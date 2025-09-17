Prev
Next

મારી ઈચ્છા છે કે 2047 સુધી નેતૃત્વ કરે PM મોદી, આજ સુધી આવા નેતા જોયા નથીઃ મુકેશ અંબાણી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આજે 75મો જન્મદિવસ છે. દેશ-વિદેશથી લોકો પીએમ મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યાં છે. ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણીએ પણ પીએમ મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 17, 2025, 04:04 PM IST

Trending Photos

મારી ઈચ્છા છે કે 2047 સુધી નેતૃત્વ કરે PM મોદી, આજ સુધી આવા નેતા જોયા નથીઃ મુકેશ અંબાણી

નવી દિલ્હીઃ રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ ઈચ્છા જાહેર કરી છે કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી 2047 સુધી દેશનું નેતૃત્વ કરતા રહે. તેમણે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને 75મા જન્મદિવસની શુભકામનાઓ આપતા આ વાત કહી. મુકેશ અંબાણીએ કહ્યુ કે આજે આપણા ભારતવાસીઓ માટે પર્વનો દિવસ છે. આપણા સન્માનિત અને પ્રિય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનો 75મો જન્મદિવસ છે. હું દેશના કારોબારી સમુદાય, રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ અને અંબાણી પરિવાર તરફથી તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છા આપું છું. મારી ઈચ્છા છે કે તેઓ 2047 સુધી દેશના પ્રધાનમંત્રી રહે, જ્યારે ભારતની આઝાદીના 100 વર્ષ પૂર્ણ થશે.

મુકેશ અંબાણીએ કહ્યુ કે નરેન્દ્ર મોદીએ પહેલા ગુજરાતને ઔદ્યોગિક રાજધાની બનાવી અને હવે દેશની કાયાપલટ કરી રહ્યાં છે. આ સંયોગ નથી કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો અમૃત મહોત્સવ પણ ત્યારે આવ્યો છે, જ્યારે દેશની આઝાદીનો અમૃત કાળ ચાલી રહ્યો છે. જીવેત શરદઃ શતમ્. તેમણે કહ્યુ- ઈશ્વરે ખુદ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને અવતાર પુરૂષ તરીકે મોકલ્યા છે, જેથી તે આપણા દેશનું નેતૃત્વ કરે. મેં આજ સુધી ાવા નેતા જોયા નથી, જે આ રીતે થાક્યા અને અટક્યા વગર કામ કરતા હોય. હું દેશભરના લોકોની સાથે પીએમ મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા આપું છું અને તેમના ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની કામના કરુ છું.

Add Zee News as a Preferred Source

He says, "Today is a festive day for 1.45 billion… pic.twitter.com/u2NJSTMV3R

— ANI (@ANI) September 17, 2025

પીએમ મોદીના 75મા જન્મદિવસ નિમિતે દેશભરમાં કાર્યક્રમોનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. તો ભાજપ તરફથી પણ ઘણા કાર્યક્રમો ચલાવવામાં આવી રહ્યાં છે. પીએમ મોદીને તમામ રાજનેતાઓ સિવાય શાહરૂખ ખાન, આમિર ખાન, કંગના રનૌત સહિત તમામ સિતારાઓએ જન્મદિવસની શુભેચ્છા આપી છે. આ સિવાય અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ પીએમ મોદી સાથે મંગળવારે રાત્રે વાત કરી હતી અને જન્મદિવસની શુભેચ્છા આપી હતી. મહત્વનું છે કે નરેન્દ્ર મોદીના જાહેર જીવનની 4 દાયકાની યાત્રા સાથે જોડાયેલા અનુભવ પણ ઘણા ભાજપના નેતાએ શેર કર્યાં છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
narendra modiNarendra Modi Birthday

Trending news