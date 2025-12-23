31 ડિસેમ્બરથી બંધ થઈ જશે આ યોજના, 10000 રૂપિયા મેળવવાની છેલ્લી તક
મહિલાઓના સન્માન માટે બનાવવામાં આવેલી મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજનાની અંતિમ તારીખ આવી ગઈ છે. જો તમે મહિલાઓ માટેની આ સૌથી મોટી યોજનાનો લાભ લેવા માંગતા હો, તો 31 ડિસેમ્બર પહેલા અરજી કરો, નહીં તો તમને તમારા ખાતામાં 10,000 મળશે નહીં.
બિહાર સરકારે મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજના માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ જાહેર કરી છે, જે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ગેમ-ચેન્જર સાબિત થઈ હતી. 31 ડિસેમ્બર, 2025 પછી આ યોજના માટેની અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. વહીવટીતંત્રે સ્પષ્ટતા કરી છે કે 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં અરજી કરનારી મહિલાઓની અરજીઓ પર પણ નિયમો અનુસાર પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. આ તારીખ પછીની અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
અત્યાર સુધીમાં 1.5 કરોડથી વધુ મહિલાઓને લાભ મળ્યો
મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજના બિહારમાં ખૂબ જ સફળ સાબિત થઈ છે. આ યોજના હેઠળ, સરકારે સ્વરોજગાર માટે પ્રથમ હપ્તા તરીકે 10,000 રૂપિયા દરેકને આપ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં 1.5 કરોડથી વધુ મહિલાઓના ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, જે મહિલાઓ તેમના વ્યવસાયોનું કાર્યક્ષમ રીતે સંચાલન કરે છે તેમને છ મહિનામાં સમીક્ષા પછી 2 લાખ રૂપિયા સુધીની વધારાની નાણાકીય સહાય મળશે.
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक ।#jeevika#मुख्यमंत्रीमहिलारोजगारयोजना#महिलारोजगारयोजना#MahilaRojgarYojna#MukhyamantriMahilaRojgarYojna@MoRD_GoI @BiharRDD pic.twitter.com/lzulu8TqkM
— JEEVIKA Bihar (@brlps_jeevika) December 22, 2025
મહિલા રોજગાર યોજના ફોર્મ ભરવા માટે શું કરવું ?
જો તમે હજુ સુધી ફોર્મ ભર્યું નથી, તો તમારી પાસે 31 ડિસેમ્બર સુધીનો સમય છે. જો કે, તમારે પહેલા જીવિકા ગ્રુપમાં જોડાવું પડશે. આ વિના તમે યોજનાનો લાભ મેળવી શકશો નહીં. જીવિકા સ્વ-સહાય જૂથો સાથે સંકળાયેલી ગ્રામીણ મહિલાઓ નજીકના ગ્રામ્ય સંગઠનની મુલાકાત લઈને અરજી કરી શકે છે. જો તમે શહેરોમાં રહો છો, તો તમે જીવિકા વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને સ્વ-સહાય જૂથમાં જોડાયા પછી ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો. "મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજના" પર ક્લિક કરીને તમે કેવી રીતે અરજી કરવી અને પાત્રતા વિશે માહિતી મેળવી શકો છો.
સરકાર કયા કામો માટે 10,000 રૂપિયા આપી રહી છે ?
બિહારમાં મહિલાઓની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા માટે શરૂ કરાયેલી આ યોજના હેઠળ તેમને પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. સરકારે 18 પ્રકારના કામની યાદી બહાર પાડી છે. રસ ધરાવતી મહિલાઓ આમાંથી કોઈપણ એક કામ શરૂ કરી શકે છે.
મહિલા રોજગાર યોજના હેઠળ 2 લાખ રૂપિયા મેળવવા માટે શું કરવું ?
મુખ્યમંત્રી મહિલા રોજગાર યોજના હેઠળ 2 લાખ રૂપિયા મેળવવા માટે તમારે વધુ કંઈ કરવાની જરૂર નથી. પહેલા તમારે તમારો વ્યવસાય કાર્યક્ષમ રીતે ચલાવવાની જરૂર પડશે. છ મહિના પછી સરકાર ચકાસણી કરશે. જો તેઓ સંતુષ્ટ થશે, તો તમારી જરૂરિયાતોને આધારે તમને વધુમાં વધુ 2 લાખ સુધીની વધારાની સહાય મળશે. જોકે, આ પૈસા ચૂકવવાના થશે કે નહીં તે હજુ સ્પષ્ટ નથી.
