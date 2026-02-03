Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

મુંબઈ એરપોર્ટ પર એર ઈન્ડિયા અને ઈન્ડિગોના વિમાનો વચ્ચે ટક્કર; બન્નેમાં સવાર હતા મુસાફરો, મચી ગઈ અફરાતફરી

Air India and IndiGo flight collided: મુંબઈ એરપોર્ટ પર એર ઈન્ડિયા અને ઈન્ડિગોના વિમાનો વચ્ચે ગ્રાઉન્ડ કોલિઝન થયું હતું. બન્ને વિમાનોની પાંખો (વિંગ્સ) એકબીજા સાથે ટકરાઈ હતી. આ બન્ને વિમાનોમાં તે સમયે મુસાફરો સવાર હતા. આ ઘટના ટેક-ઓફ અને લેન્ડિંગ બાદ ટેક્સિંગ દરમિયાન બની હતી, જો કે, સદનસીબે કોઈને ઈજા થઈ હોવાના સમાચાર નથી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 03, 2026, 10:39 PM IST

Trending Photos

મુંબઈ એરપોર્ટ પર એર ઈન્ડિયા અને ઈન્ડિગોના વિમાનો વચ્ચે ટક્કર; બન્નેમાં સવાર હતા મુસાફરો, મચી ગઈ અફરાતફરી

Air India and IndiGo flight collided: મુંબઈના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર સોમવારે એક મોટી દુર્ઘટના ટળી. જ્યારે એર ઈન્ડિયા અને ઈન્ડિગોના વિમાનોની વચ્ચે જમીન પર ટક્કર થઈ ગઈ હતી. વિમાનોની વિંગ્સ એકબીજા સાથે ટકરાઈ ત્યારે બન્ને વિમાનોમાં મુસાફરો હાજર હતા. રાહતની વાત એ છે કે, આ દુર્ઘટનામાં તમામ મુસાફરો સુરક્ષિત છે.

કેવી રીતે બની ઘટના?
એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ AI 2732 મુંબઈથી કોઈમ્બતુર જવા માટે ટેક-ઓફ પહેલા પુશબેકની પ્રક્રિયામાં હતી. આ દરમિયાન ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ 6E 791, જે હૈદરાબાદથી મુંબઈ પહોંચી હતી, આ ફ્લાઈટ લેન્ડિંગ બાદ ટેક્સિંગ કરી રહી હતી. આ દરમિયાન બન્ને વિમાનોની વિંગ્સટિપ્સ એકબીજા સાથે ટકરાઈ હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

એર ઈન્ડિયાનું સત્તાવાર નિવેદન
એર ઈન્ડિયા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા સત્તાવાર નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, 3 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈથી કોઈમ્બતુર જતી ફ્લાઈટ AI 2732 મોટી થઈ હતી, કારણ કે જે વિમાનનો આ ફ્લાઈટ માટે ઉપયોગ કરવાનો હતો તે ટેક્સીવે પર ઉભી બીજી એરલાઇનના વિમાનના સંપર્કમાં આવ્યું હતું. એર ઈન્ડિયાના નિવેદન અનુસાર, આ બન્ને વિમાનોની વિંગ્સટિપ્સ એકબીજા સાથે ટકરાઈ હતી, આ ટક્કરને કારણે એર ઈન્ડિયાના વિમાનની વિંગ્સટિપ્સને નુકસાન થયું છે.

એર ઈન્ડિયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, સાવચેતીના ભાગરૂપે વિમાનને ટેકનિકલ તપાસ માટે ગ્રાઉન્ડ (સેવા બહાર) કરી દેવામાં આવ્યું છે. તમામ મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે વિમાનમાંથી ઉતારી લેવામાં આવ્યા છે. ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ મુસાફરો માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી રહ્યો છે. આ ઘટનાની જાણકારી સંબંધિત ઉડ્ડયન નિયામક (DGCA)ને આપી દેવામાં આવી છે.

એરલાઇને એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે, આ ઘટનાની જાણકારી સંબંધિત ઉડ્ડયન નિયામક (DGCA)ને આપી દેવામાં આવી છે. એર ઈન્ડિયાએ મુસાફરોને થયેલી અસુવિધા બદલ ખેદ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે, મુસાફરો અને ક્રૂ મેમ્બર્સની સુરક્ષા તેની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે.

તપાસ ચાલુ
ઘટના સમયે ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટમાં પણ મુસાફરો હતા. જો કે, ઈન્ડિગો તરફથી હજુ સુધી કોઈ વિગતવાર નિવેદન આવ્યું નથી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બન્ને વિમાનોને નજીવું નુકસાન થયું છે અને એરપોર્ટની કામગીરી પર થોડા સમય માટે અસર પડી હતી.

આ ઘટના ફરી એકવાર એરપોર્ટ પર ગ્રાઉન્ડ મૂવમેન્ટ અને ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટના મહત્વને રેખાંકિત કરે છે. હાલમાં તપાસ એજન્સીઓ એ જાણવામાં લાગી છે કે આ ટક્કર માનવીય ભૂલ હતી કે કોઈ ટેકનિકલ કારણોસર થઈ હતી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Mumbai Airport accidentAir India Indigo collisionPlane accident newsમુંબઈ એરપોર્ટ અકસ્માતએર ઈન્ડિયા ઈન્ડિગો ટક્કર

Trending news