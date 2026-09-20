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Mumbai BMW Accident: બેકાબૂ BMW કાર પુલ પરથી નીચે ખાબકી, કારમાં સવાર 3 યુવકના મોત, 1 ની હાલત ગંભીર, જુઓ Video

Mumbai Hit and Run : મુંબઈથી એક દુ:ખદ ખબર સામે આવી છે. અહીં ફુલ સ્પીડમાં આવતી બીએમડબલ્યુ કાર પુલ પરથી નીચે ખાબકી છે. મળતી જાણકારી અનુસાર કારમાં 4 યુવકો સવારે હતા જેમાંથી 3 નું મોત ઘટનાસ્થળે જ થઈ ગયું જ્યારે 1 ને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 20, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:48 AM IST
Mumbai BMW Accident: બેકાબૂ BMW કાર પુલ પરથી નીચે ખાબકી, કારમાં સવાર 3 યુવકના મોત, 1 ની હાલત ગંભીર, જુઓ Video

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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