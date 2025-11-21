'ચૂંટણી દરમિયાન પૈસા વહેંચવાથી કલ્યાણ થતું નથી' BJP નેતા મુરલી મનોહર જોશીએ ઉઠાવ્યો સવાલ
ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા મુરલી મનોહર જોશીએ સૂચન કર્યું કે આર્થિક અંતર સમાપ્ત કરવા માટે જરૂરી છે કે નાના રાજ્યોની રચના કરવામાં આવે. તે ધ્યાન રાખવામાં આવે કે બધા રાજ્યોની વસ્તુ લગભગ બરાબર હોય અને તેમાં લોકસભા અને વિધાનસભાની સીટો પણ બરાબર હોય.
નવી દિલ્હીઃ પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અને વરિષ્ઠ ભાજપ નેતા મુરલી મનોગર જોશીએ બંધારણની મૂળ ભાવના પર ભાર આપતા કહ્યું કે વિકાસનો અર્થ ચૂંટણીમાં પૈસા વહેંચવા નથી. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે દેશમાં આર્થિક અસમાનતા જ સૌથી મોટો ભેદભાવ બની ચૂકી છે. તેમણે કહ્યું કે કલ્યાણકારી કાર્યનો અર્થ ચૂંટણીમાં પૈસા વહેંચવા થતો નથી.
ગુરૂવારે રાત્રે ભારતના પૂર્વ ચૂંટણી કમિશનર અને પૂર્વ કાયદા સચિવ જી વી જી કૃષ્ણમૂર્તિની 91મી જયંતિ પર આયોજિત એક કાર્યક્રમને સંબોધિત કરતા, જોશીએ ભેદભાવ સમાપ્ત કરવા માટે વર્તમાન રાજ્યોમાંથી નાના રાજ્યો બનાવવાનું સૂચન કર્યું, જેમાં દરેકમાં ચૂંટણીની સીટોની સંખ્યા અને વસ્તી લગભગ સમાન હોય.
પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે દરેક નાગરિકને મત આપવાનો સમાન અધિકાર છે, પરંતુ કર્ણાટક, બિહાર અને મહારાષ્ટ્ર જેવા રાજ્યોમાં રહેતા લોકોની આર્થિક શક્તિમાં ભારે અંતર છે. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો કે શું રેગિસ્તાન, પહાડો કે પૂર્વોત્તરમાં રહેતી વ્યક્તિની આર્થિક શક્તિ એટલી છે, જેટલી કર્ણાટકમાં રહેતા વ્યક્તિની.
આર્થિક ન્યાય જરૂરી
જોશીએ કહ્યુ કે બંધારણ ન્યાયનો અધિકાર અને આર્થિક રાજનીતિક પ્રદાન કરે છે. તેમણે ડો. આંબેડકરનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યુ કે રાજનીતિક અધિકાર (મત) ન પ્રયોગ ત્યાં સુધી ન કરી શકાય જ્યાં સુધી આર્થિક ન્યાય ન હોય.
તેમણે કહ્યું કે એવી વ્યવસ્થા શોધવાની જરૂર છે જેમાં રાજનીતિક અને આર્થિક અધિકાર સમાન રૂપથી વિતરિત થાય, અને વિકાસમાં પણ સમાનતા હોય. તેમણે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે જો આમ ન થાય તો લોકતંત્ર અને કલ્યાણ પ્રત્યે બધી પ્રતિબદ્ધતા છતાં આપણે વાસ્તવિક લોકતંત્ર નહીં બની શકીએ.
ચૂંટણીમાં પૈસા વિતરણ પર સવાલ
જોશીએ કહ્યુ કે આર્થિક સ્થિતિ અને વિકાસમાં અંતર જ ભેદભાવ છે. તેમણે કહ્યું કે ચૂંટણીમાં પૈસાની વહેંચણી કરવાથી કલ્યાણ થતું નથી. ભાજપના પૂર્વ અધ્યક્ષે બિહાર ચૂંટણી પરિણામોને લઈને સત્તામાં રહેલી NDA અને વિપક્ષ વચ્ચે ચાલી રહેલી તકરારનો અપ્રત્યક્ષ ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું- જેમ લોકો આજે તે સવાલ ઉઠાવી રહ્યાં છે કે તમે ચૂંટણી પહેલા પૈસાની વહેચણી કરો. સરકાર કહે છે કે તેણે કલ્યાણ માટે પૈસા વહેંચ્યા, નહીં તમે મત ખરીદવા માટે પૈસા વહેંચ્યા.
જોશીએ કહ્યુ કે આ સમસ્યાનું સમાધાન દીનદયાળ ઉપાધ્યાયના તે પ્રસ્તાવમાં છે, નાના રાજ્યો બનાવો. તેમણે સૂચન આપ્યું કે જો તમે આજે નક્કી કરો છો કે 70 રાજ્યો હોવા જોઈએ, જેની વસ્તી લગભગ સમાન હોય, અને પછી જુઓ કે તેને પણ સમાન આર્થિક શક્તિ મળે છે અને સંસદ દરેક કોઈના હિતમાં કાર્ય કરે છે.
તેમણે કહ્યું કે અસમાન વસ્તી વિતરણ અને અસમાન આર્થિક વિકાસ બંધારણના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અનુસાર નથી. તેમણે એ પણ નોંધ્યું કે પ્રથમ ઇન્દિરા ગાંધી અને પછી વાજપેયી સરકારોના કાર્યકાળ દરમિયાન વસ્તી ગણતરી અને ત્યારબાદ મતવિસ્તારોનું સીમાંકન કરવાની સત્તાને અવગણવામાં આવી હતી, જેના કારણે વર્ષોથી રાજ્યો વચ્ચે આર્થિક અને વસ્તી અંતર વધતું ગયું.
