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નંદ કિશોર ગોએન્કાનું નિધન: મુંબઈમાં લીધા અંતિમ શ્વાસ, હરિયાણાના હિસારમાં 15 જુલાઈએ થશે અંતિમ સંસ્કાર

Nand Kishore Goenka Passes Away: અગ્રોહા ધામના મુખ્ય સ્થાપક અને શિક્ષણ તેમજ ગૌસેવા ક્ષેત્રે જીવન સમર્પિત કરનાર નંદ કિશોર ગોએન્કાએ સોમવારે બપોરે 12:30 વાગ્યે મરીન ડ્રાઇવ સ્થિત તેમના નિવાસ્થાને અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. એસેલ ગ્રુપ જેવા પ્રતિષ્ઠિત બિઝનેસ સામ્રાજ્ય સાથે જોડાયેલા હોવા છતાં આજીવન સાદગી અને પરોપકારનો માર્ગ અપનાવનાર ગોએન્કાજીના નિધનથી વૈશ્ય સમુદાય અને સામાજિક સંગઠનોમાં ઊંડો શોક વ્યાપી ગયો છે. આગામી બુધવારે હિસારના અગ્રોહા ધામ સ્થિત ગોએન્કા ઉદ્યાનમાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર વિધિ સંપન્ન થશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 13, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:24 PM IST
નંદ કિશોર ગોએન્કાનું નિધન: મુંબઈમાં લીધા અંતિમ શ્વાસ, હરિયાણાના હિસારમાં 15 જુલાઈએ થશે અંતિમ સંસ્કાર
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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