/PM મોદીના મુંબઈ કાર્યક્રમ પહેલા અંબાણી કલ્ચરલ સેન્ટરમાંથી 2 શંકાસ્પદની અટકાયત, PMOની ફેક ID અને બંદૂક મળી આવી

મુંબઈના બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ (BKC)માં આવેલા નીતા મુકેશ અંબાણી કલ્ચરલ સેન્ટરમાંથી બે શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, શંકાસ્પદોમાંથી એકે પોતાને પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયનો અધિકારી હોવાનો દાવો કર્યો હતો.
PMOની ફેક ID અને બંદૂક મળી આવી
અહેવાલો અનુસાર, પૂછપરછ દરમિયાન તેના પાસેથી PMOની ફેક ID મળી આવી હતી. સુરક્ષા તપાસમાં ઓળખપત્ર ફેક હોવાનું બહાર આવ્યું છે. વધુમાં બીજા શંકાસ્પદ વ્યક્તિ પાસે બંદૂક હોવાનું જાણવા મળ્યું.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચ આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓ નકલી ઓળખપત્ર અને હથિયાર સાથે તેમના આવવા પાછળના હેતુની તપાસ કરી રહ્યા છે. બંને વ્યક્તિઓને ટૂંક સમયમાં મુંબઈની મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.
મુંબઈ પોલીસે બે વ્યક્તિઓની અટકાયતની પુષ્ટિ કરી
મુંબઈ પોલીસે બે વ્યક્તિઓની અટકાયતની પુષ્ટિ કરી, જ્યાં વડાપ્રધાન મોદીનો એક કાર્યક્રમ યોજાવાનો છે. પોલીસે અટકાયત કરાયેલા વ્યક્તિઓમાંથી એક 24 વર્ષીય રોહન પારેખ તરીકે ઓળખી કાઢ્યો, જેણે PMO અધિકારી હોવાનો દાવો કર્યો હતો. તેની સાથે એક બોડીગાર્ડ હતો જે બંદૂક લઈને આવ્યો હતો. ક્રાઈમ બ્રાન્ચ તપાસ કરી રહી છે.
Mumbai Police say, "Two individuals have been detained from the venue in Mumbai where Prime Minister Narendra Modi was scheduled to attend an event. A gun was recovered from one of the individuals. The Mumbai Police detained a man at the Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (NMACC)…
— ANI (@ANI) September 8, 2026
મુંબઈ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિએ ગઈકાલે ફેક ઓળખપત્રનો ઉપયોગ કરીને સ્થળ પર પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી સુરક્ષા તપાસમાં કાર્ડ ફેક હોવાનું બહાર આવ્યું. બંને શંકાસ્પદો સામે બીકેસી પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે, અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચ વધુ તપાસ કરી રહી છે.
આજે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સમાં જિયો વર્લ્ડ સેન્ટર ખાતે ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટ 2026નું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે. તેઓ આ કાર્યક્રમમાં સભાને પણ સંબોધિત કરશે.