દિલ્હી બ્લાસ્ટને કેન્દ્ર સરકારે ગણાવી આતંકી ઘટના, મૃતકોને કેબિનેટ બેઠકમાં અપાઈ શ્રદ્ધાંજલિ
Delhi Blast: કેન્દ્ર સરકારે દિલ્હી કાર બોમ્બ વિસ્ફોટોને આતંકી ઘટના ગણાવી છે. લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા આતંકી ઘટના અંગે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં એક ઠરાવ પણ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો.
Trending Photos
Delhi Blast: દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટને કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે આતંકી ઘટના ગણાવી છે. પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બુધવારે બેઠક મળી હતી અને આ પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયની જાહેરાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, મોદી સરકાર આતંકવાદી કૃત્યો પ્રત્યે શૂન્ય સહિષ્ણુતા ધરાવે છે અને દિલ્હી કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ એક જઘન્ય ઘટના હતી. મંત્રીમંડળે ઘટનાની ઝડપી તપાસનો આદેશ આપ્યો હતો અને ગુનેગારોને વહેલી તકે સજા આપવાની માંગ કરી હતી.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય કેબિનેટે 10 નવેમ્બર 2025ની સાંજે દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા નજીક કાર વિસ્ફોટ સંડોવતી આતંકવાદી ઘટનામાં થયેલી જાનહાનિ પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. કેબિનેટે નિર્દોષ જીવોના સન્માનમાં બે મિનિટનું મૌન પાળ્યું હતું.
કેબિનેટે નીચેનો ઠરાવ પણ અપનાવ્યો:
દેશે 10 નવેમ્બર 2025ની સાંજે લાલ કિલ્લા નજીક કાર વિસ્ફોટ દ્વારા રાષ્ટ્ર વિરોધી દળો દ્વારા આચરવામાં આવેલી એક ઘૃણાસ્પદ આતંકવાદી ઘટના જોઈ છે. આ વિસ્ફોટના પરિણામે અનેક લોકોના મૃત્યુ થયા છે, અને અન્ય ઘણાને ઈજા પહોંચી છે.
હિંસાના આ સંવેદનહીન કૃત્યના પીડિતો પ્રત્યે કેબિનેટ પોતાનો આદર વ્યક્ત કરે છે અને શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે હૃદયપૂર્વકની સંવેદનાઓ જાહેર કરે છે.
કેબિનેટ ઇજાગ્રસ્ત થયેલા તમામ લોકોની ઝડપી સ્વસ્થતા માટે પ્રાર્થના કરે છે, અને તબીબી કર્મચારીઓ અને કટોકટી પ્રતિસાદકર્તાઓના ત્વરિત પ્રયાસોની પ્રશંસા કરે છે, જેમણે પીડિતોને સંભાળ અને સમર્થન પૂરું પાડ્યું છે.
કેબિનેટ નિર્દોષ લોકોનો જીવ લેનાર આ કાયરતાપૂર્ણ અને નીચ કૃત્યની સખત નિંદા કરે છે.
કેબિનેટ આતંકવાદના તમામ સ્વરૂપો અને અભિવ્યક્તિઓ પ્રત્યે શૂન્ય સહિષ્ણુતાની નીતિ માટે ભારતની અડગ પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કરે છે.
કેબિનેટે વિશ્વભરની ઘણી સરકારો તરફથી આવેલા એકતા અને સમર્થનના નિવેદનોની પણ પ્રશંસા કરે છે.
કેબિનેટ પ્રતિકૂળતાનો સામનો કરવામાં હિંમત અને કરુણા સાથે કાર્ય કરનારા સત્તાવાળાઓ, સુરક્ષા એજન્સીઓ અને નાગરિકોના સમયસર અને સંકલિત પ્રતિસાદની પ્રશંસાપૂર્વક નોંધ લે છે. તેમનું સમર્પણ અને ફરજની ભાવના ખરેખર પ્રશંસનીય છે.
કેબિનેટે નિર્દેશ આપ્યો છે કે આ ઘટનાની તપાસ સૌથી વધુ તાકીદ અને વ્યાવસાયીકરણ સાથે હાથ ધરવામાં આવે જેથી ગુનેગારો, તેમના સહયોગીઓ અને તેમના પ્રાયોજકોને ઓળખી શકાય અને વિલંબ કર્યા વિના ન્યાયના કઠેડામાં લાવી શકાય. સરકારના ઉચ્ચતમ સ્તરે પરિસ્થિતિ પર સતત નજીકથી દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે