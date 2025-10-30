મુંબઈ : બાળકોને કેમ બનાવ્યા બંધક...અપહરણકર્તાનો 1.45 મિનિટનો વીડિયો આવ્યો સામે
RA Studio Powai Rohit Arya: આરોપી રોહિત આર્ય હાલમાં પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે. પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી એર ગન અને કેમિકલ્સ જપ્ત કર્યા છે. આરોપીએ બાળકોને વેબ સિરીઝ માટે ઓડિશન આપવાનું વચન આપીને લલચાવ્યા હતા.
RA Studio Powai Rohit Arya: ગુરુવારે મુંબઈના પવઈ વિસ્તારમાં આવેલા આરએ સ્ટુડિયોમાં બાળકોને બંધક બનાવવાનો મામલો સામે આવ્યો. પોલીસ અને વહીવટીતંત્ર તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા અને અપહરણકર્તાના પંજામાંથી બધા બાળકોને બચાવી લીધા છે. આરોપી હાલમાં પોલીસ કસ્ટડીમાં છે. આ દરમિયાન આરોપીનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે.
આ વીડિયોમાં રોહિત આર્ય તરીકે ઓળખાતા આરોપીએ જણાવ્યું છે કે તેણે આ ગુનો કાળજીપૂર્વક આયોજન સાથે કર્યો છે. વીડિયોની શરૂઆતમાં પોતાનો પરિચય આપતા આરોપી કહે છે, "આત્મહત્યા કરવાને બદલે, મેં એક પ્લાન બનાવી અને કેટલાક બાળકોને બંધક બનાવ્યા. મારી ઘણી ડિમાન્ડ નથી. મારી ખૂબ જ સરળ ડિમાન્ડ્સ છે, મને કેટલાક પ્રશ્નો છે, હું કેટલાક લોકો સાથે વાત કરવા માંગુ છું, તેમને પ્રશ્નો પૂછવા માંગુ છું અને તેમના જવાબોના પર કાઉન્ટર સવાલ પુછવા માંગુ છું, પરંતુ મને આ જવાબો જોઈએ છે."
આરોપીએ કહ્યું, "હું આતંકવાદી નથી કે પૈસાની માંગણી કરતો નથી. મારા કેટલાક પ્રશ્નો છે, તેથી જ મેં કેટલાક લોકોને બંધક બનાવ્યા છે." મેં આ બાળકોને યોજનાના ભાગરૂપે બંધક બનાવ્યા છે. આ એક સારી રીતે વિચારીને બનાવેલી યોજના છે. હું તેમને બંધક બનાવવાનો હતો. હું તે કરીશ. જો હું જીવીશ, તો હું ચોક્કસ કરીશ, અને જો હું મરીશ, તો બીજું કોઈ કરશે, પણ તે ચોક્કસ થશે.
मुंबई में इस व्यक्ति ने लगभग 20 बच्चों को बंधक बनाया । मानसिक बीमार लग रहा है। उम्मीद करते हैं बच्चे सुरक्षित रहेंगे । पुलिस इसके संपर्क में pic.twitter.com/59EIVK2gkz
— Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) October 30, 2025
જો તમે સહેજ પણ ખોટું પગલું ભરશો, તો હું આ આખી જગ્યાને આગ લગાવી દઈશ અને પછી હું મરી જઈશ. હું મરીશ કે નહીં, બાળકોને બિનજરૂરી રીતે નુકસાન થશે અને આઘાત લાગશે. હું તેના માટે જવાબદાર નથી. જવાબદાર લોકો તે હશે જે જ્યારે હું ફક્ત વાત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હોઉં ત્યારે મને બિનજરૂરી રીતે ઉશ્કેરે છે.
તે વીડિયોમાં આગળ કહે છે, "હું વાત પૂરી કર્યા પછી મારી જાતે બહાર આવીશ. હું એકલો નથી; મારી સાથે બીજા પણ છે. ઘણા લોકોને આ સમસ્યાઓ છે, અને હું ફક્ત વાત કરીને ઉકેલ આપીશ." કૃપા કરીને મને ઉશ્કેરશો નહીં, હું કોઈને નુકસાન પહોંચાડી શકું છું.
મુંબઈના પવઈમાં એક્ટિંગના વર્ગો ચાલે છે. RA સ્ટુડિયોના પહેલા માળે ઘણા બાળકોને બંધક બનાવવામાં આવ્યા હતા. નાલાવાડે ઝોન 10ના DCP એ જણાવ્યું કે 17 બાળકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.
