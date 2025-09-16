બે વર્ષ પછી અચાનક હિમાલયથી વડનગર પાછા ફર્યા નરેન્દ્ર મોદી, માતાને થેલામાંથી શું મળ્યું હતું?
PM Modi Birthday: જ્યારે નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મ થયો ત્યારે વડનગરમાં મોદી પરિવારનું પૈતૃક ઘર માટી અને ઇંટોથી બનેલું હતું. બધા ભાઈ-બહેન પિતા દામોદરદાસ અને માતા હીરાબેન સાથે 40 ફૂટ લાંબા અને 12 ફૂટ પહોળા ઘરમાં રહેતા હતા. બે વર્ષ પછી મોદી હિમાલયથી ઘરે પાછા ફર્યા તે દિવસની વાર્તા જાણવા માટે આગળ વાંચો.
PM Modi Birthday: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મ 17 સપ્ટેમ્બર 1950ના રોજ થયો હતો અને 17 વર્ષની ઉંમરે તેમણે એક મોટો નિર્ણય લીધો. જેમ એક સાધુએ તેમની કુંડળી વાંચીને ભવિષ્યવાણી કરી હતી, તેમ કંઈક આવું જ બન્યું. 17 વર્ષની ઉંમરે નરેન્દ્ર મોદીએ ઘર છોડીને અભ્યાસ છોડી દીધો અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવા માટે હિમાલયનો માર્ગ પસંદ કર્યો. આ નિર્ણયથી તેમનો પરિવાર ખૂબ જ આઘાત પામ્યો. એક તરફ, નરેન્દ્ર મોદીએ ઘર છોડવાનું મન બનાવી લીધું હતું, તો બીજી તરફ, તેમના માતાપિતા સામે મોટી મૂંઝવણ હતી. અંતે, તેમણે નક્કી કર્યું કે જો તેઓ જવા માંગતા હોય, તો તેમને જવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ.
એક શુભ દિવસે, નરેન્દ્ર મોદીની માતાએ તેમને મીઠાઈ ખવડાવી અને તેમના કપાળ પર તિલક લગાવ્યું. ત્યારબાદ નરેન્દ્ર મોદીએ બધા વડીલોના પગ સ્પર્શ કર્યા અને તેમના આશીર્વાદ લીધા અને આધ્યાત્મિકતાની શોધમાં ઘરેથી નીકળ્યા. નરેન્દ્ર મોદી ભટકતા ફરતા, સાધુઓ અને સંન્યાસીઓને મળતા અને હિમાલયની ટેકરીઓ પર પહોંચ્યા. જ્યારે તેઓ ઘરેથી નીકળ્યા ત્યારે તેમની પાસે એક પૈસો પણ નહોતો. તેઓ અનેક પ્રકારના લોકોને મળીને અને તેમની સાથે વાત કરીને માનવ સ્વભાવ વિશે સારું જ્ઞાન મેળવી રહ્યા હતા, પરંતુ થોડા સમય પછી તેમને લાગ્યું કે આ રીતે ભટકવાથી કોઈ પણ મુકામ સુધી પહોંચી શકતું નથી.
બે વર્ષ પછી એક દિવસ...
નરેન્દ્ર મોદી કહે છે કે હું કંઈક કરવા માંગતો હતો, પણ હું પોતે શું કરું તે સમજી શકતો ન હતો. તેમણે બે વર્ષ ધ્યેય વિના ભટકતા વિતાવ્યા. અંતે તેમણે પાછા ફરવાનું નક્કી કર્યું. બે વર્ષ સુધી કોઈને નરેન્દ્ર મોદી વિશે કંઈ ખબર નહોતી. પહેલા તેઓ રાજકોટના રામકૃષ્ણ મિશન પહોંચ્યા.
