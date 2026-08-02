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'દીકરીને નવું જીવન મળ્યું', અપશબ્દો બોલનાર યુવતીની માતાએ પીએમ મોદીનો આભાર માન્યો

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ અભદ્ર ટિપ્પણી કરનારી સગીર યુવતીની માતાએ પીએમનો આભાર માન્યો છે. તેમણે કહ્યું કે પીએમે જે રીતે માફ કરી તેનાથી મારી દીકરીને નવું જીવન મળ્યું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 02, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:40 PM IST
'દીકરીને નવું જીવન મળ્યું', અપશબ્દો બોલનાર યુવતીની માતાએ પીએમ મોદીનો આભાર માન્યો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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