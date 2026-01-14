Prev
Mysterious Unakoti Temple: 99 લાખ 99 હજાર 999 મૂર્તિઓ... ભારતનું અનોખું મંદિર, જાણો શું છે તેનું રહસ્ય?

Mysterious Unakoti Temple: ત્રિપુરાનું ઉનાકોટી મંદિર 99 લાખ 99 હજાર 999 પથ્થરની મૂર્તિઓ માટે પ્રખ્યાત છે. ભગવાન શિવ, દેવી-દેવતાઓ અને કાલુ કારીગર સાથે જોડાયેલી કથાઓના કારણે આ મંદિર આજે પણ રહસ્ય અને આસ્થાનો અનોખો સંગમ બની રહ્યું છે.

Jan 14, 2026

Mysterious Unakoti Temple: ભારત રહસ્યમય મંદિરો અને અનોખી માન્યતાઓનો દેશ છે. અહીં એવા અનેક ધાર્મિક સ્થળો છે, જેની પાછળ છુપાયેલા રહસ્યો આજે પણ લોકોને આશ્ચર્યચકિત કરે છે. આમાંથી એક છે ત્રિપુરાનું પ્રસિદ્ધ ઉનાકોટી મંદિર, જ્યાં કહેવાય છે કે, 99 લાખ 99 હજાર 999 પથ્થરની મૂર્તિઓ આવેલી છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં મૂર્તિઓ કોણે, ક્યારે અને શા માટે બનાવી તે પ્રશ્ન આજે પણ વણઉકેલ્યો છે. સૌથી નવાઈની વાત એ છે કે એક કરોડમાં માત્ર એક જ મૂર્તિ ઓછી કેમ રહી ગઈ? આ જ રહસ્ય શ્રદ્ધાળુઓ અને સંશોધકોને આ જગ્યા તરફ ખેંચી લાવે છે.

99 લાખ 99 હજાર 999 મૂર્તિઓ
ઉનાકોટી મંદિરને લઈને સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે અહીં હાજર લાખો પથ્થરની મૂર્તિઓ આખરે કેવી રીતે બની? ઇતિહાસકારો અને વિદ્વાનોએ આ રહસ્ય ઉકેલવા માટે અનેક પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ આજ સુધી કોઈ નક્કર પુરાવા મળ્યા નથી. આ મૂર્તિઓમાં દેવી-દેવતાઓ, પશુ-પક્ષીઓ અને પૌરાણિક આકૃતિઓની વિશાળ શિલ્પકળા જોવા મળે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, અહીં મૂર્તિઓની કુલ સંખ્યા 99,99,999 છે, એટલે કે એક કરોડમાં માત્ર એક જ ઓછી. આ અધૂરી ગણતરી જ આ મંદિરને વધુ રહસ્યમય બનાવે છે અને લોકોમાં જિજ્ઞાસા જગાડે છે.

ભગવાન શિવનો શ્રાપ કે દેવતાઓની પથ્થર બનેલી સેના?
લોકકથાઓ અનુસાર, એકવાર ભગવાન શિવ એક કરોડ દેવી-દેવતાઓ સાથે યાત્રા પર નીકળ્યા હતા. રસ્તામાં બધા દેવતાઓ થાકીને સૂઈ ગયા. સવારે જ્યારે શિવ જાગ્યા અને દેવતાઓને સૂતા જોયા, ત્યારે ક્રોધિત થઈને તેમણે તેમને પથ્થર બની જવાનો શ્રાપ આપી દીધો. કહેવાય છે કે આ કારણે જ અહીં 99 લાખ 99 હજાર 999 પથ્થરની મૂર્તિઓ મોજૂદ છે. એવી પણ માન્યતા છે કે એક દેવતા બચી ગયા હતા, તેથી સંખ્યા એક કરોડમાં એક ઓછી રહી ગઈ. આ કથા આજે પણ ભક્તોમાં સૌથી વધુ પ્રચલિત છે.

કાલુ કારીગરની કથા અને ઉનાકોટી નામનું રહસ્ય
બીજી એક કથા અનુસાર, કાલુ નામનો એક શિલ્પકાર ભગવાન શિવ અને માતા પાર્વતી સાથે કૈલાશ પર્વત જવા માંગતો હતો. શિવે શરત મૂકી કે જો તે એક રાતમાં એક કરોડ દેવી-દેવતાઓની મૂર્તિઓ બનાવી દેશે, તો તેને સાથે લઈ જવામાં આવશે. કારીગરે આખી રાત મહેનત કરી, પરંતુ સવાર સુધીમાં એક મૂર્તિ ઓછી રહી ગઈ. શરત પૂરી ન થવાને કારણે શિવ તેને કૈલાશ ન લઈ ગયા. કહેવાય છે કે આ ઘટના પરથી આ સ્થળનું નામ ‘ઉનાકોટી’ (એક કરોડમાં એક ઓછી) પડ્યું. આજે આ મંદિર અગરતલાથી લગભગ 145 કિલોમીટર દૂર સ્થિત છે અને ભારતની સૌથી રહસ્યમય ધાર્મિક જગ્યાઓમાંથી એક ગણાય છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી ધાર્મિક માન્યતાઓ અને લોકકથાઓ પર આધારિત છે. તેનો કોઈ વૈજ્ઞાનિક કે ઐતિહાસિક પુરાવો ઉપલબ્ધ નથી. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Mysterious Unakoti TempleUnakoti Temple MystryUnakoti Templeઉનાકોટી મંદિરરહસ્યમય ઉનાકોટી મંદિર

