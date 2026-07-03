/18 જૂને જ કેમ કરાઈ હત્યા! કેતનની હત્યા જ ચેતનની સિયા માટે બર્થ ડે ગિફ્ટ હતી, જાણી લો મોટો થયો ખુલાસો

સિયા ગોયેલ 20 વર્ષની છે પણ તમામ બાબતોની શોખિન હતો. હરવા ફરવાથી લઈને પાર્ટીઓ અને દારૂમાં મસ્ત રહેતી હતી. જેને કેતન પાસેથી એક કરોડ લગ્નની ખરીદીના બહાને લઈને ચેતનને આપી દીધા હતા. એ ચેતન સાથે 3 દિવસ લગ્ન પહેલાં ઉદયપુર પણ ફરી આવી હતી. પોલીસ હાલમાં સિયા અને ચેતનની પૂછપરછ કરી રહી છે. 3 જુલાઈ સુધી આ બંને પ્રેમી પંખીડાં રિમાન્ડ પર છે.
૩૧ મેના રોજ હત્યાનો વિચાર; ૧૮ જૂને હત્યા
કેતનની હત્યા માટે એ ખુદ જવાબદાર છે. કેતન એ ટ્રેકીંગનો શોખિન હતો, એ અવારનવાર ટ્રેકિંગ માટે જતો હતો. ૩૧ મેના રોજ પણ લોહાગઢ કિલ્લા પર ટ્રેકિંગ કરતી વખતે સિયાના મનમાં કેતનની હત્યા કરવાનો વિચાર આવ્યો હતો. તેણે ૫ જૂને ફરીથી કિલ્લા પર જવા માટે પ્રેશર કર્યું હતું. પરંતુ કેતને ના પાડી દીધી હતી. ૬ જૂને બાલીની યાત્રા પર જવાથી બચવા માટે સિયાએ પાસપોર્ટ પણ છુપાવી દીધો હતો.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સિયાએ ૧૪ જૂને કેતનને લોહાગઢ કિલ્લા પરથી ધક્કો મારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તે ઝાડ પકડીને બચી ગયો હતો. સિયાએ દાવો કર્યો હતો કે તે તેને સાપથી બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી, અને કેતને તેના પરિવારને પણ આ જ ખુલાસો કર્યો હતો.
૧૮ જૂનના રોજ, સિયા લગ્ન પહેલાના ફોટોશૂટના બહાને કેતનને લોહાગઢ કિલ્લામાં પાછો લઈ ગઈ હતી. એવો આરોપ છે કે તેણીએ સહ-આરોપી ચેતન ચૌધરી સાથે મળીને તેને એક ખીણમાં ધકેલી દીધો હતો.
19 જૂને સિયાનો બર્થ ડે હતો અને એ કેતન સાથે નહોતી જવા માગતી મહા બળેશ્વર એટલે એમને 18મીના રોજ હત્યાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. કેતને બીજા દિવસે ૧૯ જૂને સિયાનો જન્મદિવસ ઉજવવા માટે મહાબળેશ્વરમાં એક આખો રિસોર્ટ બુક કરાવ્યો હતો. લગ્ન પહેલાં કેતન સિયાને મોટી પાર્ટી આપવા માગતો હતો પણ સિયાને આ પાર્ટી નહીં પણ તેનું મોત જોઈતું હતું.
પોલીસ હવે સિયાનો પોલીગ્રાફી ટેસ્ટ કરાવી રહી છે. જે ટેસ્ટને આધારે પોલીસ ટેકનિકલ પૂરાવાઓ ઉભી કરી રહી છે હવે ખુદ સિયા જ આ કેસમાં ભરાય એ માટે પોલીસના પ્રયાસો છે. સિયાએ આ માટે મંજૂરી આપી દીધી છે કારણ કે પોલીગ્રાફ ટેસ્ટ માટે આરોપીની મંજૂરી જરૂરી છે. સિયા હજુ 20 વર્ષની જ છે.
આ સમયે, સિયા અને ચેતનના લગ્ન પહેલાંના એક કાર્યક્રમનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તેમાં, આખો પરિવાર "બસ આજ કી રાત હૈ જિંદગી, કલ હમ કહાં તુમ કહાં" ગીત પર નાચતો જોવા મળે છે. આ કેસના આરોપી સિયા અને ચેતન હાલમાં 3 જુલાઈ સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં છે.
પોલીસ કરી રહી છે આ પાંચ દાવા: કેતનને સિગ્નલ મળતાં જ માર્યો ધક્કો