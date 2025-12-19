Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝ

નકલી દૂધ-પનીર બાદ હવે નકલી ઈંડા પણ આવ્યા! બાફ્યા બાદ રબરના થઈ ગયા ઈંડા

Fake Egg viral video: શું તમે પણ નકલી ઈંડા ખાઓ છો? આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર નકલી ઈંડાનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે 

Dec 19, 2025, 11:41 AM IST

Nakli Ande Ka Video: તમે નકલી ચીઝ, દૂધ અને ઘી વિશે ઘણું સાંભળ્યું હશે. કદાચ તમે પણ તેમને જોયા હશે. પણ શું તમે ક્યારેય નકલી ઈંડા વિશે સાંભળ્યું છે? જો નહીં, તો એક વાયરલ વીડિયો ચોક્કસ તમારા મનને ચકરાવે ચડાવી દેશે. આ વીડિયોમાં નકલી ઈંડાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઈંડા બિલકુલ વાસ્તવિક જેવા દેખાય છે. પરંતુ જ્યારે તે ખાવા બેઠી, ત્યારે તે દંગ રહી ગઈ. 

ઈન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં, છોકરી તેનું ટિફિન ખોલીને ખાતી જોઈ શકાય છે. એવું લાગે છે કે તેણે ઈંડાની કઢી બનાવી હતી. તે ભોજનનો આનંદ માણી રહી હતી ત્યારે તે ઈંડા જોઈને ચોંકી ગઈ. તેણે ઈંડા ખાવા માટે તોડી નાખ્યા. ઈંડાનો પીળો ભાગ વધુ પડતા ચિહ્નો બતાવી રહ્યો હતો, જ્યારે સફેદ ભાગ સરળતાથી તૂટતો ન હતો. વાસ્તવિક ઈંડા સામાન્ય રીતે નરમ હોય છે. જોકે, આ ઈંડું નરમ નહોતું; તેને તૂટવામાં ઘણો સમય લાગ્યો. છોકરીએ ઈંડું તોડીને બતાવ્યું કે લોકોએ સાવધ રહેવું જોઈએ.

લોકો આ જોઈને ચોંકી ગયા. શક્ય છે કે ઘણા લોકો નકલી ઈંડા ખાઈ રહ્યા હોય, તેમને લાગે કે તે સાચા છે. આ વીડિયો વાયરલ થયા પછી, લોકો સ્પષ્ટપણે હચમચી ગયા છે. તેઓ કહે છે કે તેઓ હવે કોઈ પણ વસ્તુ પર આંધળો વિશ્વાસ કરી શકતા નથી. નકલી ઈંડાનો આ વીડિયો ઈન્સ્ટાગ્રામ પર zindagi.gulzar.h નામથી શેર કરવામાં આવ્યો હતો. તેને પહેલાથી જ હજારો લાઈક્સ અને વ્યૂઝ મળી ચૂક્યા છે.

 

દેશભરમાં ઈંડા માટે ચેકિંગના આદેશ અપાયા 
દિલ્હીમાં ઈંડામાં હાનિકારક નાઈટ્રોફ્યુરાન મળી આવ્યા બાદ, કેન્દ્ર સરકારે દેશભરમાં એલર્ટ જારી કર્યું હતું અને નમૂના લેવા અને પરીક્ષણ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. દિલ્હીમાં ઈંડામાં હાનિકારક નાઈટ્રોફ્યુરાન મળી આવ્યા બાદ, કેન્દ્ર સરકારે દેશભરમાં નમૂના લેવા અને પરીક્ષણ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ પછી, સાવચેતીના પગલા તરીકે જિલ્લામાં પરીક્ષણ અભિયાન પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

અસલી અને નકલી ઈંડા કેવી રીતે ઓળખવા?

