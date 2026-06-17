/ક્યારેય ચૂંટણી નથી હાર્યા નથવાણી... શું તેઓ હેમંત સોરેનનો ચક્રવ્યૂહ તોડીને આ વખતે પહોંચશે રાજ્યસભા?

Rajya Sabha Election: ઝારખંડમાં બે રાજ્યસભા બેઠકો માટે ચૂંટણીઓ યોજાઈ રહી છે. આ બે બેઠકો માટે ત્રણ ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, અને મતદાન ગુરુવારે થશે. ભાજપ સમર્થિત ઉમેદવાર પરિમલ નથવાણીની એન્ટ્રીએ સ્પર્ધાને રસપ્રદ બનાવી છે, જેનાથી ક્રોસ વોટિંગનું જોખમ વધી ગયું છે.
ઉદ્યોગપતિ અને સાંસદ, પરિમલ નથવાણીની સૌથી મોટી રાજકીય તાકાત ચૂંટણી જીતનો તેમનો રેકોર્ડ છે. તેમણે અત્યાર સુધીમાં ત્રણ ચૂંટણીઓ જીતી છે અને ક્યારેય હાર્યા નથી. તેઓ ચોથી વખત રાજ્યસભા ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, પરંતુ વિજય માટે એકલા ભાજપનો ટેકો પૂરતો નથી.
ઝારખંડના રાજકારણમાં મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનના નેતૃત્વમાં JMM અને કોંગ્રેસે બંને રાજ્યસભા બેઠકો જીતવાની રણનીતિ બનાવી છે. શું પરિમલ નથવાણી JMM-કોંગ્રેસ ગઠબંધનને તોડી શકશે અને ફરી એકવાર ઇતિહાસ રચી શકશે?
ઝારખંડમાં બે બેઠકો માટે ત્રણ ઉમેદવારો
ઝારખંડમાં બે રાજ્યસભા બેઠકો માટે ત્રણ ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. બૈજનાથ રામ JMM તરફથી અને પ્રણવ ઝા કોંગ્રેસ તરફથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, જ્યારે પરિમલ નથવાણી અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. નથવાણીને ભાજપનો ટેકો છે, જેના કારણે આ સ્પર્ધા રસપ્રદ બની રહી છે. રાજ્યસભા બેઠક જીતવા માટે ઓછામાં ઓછા 28 ધારાસભ્યોના પ્રથમ પસંદગીના મત જરૂરી છે.
ઝારખંડ વિધાનસભામાં મહાગઠબંધન પાસે કુલ 56 ધારાસભ્યો છે, જેમાં જેએમએમના 34, કોંગ્રેસના 16, RJDના 4 અને ડાબેરી પક્ષના 2 ધારાસભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. NDA પાસે 24 ધારાસભ્યો છે, જેમાં ભાજપના 21, એજેએસયુના 1, જેડીયુના 1 અને એલજેપીના 1 ધારાસભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. આમ, પરિમલ નથવાણીને જીતવા માટે 4 વધારાના મતોની જરૂર છે.
ક્રોસ-વોટિંગનો મોટો ખતરો
સંખ્યાના આધારે વિધાનસભામાં જેએમએમનો વિજય નિશ્ચિત છે, પરંતુ કોંગ્રેસે મહાગઠબંધનને એક રાખવું પડશે. મહાગઠબંધનને વિધાનસભામાં 56 ધારાસભ્યોનું સમર્થન છે, જેના કારણે તે બંને બેઠકો જીતવાની શક્યતા ધરાવે છે. જો કે, પરિમલ નથવાણીની અપક્ષ ઉમેદવારી અને ભાજપના સમર્થનથી સ્પર્ધા રસપ્રદ બની છે.
રાજ્યસભાની ચૂંટણી જીતવા માટે મહાગઠબંધન પાસે જરૂરી સંખ્યાબંધ મતો છે, પરંતુ ભાજપના સમર્થન સાથે પણ, પરિમલ નથવાણીને ચાર વધારાના મતોની જરૂર છે. નથવાણીએ પોતાની જીત મેળવવા માટે તમામ પ્રયાસો કર્યા છે, જ્યારે કોંગ્રેસ અને જેએમએમ પોતાની સ્થિતિ જાળવી રાખવા માટે અથાક મહેનત કરી રહ્યા છે.
