્થાપિત કરી રહ્યા છે.
જો આજે લોકસભા ચૂંટણી યોજાય, તો...
વડાપ્રધાનની પસંદગી ઉપરાંત સર્વે લોકસભા ચૂંટણીના સંભવિત પરિણામો પર પણ પ્રકાશ પાડે છે. જો આજે લોકસભા ચૂંટણી યોજાય, તો કેન્દ્રમાં ફરી એકવાર NDA સરકાર બની શકે છે. સર્વે મુજબ, NDA 326 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે, જ્યારે INDIA બ્લોક 185 બેઠકો મેળવી શકે છે. અન્ય પક્ષો 32 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે.
મત હિસ્સાની દ્રષ્ટિએ, NDA 45 ટકા મત મેળવવાનો અંદાજ છે. INDIA બ્લોક 39 ટકા અને અન્ય પક્ષો 16 ટકા મત મેળવી શકે છે. એકલા ભાજપ 261 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે, જ્યારે કોંગ્રેસ 106 બેઠકો મેળવી શકે છે. અન્ય પક્ષો કુલ 176 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે.
મહારાષ્ટ્રમાં NDA આગળ
મહારાષ્ટ્રમાં NDA 49% મત હિસ્સા સાથે આગળ છે, જ્યારે INDIA બ્લોક 43% મતો મેળવવાનો અંદાજ છે. NDA અહીં 31 બેઠકો જીતી શકે છે, અને INDIA બ્લોક 17 બેઠકો જીતી શકે છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં, NDA 46% મતો મેળવવાનો અંદાજ છે, જ્યારે INDIA બ્લોક 11% મતો મેળવી શકે છે. બેઠકોની દ્રષ્ટિએ, NDA 35 અને INDIA બ્લોક 7 જીતવાની અપેક્ષા છે.