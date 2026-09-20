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'મારા બે બાળકોને પણ કરંટ લાગી ગયો...', મુંબઈના લાલબાગના ગણપતિ પંડાલમાં 8 વર્ષની બાળકી સહિત 2ના મોત

Girl Dies From Electric Shock: મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં ગણપતિ પંડાલ જોવા ગયેલી એક 8 વર્ષની બાળકીનું કરંટ લાગવાથી મોત થઈ ગયું. આ ઘટનાની ચપેટમાં અન્ય પણ ઘણા લોકો આવ્યા હતા. તમામ લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 20, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:15 AM IST
'મારા બે બાળકોને પણ કરંટ લાગી ગયો...', મુંબઈના લાલબાગના ગણપતિ પંડાલમાં 8 વર્ષની બાળકી સહિત 2ના મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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