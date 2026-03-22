સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા કરનાર સરકારના પ્રમુખ બન્યા પીએમ મોદી, CM-PM ના રૂપમાં થયા 8931 દિવસ

ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaસૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા કરનાર સરકારના પ્રમુખ બન્યા પીએમ મોદી, CM-PM ના રૂપમાં થયા 8931 દિવસ

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા કરનાર ચૂંટાયેલી સરકારના પ્રમુખનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી અને પ્રધાનમંત્રીના રૂપમાં કુલ 8931 દિવસ પુરા કરી તેમણે સિક્કિમના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પવન કુમાર ચામલિંગને પાછળ છોડ્યા છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 22, 2026, 02:50 PM IST
  • નરેન્દ્ર મોદીએ 7 ઓક્ટોબર, 2001ના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે પદભાર સંભાળ્યો
  • ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે 13 વર્ષથી વધુ સમય રહ્યાં
  • 2014મા બન્યા દેશના પ્રધાનમંત્રી, જીતી સતત ત્રણ લોકસભા ચૂંટણી

નવી દિલ્હીઃ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના નામે એક નવો રેકોર્ડ કરી લીધો છે. તેઓ ભારતમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી કામ કરનાર ચૂંટાયેલી સરકારના પ્રમુખ બની ગયા છે. તેમણે મુખ્યમંત્રી (ગુજરાત) અને પ્રધાનમંત્રી બંને પદો પર મળી કુલ 8931 દિવસ પૂરા કરી લીધા છે. તેમણે સિક્કિમના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પવન કુમાર ચામલિંગને પાછળ છોડી દીધા છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ષ 2001મા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીના રૂપમાં કામકાજ શરૂ કર્યું હતું. ત્યારબાદ 2014થી તેઓ દેશના પ્રધાનમંત્રી છે. આ દરમિયાન તેમણે 2014, 2019 અને 2024મા સતત ત્રણ ચૂંટણી જીતી સરકાર બનાવી છે. મોદી હવે ભારતમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી સતત સત્તામાં રહેનાર ચૂંટાયેલા નેતા બની ગયા છે.

13 વર્ષ સુધી રહ્યાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી
નરેન્દ્ર મોદીએ 7 ઓક્ટોબર, 2001ના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે પદભાર સંભાળ્યો હતો. તેઓ આ પદ પર 21 મે 2014 સુધી રહ્યા, એટલે કે 13 વર્ષથી વધુ સમય સુધી મુખ્યમંત્રી રહ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમણે 26 મે 2014ના પ્રધાનમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. ત્યારથી તેમણે 2014, 2019 અને 2024મા સતત ત્રણ લોકસભા ચૂંટણીના માધ્યમથી રાષ્ટ્રીય જનતાંત્રિક ગઠબંધન (NDA) સરકારનું નેતૃત્વ કર્યું છે.

મોદી ગુજરાતમાં સૌથી વધુ લાંબો સમય સુધી સેવા કરનાર મુખ્યમંત્રી છે અને તેવા પ્રધાનમંત્રી છે જેમની પાસે કોઈ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીના રૂપમાં સૌથી વધુ પૂર્વ અનુભવ છે.

ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આપી શુભેચ્છા
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના આ રેકોર્ડ પર તેમને શુભેચ્છા મળી રહી છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે તેમને શુભેચ્છા આપતા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું કે સેવા, મહેનત અને સમર્પણની મિસાલ રજૂ કરતા નરેન્દ્ર મોદી ભારતમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનાર સરકારના પ્રમુખ બની ગયા છે.

Today, PM @narendramodi Ji surpasses the 8,930-day record of former Sikkim CM Pawan Kumar Chamling, becoming the longest-serving head of a government in India.

PM Modi Ji's 8,931 days in public life, first as…

— Amit Shah (@AmitShah) March 22, 2026

તેમણે કુલ 8931 દિવસ પુરા કરી પવન કુમાર ચામલિંગના રેકોર્ડને તોડ્યો છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીથી લઈને પ્રધાનમંત્રી સુધીની તેમની આ સફર દેશહિત, પારદર્શિતા અને સતત જનસેવા પ્રત્યે તેમની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે, જેને એક દુર્લભ અને ભરોસો પર ટકેલા વારસાના રૂપમાં જોવામાં આવી રહી છે.

મહેનત અને લોકોના વિશ્વાસનું પરિણામઃ રાજનાથ
રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે પણ પીએમ મોદીને શુભેચ્છા આપતા લખ્યુ કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ ઘણા વર્ષોની મહેનત અને સેવાએ દેશમાં સતત ફેરફાર લાવ્યા છે. ગરીબો માયે જોનાઓ, વિકાસના નવા કામ અને દુનિયામાં ભારતની ઓળખને મજબૂત કરવા જેવા પગલાથી તેમણે દેશને આગળ વધારવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. કહેવામાં આવે છે કે તેમણે 24 વર્ષથી વધુ સમય સુધી રજા વગર સતત કામ કર્યું, જે તેમની મહેનત અને સમર્પણને દર્શાવે છે.

આગળ કહ્યું કે આ કારણે લોકોનો તેમના પર ભરોસો અને સમર્થન સતત વધતું ગયું છે, જેના કારણે તેઓ ત્રણ વાર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને ત્રણવાર દેશના પ્રધાનમંત્રી બન્યા. તેમની સતત મહેનત અને લોકોના વિશ્વાસનું આ પરિણામ છે.

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

