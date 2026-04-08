ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaઆસારામના પુત્ર નારાયણ સાંઈના થયા છૂટાછેડા, ભરણપોષણ માટે પત્નીને આપવા પડશે આટલા કરોડ

આસારામના પુત્ર નારાયણ સાંઈના થયા છૂટાછેડા, ભરણપોષણ માટે પત્નીને આપવા પડશે આટલા કરોડ

Asaram Son Divorce: વિવાદાસ્પદ સ્વયંભૂ ધર્મગુરૂ આસારામના પુત્ર નારાયણ સાંઈના પુત્રના છૂડાછેડા થઈ ગયા છે. ઈન્દોરની ફેમિલી કોર્ટે બંનેના લગ્નને સત્તાવાર સમાપ્ત કરવાનો ચુકાદો આપ્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:33 AM IST
  • નારાયણ સાંઈ અને જાનકી હરપાલીનીના છૂટાછેડા
  • ભરણપોષણ તરીકે પત્નીને આપવા પડશે બે કરોડ
  • આઠ વર્ષથી ચાલી રહેલા કેસનો આવ્યો અંત

આસારામના પુત્ર નારાયણ સાંઈના થયા છૂટાછેડા, ભરણપોષણ માટે પત્નીને આપવા પડશે આટલા કરોડ

Narayan Sai Divorce News: મધ્યપ્રદેશના ઈન્દોરની એક ફેમિલી કોર્ટે તાજેતરમાં હાઈ-પ્રોફાઇલ લગ્ન વિવાદ પર ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે સ્વંયભૂ ધર્મગુરૂ આસારામના પુત્ર નારાયણ સાંઈ અને તેની પત્ની જાનકી હરપાલાની વચ્ચે લગભગ આઠ વર્ષથી ચાલી રહેલા કાયદાકીય વિવાદને સમાપ્ત કરતા તેના લગ્નને સત્તાવાર રીતે સમાપ્ત જાહેર કરી દીધા છે.

આ નિર્ણય ન માત્ર બંને પક્ષો માટે વ્યક્તિગત મહત્વ રાખે છે, પરંતુ તેમાં નક્કી કરવામાં આવેલી એલીમની એટલે કે ભરણપોષણ રકમે પણ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

ભરણપોષણ માટે આપવી પડશે મોટી રકમ
કોર્ટે પોતાના આદેશમાં નારાયણ સાંઈને નિર્દેશ આપ્યો કે તે પોતાની પત્નીને સ્થાયી ભરણપોષણના રૂપમાં 2 કરોડ રૂપિયાની એક સાછે ચુકવણી કરે. નોંધનીય છે કે નારાયણ સાંઈ વર્તમાનમાં સુરતની જેલમાં બંધ છે, જ્યાં તે દુષ્કર્મના એક ગંભીર મામલામાં આજીવન કેદની સજામાં બંધ છે. જેલમાં હોવા છતાં તેને કાયદાકીય રીતે પોતાની પત્નીને ભરણપોષણ આપવા માટે જવાબદાર માનવામાં આવ્યો છે.

આઠ વર્ષની કાયદાકીય લડત
આ કોઈ મામલો નવો નથી. જાનકી અને નારાયણ સાંઈ વચ્ચે આ વિવાદ છેલ્લા આઠ વર્ષથી કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે. લાંબી કાયદાકીય કાર્યવાહી, સાક્ષીઓના નિવેદન અને બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે આ મહિનાની શરૂઆતમાં પોતાનો ચુકાદો સુરક્ષિત રાખી લીધો હતો.

જાનકીના વકીલ અનુરાગ ગોયક અનુસાર બધા કાયદાકીય પાસાના અભ્યાસ બાદ કોર્ટેનો તે નિષ્કર્ણ હતો કે હવે આ લગ્નને જારી રાખવાનું કોઈ મહત્વ રહી ગયું નથી.

લગ્ન, છૂટાછેડા, અને ઉત્પીડનના આરોપો
અરજીમાં આપવામાં આવેલી જાણકારી અનુસાર નારાયણ સાંઈ અને જાનકીના લગ્ન વર્ષ 2008મા થયા હતા. પરંતુ આ લગ્ન સંબંધ વધુ સમય સુધી સુખદ રહ્યો નહીં. વર્ષ 2013મા જ્યારે નારાયણ સાંઈ સામે ગુના નોંધાયા અને તેની ધરપકડ થઈ, ત્યારથી બંને અલગ-અલગ રહે છે. જાનકીએ કોર્ટમાં પોતાની વ્યથા જણાવતા નારાયણ સાંઈ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા.

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

Narayan Sai gets divorced

