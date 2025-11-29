દેશના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણી, તો સૌથી અમીર મહિલા કોણ ? જાણો નામ
India Richest Woman: ફોર્બ્સ ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2025 અનુસાર, આ સ્ત્રી દેશની સૌથી ધનિક મહિલા છે. તેમની કુલ સંપત્તિ 39.6 બિલિયન ડોલર હોવાનો અંદાજ છે.
India Richest Woman: બધા જાણે છે કે મુકેશ અંબાણી અને ગૌતમ અદાણી ભારતના સૌથી ધનિક લોકોમાં સામેલ છે. હકીકતમાં, વર્ષોથી, મુકેશ અંબાણી અને ગૌતમ અદાણી ભારતના સૌથી ધનિક પુરુષોની યાદીમાં ટોચ પર છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ભારતની સૌથી ધનિક મહિલા કોણ છે? ઘણા લોકો વારંવાર વિચારે છે કે ભારતની સૌથી ધનિક મહિલા કોણ છે. તો, ચાલો આજે અમે તમને જણાવીએ કે દેશની સૌથી ધનિક મહિલા કોણ છે.
ભારતની સૌથી ધનિક મહિલા કોણ છે?
ફોર્બ્સ ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2025 અનુસાર, જિંદાલ ગ્રુપના વડા અને હિસારના ધારાસભ્ય સાવિત્રી જિંદાલ દેશની સૌથી ધનિક મહિલા છે. સાવિત્રી જિંદાલની કુલ સંપત્તિ $39.6 બિલિયન હોવાનો અંદાજ છે. છેલ્લા છ મહિનામાં તેમની કુલ સંપત્તિમાં $4.1 બિલિયનનો વધારો થયો છે. સાવિત્રી જિંદાલને આ વારસો 2005 માં વારસામાં મળ્યો હતો જ્યારે તેમના પતિ, જિંદાલ ગ્રુપના સ્થાપક, ઓપી જિંદાલનું અવસાન થયું હતું. ત્યારબાદ તેમણે રાજકારણ અને વ્યવસાય બંનેમાં ભાગ લીધો હતો. તેમણે હિસારથી બે વખત ધારાસભ્ય અને હરિયાણા સરકારમાં મંત્રી તરીકે સેવા આપી છે.
સાવિત્રી જિંદાલનો પરિવાર અને વ્યવસાય
જીંદાલ ગ્રુપ સ્ટીલ, પાવર, સિમેન્ટ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્રોમાં મજબૂત હાજરી ધરાવે છે. સાવિત્રી જિંદાલના પુત્ર, સજ્જન જિંદાલ, JSW સ્ટીલ, JSW સિમેન્ટ અને JSW પેઇન્ટ્સનું નેતૃત્વ કરે છે. તેમણે 2023માં JSW ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને જાહેર કર્યું અને 2024માં MG મોટર ઇન્ડિયામાં 35 ટકા હિસ્સો ખરીદીને ઇલેક્ટ્રિક વાહન ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યો.
નવીન જિંદાલ દિલ્હી સ્થિત સ્ટીલ અને પાવર યુનિટનું સંચાલન કરે છે. સાવિત્રી જિંદાલે હિસાર વિધાનસભા બેઠક માટે તેમના નામાંકન દરમિયાન એક સોગંદનામું દાખલ કર્યું હતું. તેમાં, તેમણે ફક્ત 48,000 રોકડા રૂપિયા અને 20 કરોડ રૂપિયાના હીરા અને ચાંદીના દાગીના જાહેર કર્યા હતા. તેમની પાસે કાર નથી. 2014માં તેમની કુલ સંપત્તિ 108.17 કરોડ અને 2009માં 44 કરોડ જાહેર કરવામાં આવી હતી. 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં તેમના પુત્ર નવીન જિંદાલ હરિયાણામાં ભાજપના સૌથી ધનિક ઉમેદવાર હતા, તેમની સંપત્તિ 1230 કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે.
દેશના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ કોણ છે?
ફોર્બ્સની 2025ની લિસ્ટ અનુસાર, મુકેશ અંબાણી ભારતના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ રહ્યા છે. જોકે, રૂપિયા અને સેન્સેક્સમાં ઘટાડાને કારણે તેમની કુલ સંપત્તિ 12 ટકા ઘટીને 105 અબજ થઈ ગઈ. ગૌતમ અદાણી 12 અબજ ડોલરની કુલ સંપત્તિ સાથે બીજા ક્રમે છે. હિન્ડનબર્ગ રિપોર્ટ પછી 2023માં શેરબજારમાં ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ 2025માં સેબીના તપાસ રિપોર્ટે તેમને નોંધપાત્ર રાહત આપી હતી.
