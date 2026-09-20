/Mumbai BMW Accident: બેકાબૂ BMW કાર પુલ પરથી નીચે ખાબકી, કારમાં સવાર 3 યુવકના મોત, 1 ની હાલત ગંભીર, જુઓ Video

Mumbai BMW Accidnet : મુંબઈના કોસ્ટલ રોડ વિસ્તારમાં રવિવારે વહેલી સવારે એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાય છે. લાલા કોલેજની સામે સ્પીડમાં આવતી BMW કાર બ્રીજ પરથી નીચે ખાબકી હતી. આ કારમાં 4 યુવકો સવાર હતા જેમની ઉંમર 25 વર્ષથી નાની હતી. આ 4 માંથી 3 યુવકના મોત ઘટનાસ્થળે જ થઈ ગયા જ્યારે 1 ને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
મુંબઈમાં કાર અકસ્માત
મુંબઈના કાર અકસ્માત અંગે મળતી જાણકારી અનુસાર BMW કાર મરીન ડ્રાઈવથી હાજી અલી જઈ રહી હતી. નજરે જોનારાઓનું કહેવું છે કે આ દુર્ઘટના ઓવર સ્પીડના કારણે થઈ હતી. રવિવારે સવારે 5.20 કલાકે કાર સ્પીડમાં બ્રિજ પરથી પસાર થઈ રહી હતી અને બેકાબૂ થઈ કાર બ્રિજ પરથી નીચે પટકાઈ હતી. આ અકસ્માતમાં કારમાં સવાર 3 લોકોના મોત ઘટનાસ્થળે જ થઈ ગયા જ્યારે 20 વર્ષીય એક યુવકને નાયર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Visuals from the spot following a fatal accident on the Coastal Road near Lotus Jetty. According to the BMC, an overspeeding BMW heading towards Haji Ali from Marine Drive crashed, leaving three dead and one critically injured. pic.twitter.com/Oj8MSiKH9n
— ANI (@ANI) September 20, 2026
કાર દુર્ઘટના પછી તુરંત કારમાં સવાર યુવકોને નાયર હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા ત્યાં ફરજ પર હાજર ડોક્ટરે 3 લોકોને મૃત જાહેર કર્યા. ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર 4 માંથી 3 લોકોના મોત હોસ્પિટલ પહોંચે તે પહેલા જ થઈ ગયા હતા. જ્યારે 1 ગંભીર હાલતમાં સારવાર હેઠળ છે.
જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર મૃતકોમાંથી 2 યુવકની ઓળખ થઈ છે. જેમાંથી એક યુવક 17 વર્ષનો છે જેનું નામ ધૈર્ય સેઠ છે, અન્ય એક શનાય ગજ્જલ છે જેની ઉંમર 21 વર્ષ છે. અન્ય એક 25 વર્ષીય યુવકનું પણ મોત થયું છે જેની ઓળખ કરવાની બાકી છે. જ્યારે 20 વર્ષીય એક યુવક સારવાર હેઠળ છે. તેનો અર્થ છે કે BMW કારમાં 17 થી 25 વર્ષના 4 યુવક સવાર હતા. આ અંગે વધારે વિગતો મેળવાઈ રહી છે.