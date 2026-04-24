કોલ ગર્લ પાછળ આરોપી વેડફી નાંખતો હતો રૂપિયા..! IRS અધિકારીની દીકરીની હત્યા મુદ્દે એક નવો ખુલાસો
IRS Daughter Murder Case:દિલ્હીના ચોંકાવનારા હત્યાકાંડમાં ધરપકડ કરાયેલા આરોપી રાહુલ મીનાના ખુલાસા દરેકને સ્તબ્ધ કરી રહ્યા છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે તે અત્યંત વિલાસી અને મોજ-શોખીન પ્રકારનો યુવક હતો અને તેના પગારના તમામ પૈસા કોલ ગર્લ્સ પાછળ ખર્ચ કરી નાખતો હતો. તેને ઓનલાઇન જુગાર રમવાનો પણ શોખ હતો, જેના માટે તે અવારનવાર લોકો પાસેથી પૈસા ઉછીના લેતો હતો.
- દિલ્હીના ચોંકાવનારા હત્યાકાંડ
- રાહુલ મીનાના ખુલાસા દરેકને સ્તબ્ધ કર્યા
- વિલાસી અને મોજ-શોખીન પ્રકારનો યુવક હતો
- પગારના તમામ પૈસા કોલ ગર્લ્સ પાછળ ખર્ચ કરી નાખતો
IRS Daughter Murder Case: નવી દિલ્હીમાં IRS અધિકારીની પુત્રીની હત્યાનો આરોપી રાહુલ મીના અત્યંત ખરાબ આદતો ધરાવતો હતો. અધિકારીના ઘરે કામ કરવાના બદલામાં તેને દર મહિને ₹20,000 પગાર મળતો હતો, પરંતુ આ પૈસા તે પોતાની અય્યાશી પાછળ ખર્ચ કરી દેતો હતો. પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે રાહુલને ઓનલાઇન સટ્ટો રમવા ઉપરાંત વેશ્યાઓને બોલાવવાનો પણ શોખ હતો. આ કુટેવોને કારણે તેનો પગાર ગણતરીના દિવસોમાં જ ખતમ થઈ જતો હતો. પોતાના શોખ પૂરા કરવા તેણે લોકો પાસેથી ઉધાર લેવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેના પર દેવું એટલું વધી ગયું હતું કે તે લાંબા સમયથી તેને ચૂકવી શકતો નહોતો અને લેણદારો તેને પરેશાન કરવા લાગ્યા હતા.
કઈ વાતને માન્યું હતું અપમાન?
પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીના ચહેરા પર પસ્તાવો જોવા મળ્યો નહોતો. તેણે જણાવ્યું કે મેં યુવતી પર હુમલો એટલા માટે કર્યો કારણ કે તેણે તેને પૈસા આપવાની ના પાડી દીધી હતી. જોકે, બળાત્કાર અને હત્યા અંગે તેણે કોઈ સ્પષ્ટ ખુલાસો આપ્યો નથી. આરોપીના પિતા એ જ ઓફિસમાં કામ કરતા હતા જ્યાં પીડિતાના પિતા ફરજ બજાવતા હતા. તેમણે જ પોતાના પુત્રને તે ઓફિસરના ઘરે ₹20,000 ના પગાર પર નોકરીએ રખાવ્યો હતો. પરંતુ જ્યારે રાહુલને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યો, ત્યારે રાહુલને પોતાનું અપમાન માન્યું અને તેના મનમાં બદલો લેવાની ભાવના જાગી.
આર્થિક તંગી અને બદલાની ભાવનાએ તેને આ કાવતરું રચવા માટે ઉશ્કેર્યો હતો. નોકરી છૂટ્યા પછી તેણે પોતાના ગામમાં કેટલાય અઠવાડિયા ઓનલાઇન પત્તા અને લૂડો રમવામાં વિતાવ્યા હતા. પૂછપરછમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી વિકૃત માનસિકતા ધરાવે છે, તે પોતાનો પગાર વેશ્યાઓ પાછળ વેડફી નાખતો હતો, અને નોકરી પર હોવા છતાં પણ તેનો ઇરાદો છોકરી પ્રત્યે ખરાબ હતો. નોકરી દરમિયાન પણ તેની દાનત પીડિત યુવતી પ્રત્યે ખરાબ હતી.
ચાર દિવસની પોલીસ કસ્ટડી
પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ નિવેદનો વારંવાર બદલ્યા હતા. જોકે, કોર્ટમાં તેનો અભિગમ બદલાયેલો જોવા મળ્યો હતો. તેણે જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ દીપિકા ઠકરાન સામે સ્વીકાર્યું કે "તેનાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે અને ગુનો થઈ ગયો છે. કોર્ટે આરોપી રાહુલને 4 દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યો છે. જ્યારે તેને હત્યાના હેતુ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું કે તેણે આ બધું પૈસા માટે કર્યું હતું. સુનાવણી દરમિયાન મેજિસ્ટ્રેટે પૂછ્યું કે "શું તું તારો ગુનો કબૂલ કરે છે?" જોકે, બાદમાં મેજિસ્ટ્રેટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેઓ અત્યારે આને સત્તાવાર કબૂલાત (Confessional statement) ગણતા નથી.
