'દીકરીને નવું જીવન મળ્યું', અપશબ્દો બોલનાર યુવતીની માતાએ પીએમ મોદીનો આભાર માન્યો

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ અપશબ્દો બોલનારી વાયરલ યુવતીની માતાએ પ્રધાનમંત્રીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદી દ્વારા માફ કરવાના નિર્ણયે તેમની પુત્રીને નવું જીવન આપ્યું છે. સમાચાર એજન્સી PTI સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે તે હાથ જોડી પીએમ મોદીનો આભાર માને છે, કારણ કે તેમણે બદલો લેવાની જગ્યાએ માફીનો માર્ગ પસંદ કર્યો.
તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદીએ એક એવા બાળકને માફ કરી પોતાની મહાનતા દેખાડી છે, જેણે તેમની વિરુદ્ધ ખરાબ અને અશ્લીલ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે આજે બાળકીનો જન્મદિવસ છે અને તેમણે તેમની દીકરીને સૌથી મોટી ભેટ આપી છે, જે જીવનદાન સમાન છે. માતાએ કહ્યું કે તેની દીકરીનો એક રીતે નવો જન્મ છે.
યુવતીની માતાએ મીડિયાને શું જણાવ્યું
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને તેમના માતા વિરુદ્ધ અભદ્ર ટિપ્પણી કરનારી યુવતીની માતાએ સમાચાર એજન્સી PTI સાથે વાતચીતમાં પ્રધાનમંત્રીનો આભાર માનતા ભાવુક અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે મોદીજીએ તેમની દીકરીને માફ કરતા ખુબ મોટું કામ કર્યું છે અને હવે તેમની એક વિનંતી છે કે તેઓ તેમની બાળકીને દત્તક લઈ લે. તેમણે કહ્યું કે આજે તેમની દીકરીને નવું જીવન મળ્યું છે. માતાનું કહેવું છે કે પ્રધાનમંત્રીએ જે રીતે નિર્ણય કર્યો, તેનાથી તેમની દીકરીનું ભવિષ્ય બચી ગયું. તેમણે કહ્યું કે તે આ ઉપકારને ક્યારેય ન ભૂલી શકે અને તે માટે હંમેશા પ્રધાનમંત્રીની આભારી રહીશ. વાતચીત દરમિયાન યુવતીની માતાએ બાળકોના સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગ પર પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે બાળકો માટે ઈન્સ્ટાગ્રામ જેવા પ્લેટફોર્મ બંધ કરવા જોઈએ કારણ કે નાની ઉંમરના બાળકો સરળતાથી ખોટી સંગત અને ખોટા વિચારોના પ્રભાવમાં આવી જાય છે. તેમણે માંગ કરી કે બાળકો માટે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પ્રતિબંધ લગાવી દેવો જોઈએ જેથી આ પ્રકારની ઘટનાઓથી દૂર રહી શકે.
CJP ના પ્રદર્શનનો મામલો
આ મામલો તે સમયે સામે આવ્યો હતો જ્યારે જંતર-મંતર પર નીટ-યૂજી પેપર લીકના વિરોધમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વમાં વિદ્યાર્થીઓએ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ પ્રદર્શન દરમિયાન કેટલાક વિવાદાસ્પદ નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પીએમ મોદીને પણ નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ શુક્રવારે પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર વીડિયો શેર કર્યો અને લોકોને સંયમ જાળવવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે જે લોકો આ પ્રકારની વાતો કરી રહ્યાં છે, તે ગેરમાર્ગે છે અને આવા મામલાનો જવાબ ક્રોધ કે વિરોધથી ન આપવો જોઈએ.
યુવતીએ માગી હતી માફી
પ્રધાનમંત્રીના આ મેસેજ બાદ તે યુવતીનો પણ એક વીડિયો સામે આવ્યો, જેમાં તેણે માફી માંગી હતી. વીડિયોમાં યુવતીએ ખુદને 15 વર્ષની ગણાવી અને સ્વીકાર કર્યો કે તેનાથી મોટી ભૂલ થઈ છે. તેણે કહ્યું કે જે તેણે કહ્યું, તે માફી યોગ્ય નથી અને હું ખુબ શરમ અનુભવું છું. યુવતીએ જણાવ્યું કે તે પોતાના મિત્રોની સાથે કનોટ પ્લેસ ગઈ હતી અને ત્યાંથી પ્રદર્શનમાં સામેલ થઈ ગઈ. તેણે કહ્યું કે પ્રદર્શન દરમિયાન તેની આસપાસ હાજર લોકો પ્રધાનમંત્રી વિરુદ્ધ વિવાદાસ્પદ નારા લગાવી રહ્યાં હતા અને તે એ માહોલમાં સામેલ થઈ ગઈ હતી. તેણે કહ્યું કે આ તેની પ્રથમ અને છેલ્લી ભૂલ છે અને તે દેશની માફી માંગે છે.