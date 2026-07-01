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કોણ હતા ડો. બી સી રોય...જેમના સન્માનમાં ઉજવાય છે ડોક્ટર્સ ડે, ગાંધીજી સાથે હતું ગાઢ કનેક્શન

National Doctors' Day 2026: દેશભરમાં આજનો દિવસ નેશનલ ડોક્ટર્સ ડે તરીકે ઉજવાય છે. આ દિવસ જેમના સન્માનમાં ઉજવાય છે તે ડો. બી સી રોય વિશે પણ જાણવા જેવું છે. જેઓ મહાત્મા ગાંધીના િત્ર અને પર્સનલ ડોક્ટર હતા. જાણો તેમના વિશે થોડી અજાણી વાતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 01, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:50 PM IST
કોણ હતા ડો. બી સી રોય...જેમના સન્માનમાં ઉજવાય છે ડોક્ટર્સ ડે, ગાંધીજી સાથે હતું ગાઢ કનેક્શન
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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