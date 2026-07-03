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18 જૂને જ કેમ કરાઈ હત્યા! કેતનની હત્યા જ ચેતનની સિયા માટે બર્થ ડે ગિફ્ટ હતી, જાણી લો મોટો થયો ખુલાસો

કેતનની હત્યાના પ્રકરણમાં રોજ નવા ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. આજે સિયાએ મિડલ ફિંગર દેખાડી પોતાને કોઈ પસ્તાવો ન હોવાનો પૂરવાર કરી ચૂકી છે. તમને ખબર નહીં હોય પણ 19 જૂને સિયાનો બર્થ ડે હતો. આ માટે ભવ્ય પાર્ટી હતી પણ સિયાએ એ પાર્ટી કરતાં એની હત્યામાં રસ હતો અને તેને પ્રેમી ચેતન પાસે બર્થ ડે ગીફ્ટમાં કેતનનું મોત માગ્યું હોય એમ 18 જૂને એટલે કે બર્થ ડેના એક દિવસ પહેલાં જ એની હત્યા કરી દીધી હતી. 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 03, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:29 PM IST
18 જૂને જ કેમ કરાઈ હત્યા! કેતનની હત્યા જ ચેતનની સિયા માટે બર્થ ડે ગિફ્ટ હતી, જાણી લો મોટો થયો ખુલાસો

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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