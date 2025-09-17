75 વર્ષના થયા મોદી, છેલ્લા 5 વર્ષમાં PMએ તેમનો જન્મદિવસ કેવી રીતે ઉજવ્યો? જાણો
PM Modi Birthday: આજે, તેમના જન્મદિવસ નિમિત્તે, પ્રધાનમંત્રી મધ્યપ્રદેશની મુલાકાત લેશે. તેઓ બપોરે 12 વાગ્યે ધારમાં સ્વસ્થ મહિલા સશક્ત પરિવાર અને આઠમો રાષ્ટ્રીય પોષણ મહિનો અભિયાન શરૂ કરશે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં તેમના રેકોર્ડ વિશે જાણો.
PM Modi Birthday: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે, 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેમનો 75મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. 17 સપ્ટેમ્બર, 1950ના રોજ ગુજરાતના મહેસાણામાં જન્મેલા નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદીએ 2001થી 2014 સુધી સતત ત્રણ કાર્યકાળ માટે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી અને 2014 થી ત્રીજી વખત પ્રધાનમંત્રી તરીકે દેશનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. તેમના જન્મદિવસને વ્યક્તિગત ઉજવણી કરતાં જાહેર સેવા અને કલ્યાણકારી યોજનાઓ પ્રત્યે સમર્પણના પ્રસંગ તરીકે ઉજવવાની તેમની પરંપરા આ વર્ષે પણ ચાલુ રહે તેવી અપેક્ષા છે.
સેવા પખવાડા: જન કલ્યાણનો ઉત્સવ
ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) એ પ્રધાનમંત્રી મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી માટે દેશભરમાં સેવા પખવાડા શરૂ કર્યો છે. 17 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થતા આ પખવાડિયામાં વિવિધ સામાજિક અને કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા નાગરિકો અને માનવતાની સેવા પ્રત્યેના તેમના સમર્પણનું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. આ સમયગાળા દરમિયાન આરોગ્ય શિબિરો, રક્તદાન શિબિરો, સ્વચ્છતા અભિયાનો અને અન્ય જાહેર કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવશે.
પીએમ મોદી તેમના છેલ્લા પાંચ જન્મદિવસો પર ક્યાં હતા?
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ હંમેશા તેમના જન્મદિવસને જાહેર સેવા અને વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ સાથે જોડ્યો છે. ચાલો તેમના ભૂતકાળના કેટલાક જન્મદિવસો પર એક નજર કરીએ
2024: ગયા વર્ષે તેમના જન્મદિવસ પર, પીએમ મોદીએ ઓડિશાની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં તેમણે ભુવનેશ્વરમાં 3800 કરોડથી વધુના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ અને ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. તેમણે ઓડિશા સરકારની મહત્વાકાંક્ષી 'સુભદ્રા' યોજના પણ શરૂ કરી હતી, જે દેશની સૌથી મોટી મહિલા-કેન્દ્રિત યોજના છે, જેનો લાભ 1 કરોડથી વધુ મહિલાઓને મળ્યો હતો.
2023: તેમના 73મા જન્મદિવસ પર, પીએમ મોદીએ દેશના કારીગરો અને કારીગરોના કૌશલ્યને વધારવાના હેતુથી 'પીએમ વિશ્વકર્મા યોજના' શરૂ કરી. વધુમાં, તેમણે દિલ્હીમાં ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ કન્વેન્શન એન્ડ એક્ઝિબિશન સેન્ટર (IICC) અને દિલ્હી એરપોર્ટ એક્સપ્રેસ લાઇનના વિસ્તરણ જેવા મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. તેમના લોકસભા મતવિસ્તાર વારાણસીમાં, તેમણે 73 કિલોગ્રામ લાડુ કાપીને ઉજવણી કરી.
2022: તેમના 72મા જન્મદિવસ પર, પીએમ મોદીએ મધ્યપ્રદેશના કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં ચિત્તા પુનર્વસન પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે આઠ ચિત્તા છોડ્યા. આ સમય દરમિયાન ચિત્તાઓનો ફોટો પાડતી તેમની છબીઓ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ હતી.
2021: તેમના 71મા જન્મદિવસ પર, કોવિડ-19 રોગચાળા દરમિયાન, દેશમાં એક જ દિવસમાં રેકોર્ડ 22.6 મિલિયન રસી આપવામાં આવી, જે રોગચાળા સામેની લડાઈમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
2020: રોગચાળાને કારણે, તેમના 70મા જન્મદિવસ પર કોઈ મોટી ઉજવણી કરવામાં આવી ન હતી. ભાજપે સેવા સપ્તાહના ભાગ રૂપે દેશભરમાં રાશન વિતરણ અને રક્તદાન શિબિરોનું આયોજન કર્યું હતું.
2019: તેમના 69મા જન્મદિવસે, પીએમ મોદીએ ગુજરાતના કેવડિયામાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પાસે એક સભાને સંબોધિત કરી અને નર્મદા ડેમને તેના સંપૂર્ણ પાણીના સ્તર સુધી ભરવાના પ્રસંગે આયોજિત 'નમામી નર્મદા' ઉત્સવમાં ભાગ લીધો હતો.
