દેશની આ ટ્રેન બર્થડે પાર્ટી કે પ્રી-વેડિંગ શુટ માટે ભાડે મળશે, NCRTC એ કરી ખાસ ઓફર
Namo Bharat opens doors for parties : હવે નમો ભારત ટ્રેનમાં તમારા ખાસ ક્ષણોની ઉજવણી કરો, NCRTC એ નવી પહેલ શરૂ કરી
Trending Photos
Namo Bharat Train : NCRTC એ એક અનોખી પહેલ શરૂ કરી છે જ્યાં લોકો નમો ભારત ટ્રેનમાં તેમના જીવનના ખાસ અને મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગોની ઉજવણી કરી શકે છે
NCRTC એ એક અનોખી પહેલ શરૂ કરી છે જ્યાં લોકો નમો ભારત ટ્રેનમાં તેમના જીવનના ખાસ અને મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગોની ઉજવણી કરી શકે છે. પછી ભલે તે જન્મદિવસ હોય, લગ્ન પહેલાનો પ્રસંગ હોય કે ખુશીનો કોઈ અન્ય ખાસ ક્ષણ હોય, NCRTC તેમને દેશની પ્રથમ સેમી-હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન, નમો ભારત પર ઉજવણી કરવાની તક આપી રહ્યું છે.
નમો ભારત કોચ આવા ખાસ કાર્યક્રમો માટે એક અનોખું અને અનોખું સ્થળ પૂરું પાડે છે. આ NCRTC નીતિ હેઠળ, વ્યક્તિઓ, ઇવેન્ટ અથવા લગ્ન આયોજકો, અને ફોટોગ્રાફી અથવા મીડિયા કંપનીઓ હવે આવા કાર્યક્રમો માટે સ્ટેશન પર અથવા ટ્રેક પર કાર્યરત, નમો ભારત કોચ અગાઉથી બુક કરી શકે છે. આ કોચ બુકિંગ વિકલ્પો લોકોને ભારતની પ્રથમ પ્રાદેશિક ટ્રેનમાં તેમના કાર્યક્રમને જીવનભરના અનુભવમાં પરિવર્તિત કરવાની અનન્ય તક આપે છે, તેની અદભુત આંતરિક ડિઝાઇન અને 160 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ સાથે.
નમો ભારત દેશની સૌથી ઝડપી પ્રાદેશિક ટ્રેન છે અને તે નવીનતમ ટેકનોલોજીથી સજ્જ છે. આનંદ વિહાર, ગાઝિયાબાદ અને મેરઠ દક્ષિણ જેવા NCR માં મુખ્ય સ્થળોએ સ્થિત સ્ટેશનો, આ પહેલ દ્વારા લોકોને બાળકો માટે યાદગાર જન્મદિવસ ઉજવણીથી લઈને લગ્ન પહેલાના અનોખા શૂટિંગ સુધીની ક્ષણોને અનોખી રીતે ઉજવવાની મંજૂરી આપે છે.
ફોટોગ્રાફી ટીમ, ઇવેન્ટ આયોજક અથવા વ્યક્તિ દ્વારા સરળ અરજી પ્રક્રિયા દ્વારા કોચ રિઝર્વ કરી શકાય છે. વધુમાં, દુહાઈ ડેપો પર સ્થિત એક મોક-અપ કોચ પણ શૂટિંગ માટે ઉપલબ્ધ છે. આ પહેલ હેઠળ કોચ બુકિંગ ચાર્જ ₹5,000 પ્રતિ કલાકથી શરૂ થાય છે. બુકિંગ કર્યા પછી, મુસાફરોને તેમની પસંદગી અને જરૂરિયાતો અનુસાર કોચને સજાવવાનો વિકલ્પ પણ આપવામાં આવે છે. NCRTC બુકિંગ પહેલાં 30 મિનિટનો વધારાનો સમય (કેમેરા, સાધનો વગેરે સેટ કરવા માટે, અથવા સજાવટ માટે) અને બુકિંગ પછી 30 મિનિટ (સજાવટ દૂર કરવા માટે) આપશે. આ ઇવેન્ટ્સ સવારે 6:00 થી રાત્રે 11:00 વાગ્યાની વચ્ચે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે અને તે એવી રીતે ગોઠવવામાં આવશે કે નિયમિત ટ્રેન કામગીરીમાં વિક્ષેપ ન પડે અથવા મુસાફરોને અસુવિધા ન થાય.
