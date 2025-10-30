મુંબઈમાં બાળકોને બંધક બનાવનાર આરોપીએ પોલીસ પર કર્યો હુમલો, જવાબી કાર્યવાહીમાં થયું મોત
Mumbai Rohit Arya encounter news: મુંબઈના પવઈ વિસ્તારમાં ગુરુવારે બપોરે એક એવી ઘટના બની, જેનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો છે. 17 માસૂમ બાળકો સહિત 19 લોકોને બંધક બનાવનાર આરોપી રોહિત આર્યનું પોલીસ કાર્યવાહી દરમિયાન ગોળી વાગવાથી મોત થયું છે. નોંધનીય છે કે, એક્ટિંગ સ્ટુડિયોમાં ધોળા દિવસે કુલ 19 લોકોને બંધક બનાવી લીધા હતા. બંધકોમાં 17 બાળકો સામેલ હતા. આ ઘટના બપોરના સમયે ધોળા દિવસે બની હતી, જ્યારે બાળકો ક્લાસમાં હતા. મળતી માહિતી અનુસાર, સ્ટુડિયો માલિક સાથેના વિવાદને કારણે આરોપીએ આ પગલું ભર્યું હતું. એવું કહેવાય છે કે, આ દરમિયાન બાળકોને ધમકી પણ આપી રહ્યો હતો.
અહેવાલો અનુસાર, લગભગ 100 બાળકો અહીં ઓડિશન આપવા આવ્યા હતા. આ દરમિયાન એક સ્ટુડિયોમાં કામ કરતા એક વ્યક્તિએ 20 બાળકોને બંધક બનાવ્યા હતા. એવું કહેવાય છે કે, આરોપી એક યુટ્યુબ ચેનલ પણ ચલાવતો હતો. મળતી માહિતી અનુસાર, તે ચાર-પાંચ દિવસથી અહીં ઓડિશન કરાવી રહ્યો હતો.
80 બાળકોને મોકલી દીધા હતા પરત
ગુરુવારે ઓડિશન લીધા પછી તેમણે લગભગ 80 બાળકોને પાછા મોકલી દીધા અને બાકીના અન્ય બાળકોને એક રૂમમાં બંધ કરી દીધા. રૂમમાં બંધ બાળકો બારીઓમાંથી બહાર જોઈ રહ્યા હતા. આ વાતની જાણ સ્થાનિક રહેવાસીઓને થતાં જ અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. તેમણે તાત્કાલિક સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરી. માહિતી મળતાં જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને કાર્યવાહી શરૂ કરી. એવું કહેવાયમાં આવી રહ્યું છે કે, એન્કાઉન્ટર દરમિયાન અથડામણ થઈ હતી, જેના કારણે પોલીસે ગોળીબાર કરવો પડ્યો હતો, જેના પરિણામે તેનું મોત નીપજ્યું હતું.
પોલીસે શું કહ્યું?
મુંબઈ પોલીસનું કહેવું છે કે, તમામ બાળકોને ઘટનાસ્થળેથી સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. રોહિત આર્ય નામના વ્યક્તિનું ગોળી વાગવાથી મોત થયું છે. ઘટના પહેલા આરોપીએ એક વીડિયો જાહેર કરીને કહ્યું હતું કે, તે કેટલાક લોકો સાથે વાત કરવા માંગે છે અને જો તેને આમ કરવાની મંજૂરી નહીં મળે, તો તે બધું આગ લગાવી દેશે અને પોતાને અને તેના પરિવારને નુકસાન પહોંચાડશે.
નોંધનીય છે કે, આ દરમિયાન આરોપીનો એક વીડિયો સામે આવ્યો હતો. આ વીડિયોમાં રોહિત આર્ય તરીકે ઓળખાતા આરોપીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે આ ગુનો કાળજીપૂર્વક આયોજન સાથે કર્યો છે. વીડિયોની શરૂઆતમાં પોતાનો પરિચય આપતા આરોપી કહે છે, "આત્મહત્યા કરવાને બદલે, મેં એક પ્લાન બનાવી અને કેટલાક બાળકોને બંધક બનાવ્યા. મારી ઘણી ડિમાન્ડ નથી. મારી ખૂબ જ સરળ ડિમાન્ડ્સ છે, મને કેટલાક પ્રશ્નો છે, હું કેટલાક લોકો સાથે વાત કરવા માંગુ છું, તેમને પ્રશ્નો પૂછવા માંગુ છું અને તેમના જવાબોના પર કાઉન્ટર સવાલ પુછવા માંગુ છું, પરંતુ મને આ જવાબો જોઈએ છે."