  • બગડેલા ઈંડા ખાવાથી ફૂડ પોઈઝનિંગ થઈ શકે છે, તેથી પ્રારંભિક ચેતવણીના સંકેતો ઓળખવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તમે ઈંડાના દેખાવ, પોત, ગંધ અને તાજગી દ્વારા ઓળખી શકો છો કે તે અસલી છે કે નકલી.
  • ઈંડાની એક્સપાયરી ડેટ ચેક કરો 
  • જો તમને તૂટેલા અથવા તિરાડ પડેલા ઈંડાના શેલ દેખાય છે, તો તેને ખરીદવાનું ટાળો. આ શેલ એક કુદરતી રક્ષણાત્મક સ્તર છે, અને જો તિરાડ પડે છે, તો બેક્ટેરિયા ઈંડામાં પ્રવેશી શકે છે. સૌથી નાની તિરાડ પણ ઈંડાની તાજગી અને સલામતીને જોખમમાં મૂકી શકે છે.
  • જો તમને ઈંડાના છીપ પર ચીકણું આવરણ દેખાય, તો તે બેક્ટેરિયલ ચેપનો સંકેત હોઈ શકે છે. આ આવરણવાળા ઈંડા તાત્કાલિક કાઢી નાખવા જોઈએ. ઈંડાના છીપ પર અને અંદર સાલ્મોનેલા જેવા હાનિકારક બેક્ટેરિયા હોઈ શકે છે, જે પેટની સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. ઈંડાને 4°C કે તેથી ઓછા તાપમાને રેફ્રિજરેટરમાં રાખો. આ બેક્ટેરિયાના વિકાસને રોકવામાં મદદ કરે છે. ઈંડા ઘણા દિવસો સુધી તાજા રહે છે.
  • ઈંડા ઉકાળતી વખતે અથવા ઈંડાની રેસિપી બનાવતી વખતે, ખાતા પહેલા તપાસ કરો કે સફેદ કે પીળો ભાગ સ્પોન્જી અને તૂટેલા સમયે રબરી જેવો છે. જો આવું થાય, તો આવા ઈંડા ખાવાનું ટાળો.  
  • ક્યારેક, ઈંડાના છીપને સ્પર્શ કરવાથી તમારા હાથ પર પાવડરી અવશેષ રહી જાય છે. આ ફૂગ અથવા ફૂગના ચેપનો સંકેત હોઈ શકે છે. જ્યારે ઈંડાને ગંદા, ગરમ અને ભેજવાળી જગ્યાએ સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે ત્યારે તેના પર ફૂગ વિકસે છે. તિરાડ પડવાથી આ ફૂગ ઈંડામાં પ્રવેશી શકે છે, જેના કારણે અંદર કાળા ડાઘ દેખાય છે. આવા ઈંડાને તાત્કાલિક કાઢી નાખવા શ્રેષ્ઠ છે.
  • તમે ઈંડાને પાણીમાં ડુબાડીને પણ ચકાસી શકો છો કે તે અસલી છે કે નકલી. એક વાટકીમાં પાણી રેડો અને તેમાં ઈંડા મૂકો. તાજા ઈંડા ડૂબી જશે, જ્યારે જૂના, બગડેલા ઈંડા અંદર ગેસ બનવાને કારણે તરતા રહેશે. જો કે, તેને તોડી નાખો અને તેની ગંધ તપાસો. જો તેમાંથી ખૂબ જ દુર્ગંધ આવે, તો તેને ફેંકી દો.
  • ઈંડામાં ક્યારેક ખૂબ જ અપ્રિય ગંધ આવી શકે છે. આ ગંધ તેની સલામતી દર્શાવે છે. બગડેલા ઈંડા હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ છોડે છે, જે ખૂબ જ દુર્ગંધ આપે છે. ઈંડાને એક વાટકીમાં તોડીને તેની તપાસ કરો. જો તેમાંથી ખૂબ જ દુર્ગંધ આવે, તો તેને ફેંકી દો.

જો ઈંડા તાજાં હોય, તો તેનો સફેદ ભાગ જાડો અને ચીકણો હશે. જો તે ખૂબ જ પાતળું હોય, પાણીની જેમ, અને તૂટતાની સાથે જ ફેલાય, તો તે જૂનું ઈંડું હોઈ શકે છે. જો કે, તે જરૂરી નથી કે પાતળા સફેદ રંગના બધા ઈંડા ખરાબ હોય, પરંતુ જો ખરાબ ગંધ હોય, તો તેને ફેંકી દેવાનું વધુ સારું છે.

ક્યારેક ઈંડાનો પીળો ભાગ, એટલે કે પીળો ભાગ, તૂટતાની સાથે જ ફેલાય છે. આકાર યોગ્ય નથી. તાજા ઈંડાનો પીળો ભાગ ગોળાકાર અને કઠણ હોય છે, તેનો રંગ ઘેરો પીળો અથવા નારંગી હોય છે. સપાટ, રંગહીન પીળો ભાગ નબળી ગુણવત્તાનો સંકેત છે અથવા ઈંડા જૂના છે.
 

Health Update