ક્યારેય ચૂંટણી હાર્યા નથી પરિમલ નથવાણી
પરિમલ નથવાણીનો ઝારખંડ સાથે લાંબો અને ઊંડો સંબંધ છે અને તે એક અનુભવી રાજકીય ખેલાડી છે. નથવાણી મુખ્યત્વે રિલાયન્સ સાથે જોડાયેલા ઉદ્યોગપતિ છે, પરંતુ જ્યારે તેઓ રાજકારણમાં આવ્યા, ત્યારે તેમણે 2008 માં ઝારખંડથી તેમની પહેલી રાજ્યસભાની ચૂંટણી લડી હતી.
પરિમલ નથવાણીએ સ્વતંત્ર ઉમેદવાર તરીકે પોતાનું નસીબ અજમાવ્યું, પરંતુ તેમને વિવિધ પક્ષોના ધારાસભ્યોનો ટેકો મળ્યો હતો. ક્રોસ-વોટિંગે તેમનો માર્ગ મોકળો કર્યો, જેના કારણે તેઓ રાજ્યસભામાં પહોંચ્યા હતા. તેમને આરજેડી ધારાસભ્યોનો પણ ટેકો મળ્યો, જેના કારણે તેમની જીત થઈ.
2014માં, નથવાણીએ ઝારખંડથી બીજી વખત રાજ્યસભાની ચૂંટણી લડી. તેમણે ભાજપ અને એજેએસયુના સમર્થનથી પોતાનું નામાંકન દાખલ કર્યું અને બિનહરીફ ચૂંટાયા. આ જીત ઝારખંડથી તેમની સતત બીજી રાજ્યસભાની ચૂંટણી હતી. તેઓ ઝારખંડથી રાજ્યસભામાં પહોંચનારા એકમાત્ર સ્વતંત્ર સાંસદ બન્યા.
પરિમલ નથવાણીની ત્રીજી મોટી ચૂંટણી 2020માં હતી, પરંતુ આ વખતે સ્પર્ધા ઝારખંડ નહીં પરંતુ આંધ્રપ્રદેશમાં હતી. વાયએસઆર કોંગ્રેસ પાર્ટીના સમર્થનથી, તેઓ રાજ્યસભામાં ચૂંટાયા, સંસદના ઉપલા ગૃહમાં તેમનો ત્રીજો કાર્યકાળ શરૂ કર્યો. આમ, તેઓ સતત ત્રીજા કાર્યકાળ માટે રાજ્યસભાના સાંસદ બન્યા.
શું નથવાણી ચોથી કાર્યકાળ જીતશે?
હવે, પરિમલ નથવાણીએ ઝારખંડથી 2026ની રાજ્યસભાની ચૂંટણી લડવાનું નક્કી કર્યું છે. તેઓ ફરી એકવાર સ્વતંત્ર ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, પરંતુ તેમને ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળના એનડીએનો ટેકો છે. રાજકીય નિરીક્ષકો માને છે કે ભાજપની રણનીતિ ફક્ત બેઠક જીતવા પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ શાસક પક્ષમાં સંભવિત ક્રોસ-વોટિંગનો પણ લાભ ઉઠાવવાની છે.
JMM-કોંગ્રેસ ગઠબંધન તેના ધારાસભ્યોને એક રાખવાના પડકારનો સામનો કરી રહ્યું છે. નથવાણીની ઉમેદવારી વિશે બીજી એક રસપ્રદ વાત એ છે કે તેમને ઝારખંડના રાજકારણમાં પક્ષની લાઇનમાં શ્રેષ્ઠતા ધરાવતા નેતા માનવામાં આવે છે. તો પછી પ્રશ્ન એ છે કે શું પરિમલ નથવાણી તેમનો અજેય ચૂંટણી રેકોર્ડ જાળવી રાખશે અને ચોથી મુદત માટે રાજ્યસભામાં પહોંચશે, કે પછી ઝારખંડની બદલાતી રાજકીય ગતિશીલતા તેમની જીતનો દોર સમાપ્ત કરશે.