આ કાર્યક્રમો NCRTC સ્ટાફ અને સુરક્ષા કર્મચારીઓની દેખરેખ હેઠળ યોજાશે જેથી ઉપસ્થિતો અને તેમની મિલકતની સલામતી સુનિશ્ચિત કરી શકાય અને ઓપરેશનલ પ્રોટોકોલનું પાલન કરી શકાય.
નમો ભારત પર દરરોજ હજારો મુસાફરો મુસાફરી કરે છે. તેમાંના દરેકની એક અનોખી વાર્તા છે; કેટલાકની તેમની મુસાફરી સાથે સંબંધિત વાર્તા છે, કેટલાક પ્રિયજનો સાથેની મુલાકાત સાથે, અને કેટલાક તેમના સપનાની ઉડાનની વાર્તા સાથે. જ્યારે આ લોકો અને વાર્તાઓ મુસાફરી દરમિયાન મળે છે, ત્યારે એક નવી વાર્તાનો જન્મ થાય છે, અને નમો ભારત આ બધાનું સાક્ષી બને છે. નમો ભારત, જે પ્રદેશમાં કનેક્ટિવિટીને એક નવું પરિમાણ આપી રહ્યું છે, તેણે આ નવી પહેલ સાથે લોકો માટે તેના દરવાજા ખોલ્યા છે, જેનાથી તેઓ તેમના આનંદ અને સફળતાના ક્ષણો શેર કરી શકે છે અને તેની વાર્તાનો ભાગ બની શકે છે.
NCRTC પાસે ફિલ્મ અને દસ્તાવેજી શૂટિંગ માટે નમો ભારત સ્ટેશનો અને ટ્રેનો ભાડે લેવા માટે એક વ્યાપક નીતિ પણ છે. આ જગ્યાઓ ફીચર ફિલ્મો, ટેલિવિઝન જાહેરાતો, દસ્તાવેજી અને અન્ય દ્રશ્ય પ્રોજેક્ટ્સ માટે ટૂંકા ગાળાના ભાડા માટે બુક કરી શકાય છે. આ ફિલ્મ નિર્માતાઓને આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અનુસાર બનાવેલ નમો ભારત સ્ટેશનો અને ટ્રેનોની આધુનિક અને આકર્ષક ડિઝાઇનને તેમના પ્રોજેક્ટ્સમાં સસ્તા ભાવે સામેલ કરવાની તક પૂરી પાડે છે. આ નીતિઓના વિગતવાર નિયમો, શરતો અને બુકિંગ પ્રક્રિયા જાણવા માટે, પ્રીમાઈસીસ ભાડા નીતિ NCRTC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર અહીં જોઈ શકાય છે: https://ncrtc.in/ars-commercial-development-in-parking-areas-duplicate-5.... તાજેતરમાં, NCRTC એ એક ફિલ્મ સ્પર્ધાનું પણ આયોજન કર્યું હતું જેમાં દેશભરના યુવા ફિલ્મ નિર્માતાઓએ ભાગ લીધો હતો અને તેમની ફિલ્મોમાં નમો ભારત ટ્રેનો અને સ્ટેશનોનું સુંદર ચિત્રણ કર્યું હતું.
આ પ્રયાસો દ્વારા, NCRTC મુસાફરોને ફક્ત મુસાફરીના અનુભવ ઉપરાંત નમો ભારત ટ્રેનો સાથે જોડાવાનો વધુ સારો માર્ગ પ્રદાન કરવાનો ઉદ્દેશ્ય ધરાવે છે. આવા પ્રયાસો NCRTC ની કામગીરી ટકાઉપણું અને સમુદાય જોડાણ બંનેને સેવા આપતી જગ્યાઓ બનાવવા માટેની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે