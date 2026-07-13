/નંદ કિશોર ગોએન્કાનું નિધન: મુંબઈમાં લીધા અંતિમ શ્વાસ, હરિયાણાના હિસારમાં 15 જુલાઈએ થશે અંતિમ સંસ્કાર

Nand Kishore Goenka Passes Away: દેશના ખ્યાતનામ ઉદ્યોગપતિ અને Essel Groupના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રના પિતા, વરિષ્ઠ સામાજિક કાર્યકર અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ના સમર્પિત સ્વયંસેવક નંદ કિશોર ગોયનકાનું સોમવારે બપોરે 12:30 વાગ્યે મુંબઈ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને અવસાન થયું છે. તેઓ 96 વર્ષના હતા. તેમના નિધનથી Essel પરિવાર, સામાજિક સંગઠનો, વૈશ્ય સમુદાય અને અગ્રોહા ધામ સાથે સંકળાયેલા હજારો લોકોમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે.
નંદ કિશોર ગોયનકાનો પાર્થિવ દેહને તેમના મુંબઈ નિવાસસ્થાન - 'એ રોડ, વસંત સાગર, મરીન ડ્રાઇવ' ખાતે અંતિમ દર્શન માટે રાખવામાં આવ્યો છે - જ્યાં પરિવારના સભ્યો, મિત્રો અને શુભેચ્છકો શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે.
હિસારમાં થશે અંતિમ સંસ્કાર
મંગળવાર, 14 જુલાઈ, સવારે 7:00 વાગ્યે, તેમના પાર્થિવ દેહને ચાર્ટર્ડ ફ્લાઇટ દ્વારા હરિયાણાના તેમના પૈતૃક શહેર, હિસાર લાવવામાં આવશે. હિસાર પહોંચ્યા પછી તેમના પાર્થિવ શરીરને ગોએન્કા હાઉસ, 166, કૃષ્ણા મંડી, હિસાર ખાતે અંતિમ દર્શન માટે રાખવામાં આવશે.
નંદ કિશોર ગોએન્કાના અંતિમ સંસ્કાર ૧૫ જુલાઈ (બુધવાર) ના રોજ સવારે 11:00 વાગ્યે હિસારમાં કરવામાં આવશે. તેમના પાર્થિવ શરીરને અગ્રોહા ધામ સ્થિત ગોએન્કા ઉદ્યાનમાં પંચતત્વમાં વિલિન કરાશે. નોંધનીય છે કે તેમની ધર્મપત્નીના અંતિમ સંસ્કાર પણ આ જ સ્થાન પર કરવામાં આવ્યા હતા.
રાષ્ટ્ર નિર્માણ અને ધાર્મિક પ્રયાસોમાં સમર્પિત કર્યું જીવન
નંદ કિશોર ગોએન્કાનો જન્મ 28 સપ્ટેમ્બર, 1930 ના રોજ હરિયાણાના હિસારમાં થયો હતો. તેમણે પોતાનું આખું જીવન સાદગી, સેવા, પરંપરાગત મૂલ્યો અને સામાજિક સમર્પણમાં જીવ્યું છે. જો કે, તેમના પરિવારની ગણતરી દેશના અગ્રણી ઔદ્યોગિક ગૃહોમાં થાય છે, તેમણે પોતાને વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રાખ્યા અને પોતાનું જીવન સમાજ સેવા, રાષ્ટ્ર નિર્માણ અને ધાર્મિક પ્રયાસોમાં સમર્પિત કર્યું.
તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના વફાદાર સ્વયંસેવક હતા અને સંગઠનમાં વિવિધ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ નિભાવી હતી. સામાજિક સંવાદિતા, રાષ્ટ્રીય હિત અને સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોના સંરક્ષણ માટે તેમનું યોગદાન હંમેશા યાદ રહેશે.
મહારાજા અગ્રસેનની ઐતિહાસિક રાજધાની અગ્રોહા ધામની સ્થાપના અને વિકાસમાં તેમણે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેઓ અગ્રોહા ધામના મુખ્ય સ્થાપકોમાંના એક હતા; તેમના દૂરંદેશી દૃષ્ટિકોણને કારણે, આ સ્થળને માત્ર રાષ્ટ્રીય સ્તરે જ નહીં પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ એક અલગ ઓળખ મળી છે. તેમણે અગ્રોહા ધામના વિસ્તરણ અને વિકાસમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું.
ધાર્મિક અને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે મોટી ખોટ
હિસારના સામાજિક, ધાર્મિક અને શૈક્ષણિક વિકાસમાં તેમનું યોગદાન નોંધપાત્ર રહ્યું છે. તેઓ શ્રી દેવી ભવન મંદિર ગૌશાળા ટ્રસ્ટ અને શ્રી વૈષ્ણવ અગ્રસેન ગૌશાળાના પ્રમુખ અને સંરક્ષક રહ્યાં છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ફતેહચંદ મહિલા કોલેજના અધ્યક્ષ અને હિસારના પડાવ ચોકમાં આવેલી જીએનજી ગોએન્કા સ્કૂલના સંરક્ષક તરીકે તેમને સેવાઓ આપી છે. તેમણે ખાસ કરીને કન્યા શિક્ષણના પ્રચાર અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણની જોગવાઈ માટે જબરદસ્ત મહેનત કરી હતી.
ગાયોની સેવા તેમના જીવનનો એક અભિન્ન ભાગ હતી. તેમણે ગાય સંરક્ષણ અને કલ્યાણ સંબંધિત અનેક પહેલોને પ્રોત્સાહન આપ્યું, વિવિધ ધાર્મિક અને સામાજિક સંગઠનો દ્વારા આ કાર્યમાં સતત યોગદાન આપ્યું.
તેમણે વૈશ્ય સમુદાયને સંગઠિત અને સશક્ત બનાવવા માટે નોંધપાત્ર પ્રયાસો પણ કર્યા, સમાજમાં એકતા, સહકાર અને એકતાની ભાવનાને મજબૂત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.
તેમના વ્યક્તિત્વની સૌથી મોટી વિશેષતા સાદગી, નમ્રતા અને સુલભ સ્વભાવ હતો. તેઓ જીવનના તમામ ક્ષેત્રોના લોકો સાથે ઉષ્માભર્યા સંબંધો રાખતા હતા અને સેવાને જીવનનું સર્વોચ્ચ કર્તવ્ય માનતા હતા. તેમનું નિધન ફક્ત Essel પરિવાર માટે જ નહીં પરંતુ સામાજિક, ધાર્મિક, શૈક્ષણિક અને બૌદ્ધિક ક્ષેત્રો માટે પણ એક ખોટ છે; દુનિયાએ એક એવી વ્યક્તિ ગુમાવી છે જેમણે પોતાનું જીવન સેવા, મૂલ્યો અને જાહેર હિત માટે સમર્પિત કર્યું હતું. તેમનું જીવન હંમેશા ભાવિ પેઢીઓ માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત રહેશે.