તેમની ભક્તિથી પ્રભાવિત થઈને, મિશનના વડાએ તેમને મિશનમાં રહેવા માટે જગ્યા આપી, પરંતુ નરેન્દ્ર મોદી ત્યાં એક અઠવાડિયાથી વધુ સમય રોકાયા નહીં. હકીકતમાં તેમની જિજ્ઞાસા ત્યાં સંતોષાઈ નહીં. નરેન્દ્ર મોદી વડનગર પાછા ફર્યા.
બહેન દોડીને બૂમ પાડી, મા ભાઈ આવી ગયા
તે ઘટના યાદ કરતાં માતા હીરાબેનના આંસુભરી આંખો સાથે કહે છે, 'બે વર્ષ સુધી અમને તેના કોઈ સમાચાર મળ્યા નહીં, હું પાગલ થઈ ગઈ હતી. અચાનક એક દિવસ તે ઘરે પાછો આવ્યો. તેના હાથમાં એક થેલી હતી. તે સમયે હું રસોડામાં હતી, મારી દીકરી વાસંતી બહાર હતી. અચાનક તેણે જોરથી બૂમ પાડી, ભાઈ આવી ગયો છે, ભાઈ આવી ગયો છે!' નરેન્દ્ર મોદીને જોઈને હું રડવા લાગી. મેં તેને પૂછ્યું, તું અત્યાર સુધી ક્યાં હતો? તે શું ખાધું-પીધું? તેણે કહ્યું કે તે હિમાલય તરફ ગયો હતો.
માતાએ થેલીમાં શું જોયું
મેં તેમને ખાવાનું કહ્યું અને કહ્યું કે મેં રોટલી અને શાકભાજી બનાવ્યા છે. હું તમારા માટે કંઈક મીઠાઈ બનાવીશ. તેમણે કહ્યું કે હું ફક્ત રોટલી અને શાકભાજી જ ખાઈશ, બીજું કંઈ રાંધવાની જરૂર નથી. તે સમયે ઘરમાં મારા, મારી દીકરી વાસંતી અને નરેન્દ્ર સિવાય કોઈ નહોતું. ભોજન કર્યા પછી નરેન્દ્ર ગામ તરફ ગયો. તેમના ગયા પછી, મેં જિજ્ઞાસાથી તેમની બેગ ખોલી, જેમાં એક જોડી કપડાં, એક કેસરી શાલ અને નીચે મારો ફોટો હતો. મને ખબર નથી કે તેમણે મારો ફોટો ક્યાંથી લીધો હતો. તેમણે મને કંઈ કહ્યું પણ નહીં. એક દિવસ અને એક રાત ઘરે રહ્યા પછી, તેઓ ફરીથી કહીને ઘરેથી નીકળી ગયા કે હું જાઉં છું. નરેન્દ્ર મોદી તે દિવસે વડનગર છોડીને ગયા અને આજ સુધી પાછા ફર્યા નથી.
પીએમ નરેન્દ્ર મોદી 17 સપ્ટેમ્બર 2025 ના રોજ 75 વર્ષના થઈ રહ્યા છે. દેશભરમાં ઘણા કાર્યક્રમો થશે. પીએમ પોતે મધ્યપ્રદેશ જશે. ભાજપના ઘણા નેતાઓ તેમની વિશેષતા અને તેમના અંગત અનુભવો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી રહ્યા છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ઢાબા પર ભોજન ખાવાનો આવો જ એક અનુભવ શેર કર્યો છે.
શાહે તેમની રાજકોટ મુલાકાતની ઘટના વર્ણવી જ્યારે મોદીએ આ સંવેદનશીલ પાઠ આપ્યો કે સંગઠનમાં, વ્યક્તિએ પોતાના પહેલા કાર્યકરોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે તેમનો (મોદીનો) પાઠ આજે મારા જીવનનો અભિન્ન ભાગ બની ગયો છે. વિશ્વાસ, પોતાનુંપણું અને સમર્પણ, આ જ સંગઠનનો આત્મા છે અને આ જ મોદીજીનો સૌથી મોટો ઉપદેશ છે.
