સામાન્ય લોકોને પોસાય તે પ્રકારે રખાશે બુલેટ ટ્રેનનું ભાડું! લોન્ચ પહેલા રેલવે મંત્રીએ આપી ખુશખબર

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની પહેલી સેફ્ટી ટનલ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જાતે જ આ સફળતાનો અનુભવ કરાવ્યો હતો. 1.08 લાખ કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનેલા આ પ્રોજેક્ટમાં 12 સ્ટેશન હશે, જેમાંથી મુંબઈનું બીકેસી સ્ટેશન ભૂગર્ભમાં હશે.
Mumbai Ahmedabad Bullet Train: મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ દરરોજ એક નવી સિદ્ધિ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. શનિવારે આ પ્રોજેક્ટની પહેલી સુરક્ષા ટનલનું કામ પૂરુ થઈ ગયું. રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ખુદ ધનસોલી અને શિલફાટા વચ્ચે બનેલ આ 5 કિલોમીટર લાંબી ટનલનું બ્રેકથ્રૂ બ્લાસ્ટ કર્યો. આ તકે તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યુ કે બુલેટ ટ્રેનનું ભાડું સામાન્ય વ્યક્તિના ખિસ્સાને ધ્યાનમાં રાખી નક્કી કરવામાં આવશે, જેથી આ ટ્રેન માત્ર ધનવાનો સુધી સીમિત ન રહે, પરંતુ દરેક વર્ગ તેનો લાભ ઉઠાવી શકે.
સમુદ્રની નીચે બનશે દેશની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન ટનલ
ભારતના આ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટમાં મુંબઈમાં સમુદ્રની નીચે 21 કિલોમીટર લાંબી ટનલ બનાવવામાં આવી રહી છે. અત્યાર સુધી તેનો પ્રથમ 5 કિલોમીટરનો ભાગ તૈયાર થઈ ગયો છે, જે સુરક્ષા અને રેસ્ક્યુ ટનલ તરીકે કામ કરશે. આ કોઈ ઈમરજન્સી સ્થિતિમાં યાત્રિકોની સુરક્ષાની ખાતરી કરશે. આ પ્રોજેક્ટ ન માત્ર ભારત માટે તકનીકી દ્રષ્ટિએ મોટી છલાંબ છે પરંતુ દુનિયાના કેટલાક ગણતરીના દેશોની શ્રેણીમાં સામેલ કરશે, જેની પાસે અંડરસી હાઈસ્પીડ ટનલ છે.
નવી ઑસ્ટ્રિયન ટનલીંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ટનલ બનાવવામાં આવી
આ ટનલ નવી ઑસ્ટ્રિયન ટનલીંગ પદ્ધતિ (NATM) નો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવી હતી. આ એક આધુનિક અને સલામત તકનીક છે જેનો ઉપયોગ મુશ્કેલ ભૂપ્રદેશ અને ખડકોની રચનામાં ટનલ બનાવવા માટે થાય છે. તે જાપાન અને યુરોપ જેવા દેશોમાં પહેલાથી જ ઉપયોગમાં છે, અને હવે ભારતે આ તકનીકને સફળતાપૂર્વક અપનાવી છે.
1.08 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ, 12 સ્ટેશનો
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનો કુલ ખર્ચ આશરે ₹1.08 લાખ કરોડ છે. આ કોરિડોર પર બાર સ્ટેશનો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. આમાંથી, મુંબઈનું બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ (BKC) સ્ટેશન એકમાત્ર ભૂગર્ભ સ્ટેશન હશે. બાકીના બધા સ્ટેશનો એલિવેટેડ અથવા સામાન્ય જમીન પર હશે.
દરેક સ્ટેશનની ડિઝાઇન તે શહેરની સંસ્કૃતિ અને ઓળખને પ્રદર્શિત કરશે. ઉદાહરણ માટે બોઇસર સ્ટેશનની ડિઝાઇનમાં સમુદ્રી જીવન અને સ્થાનીક કળાની ઝલક હશે, જ્યારે ભરૂચ સ્ટેશનમાં ગુજરાતના ઐતિહાસિક વારસાની પ્રેરણા જોવા મળશે.
રેલ મંત્રીનું મહત્વનું નિવેદન
ટનલ બ્રેકથ્રૂ પર રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યુ કે સરકાર ઈચ્છે છે કે બુલેટ ટ્રેનનું ભાડા સામાન્ય લોકોની પહોંચમાં હોય. ભાડું તે રીતે નક્કી કરવામાં આવશે કે આ ટ્રેન ભારતના દરેક નાગરિક માટે ઉપલબ્ધ હોય, ન કે માત્ર ખાસ વર્ગ માટે.
2028 સુધી શરૂ થશે બુલેટ ટ્રેન
રેલ મંત્રાલયનું લક્ષ્ય છે કે 2028 સુધી બુલેટ ટ્રેનનો પ્રથમ તબક્કો શરૂ કરી દેવામાં આવશે. શરૂઆતી ફેઝમાં અમદાવાદથી મુંબઈ વચ્ચે ટ્રેન ચલાવવામાં આવશે. આ ટ્રેન 320 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપી ચાલશે અને બંને શહેરો વચ્ચે આ સફર માત્ર બે કલાકમાં પૂર્ણ થશે.
ભારતની સૌથી હાઇટેક ટ્રેન
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન માત્ર દેશની પ્રથમ હાઈસ્પીડ રેલ નહીં હોય, પરંતુ ભારતનું સૌથી આધુનિક રેલવે નેટવર્ક પણ બનશે. જાતાની તકનીકથી બનનાર આ પ્રોજેક્ટ સંપૂર્ણ રીતે વર્લ્ડ ક્લાસ હશે. તેમાં યાત્રિકોની સુરક્ષા, આરામ અને સ્પીડ ત્રણેયનું ધ્યાન રાખવામાં આવશે.
