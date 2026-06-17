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ક્યારેય ચૂંટણી નથી હાર્યા નથવાણી... શું તેઓ હેમંત સોરેનનો ચક્રવ્યૂહ તોડીને આ વખતે પહોંચશે રાજ્યસભા?

Rajya Sabha Election: ઝારખંડમાં બે રાજ્યસભા બેઠકો માટે ગુરુવારે મતદાન થવાનું છે. JMM અને કોંગ્રેસે એક-એક ઉમેદવાર ઉભા રાખ્યા છે,  ભાજપે ઉમેદવાર ઉભા રાખવાને બદલે અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ગુજરાતના પરિમલ નથવાણીને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. જેથી ઝારખંડમાં ક્રોસ વોટિંગનું જોખમ રહેલું છે. તમારે એ જાણવું પણ જરૂરી છે કે પરિમલ નથવાણી ક્યારેય કોઈ ચૂંટણી હાર્યા નથી. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 17, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:07 PM IST
ક્યારેય ચૂંટણી નથી હાર્યા નથવાણી... શું તેઓ હેમંત સોરેનનો ચક્રવ્યૂહ તોડીને આ વખતે પહોંચશે રાજ્યસભા?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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ક્યારેય ચૂંટણી નથી હાર્યા નથવાણી... શું ચક્રવ્યૂહ તોડીને આ વખતે પહોંચશે રાજ્યસભા?
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