'મારા બે બાળકોને પણ કરંટ લાગી ગયો...', મુંબઈના લાલબાગના ગણપતિ પંડાલમાં 8 વર્ષની બાળકી સહિત 2ના મોત

Maharashtra News: મુંબઈના કાચોકી વિસ્તારમાં લાલબાગ મહાગણપતિ પંડાલ પાસે મોડી રાત્રે મોટો અકસ્માત થયો. અહીં વીજળીનો આંચકો લાગવાથી એક 8 વર્ષની બાળકીનું મોત થઈ ગયું. પંડાલની બહાર અચાનક કરંટ ફેલાઈ ગયો હતો, જેની ચપેટમાં ઘણા લોકો આવી ગયા હતા. પ્રારંભિક માહિતી મુજબ, આ ઘટનામાં 5 બાળકો અને કિશોરો કરંટની ચપેટમાં આવી ગયા હતા.
8 વર્ષની રાગિણી યાદવનું કરંટ લાગવાથી મોત થઈ ગયું. વળી, અન્ય ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. મૃતક બાળકીના સંબંધીએ જણાવ્યું કે પંડાલ પાસે લાગેલી વીજળીની લાઈનમાં એક લાઈટ લાગેલી હતી. અહીં જ બાળકીને કરંટ લાગ્યો.
વીજળીની લાઈનથી લાગ્યો કરંટ
મૃતક બાળકીની સંબંધી કિસ્મત યાદવે જણાવ્યું, 'અમે રાત્રે આશરે 2 વાગ્યે પહોંચ્યા અને લાઈનમાં ઊભા રહી ગયા. અકસ્માત રાત્રે 2 વાગ્યાને 40 મિનિટે થયો. અમે ખૂબ જ વધારે ભીડ જોઈને વિચાર્યું કે ઘરે પાછા જતા રહીએ. અમે કિનારેથી નીકળવાની કોશિશ કરી રહ્યા હતા કે ત્યારે જ અમને મંડપ પાસે કેટલીક દુકાનો દેખાઈ. અમે વિચાર્યું કે ભીડ ઓછી થાય ત્યાં સુધી દુકાનો પાસે રાહ જોઈશું અને દર્શન માટે નહીં જઈએ, પરંતુ મંડપ પાસે, જ્યાં લાઈન લાગેલી હતી, ત્યાં જ એક લાઈટ લાગેલી હતી. તેમણે સુરક્ષાનું ધ્યાન રાખવું જોઈતું હતું. મારા પોતાના બે બાળકોને પણ વીજળીનો આંચકો લાગ્યો. આ સંપૂર્ણપણે આયોજકોની ભૂલ છે. હવે કંઈપણ માંગવાનો શું ફાયદો?'
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: An 8-year-old girl died after an electric shock near the Kalachowki Mahaganpati pandal.
Visuals from the spot. https://t.co/fyr140bAlB pic.twitter.com/BUujZqjx4f
— ANI (@ANI) September 20, 2026
હોસ્પિટલમાં થયું મોત
ઘટનાને લઈને મુંબઈ ફાયર બ્રિગેડે જણાવ્યું કે અકસ્માત દરમિયાન ગણપતિ પંડાલની બહાર ભક્તોની ભીડ લાગેલી હતી. આ દરમિયાન અચાનક કરંટ ફેલાવાથી 2 છોકરાઓ અને 3 છોકરીઓ આની ચપેટમાં આવી ગયા. ઘટનાના તરત જ પછી તમામ ઈજાગ્રસ્તોને ભાયખલાની મસીના હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા. અહીં ડોક્ટરોએ 8 વર્ષની બાળકીને મૃત જાહેર કરી દીધી. વળી, એક અન્ય છોકરીની હાલત ગંભીર હોવાથી તેને બીજી હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવી.
પહેલા હાર્ટ અટેકથી થયું મોત
જણાવી દઈએ કે આના એક દિવસ પહેલા જ લાલબાગચા રાજા ગણેશ પંડાલ પાસે એક 25 વર્ષના યુવકનું હાર્ટ અટેકથી મોત થઈ ગયું હતું. પંડાલ પાસે પોતાના મિત્રો સાથે બેઠેલા જયદીપ મેઘરાજ નેમાડેને અચાનક છાતીમાં તકલીફ થવા લાગી. આ દરમિયાન તેમને લાલબાગ ગણેશોત્સવ મંડળના પદાધિકારી એમ્બ્યુલન્સથી પાસેની હોસ્પિટલ લઈ ગયા. અહીં સારવાર દરમિયાન મેઘરાજનું મોત થઈ ગયું. તેમના પરિવારે કોઈ ગડબડની ફરિયાદ નોંધાવી નથી અને ન તો કોઈ પ્રકારની શંકા વ્યક્ત કરી.