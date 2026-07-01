/કોણ હતા ડો. બી સી રોય...જેમના સન્માનમાં ઉજવાય છે ડોક્ટર્સ ડે, ગાંધીજી સાથે હતું ગાઢ કનેક્શન

દર વર્ષે 1 જુલાઈનો દિવસ ભારતમાં નેશનલ ડોક્ટર્સ ડે તરીકે ઉજવાય છે. તબીબોને ભગવાન જેટલો દરજ્જો મળે છે કારણ કે તેઓ દર્દીનો જીવ બચાવવાનું કામ કરે છે. આજનો દિવસ એ તમામ ડોક્ટર્સ અને તેમના વ્યવસાયને નમન કરવાનો દિવસ છે. સમાજ પ્રત્યે તેમન સેવા અને સમર્પણને બિરદાવવાનો દિવસ છે. આ દિવસ એ દેશના મહાન ડોક્ટર બી સી રોયને સમર્પિત છે.
ડો. બી સી રોય વિશે જાણો, મહાત્મા ગાંધી સાથે શું હતું કનેક્શન
જેમના નામ પર ડોક્ટર્સ ડેની ઉજવણી થાય છે તે ડોક્ટર બી સી રોય વિશે ખાસ જાણવા જેવું છે. તેમનું આખું નામ બિધાનચંદ્ર રોય હતું. તેઓ એક મહાન સમાજસેવી, સારા રાજનેતા અને સ્વતંત્રતાસેનાની પણ હતા. તેઓ પશ્ચિમ બંગાળના બીજા મુખ્યમંત્રી પણ રહી ચૂક્યા હતા. આઝાદી દરમિયાન તેમણે અસહયોગ આંદોલનમાં ભાગ લીધો. 1 જુલાઈના રોજ ડો. બી સી રોયનો જન્મદિવસ છે અને એટલે તેમના સન્માનમાં આ દિવસ દેશમાં ડોક્ટર્સ ડે તરીકે ઉજવવા લાગ્યો. ભારત સરકારે વર્ષ 1991માં રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર દિવસ ઉજવવાની શરૂઆત કરી હતી. એવું કહેવાય છે કે બી સી રોય મહાત્મા ગાંધીના મિત્ર અને પર્સનલ ડોક્ટર હતા. તેમણે 1942માં ભારત છોડો આંદોલન દરમિયાન તેમની સારવાર કરી હતી.
ડો. રોય વિશે થોડી અજાણી વાતો...
આ વખતની ડોક્ટર્સ ડેની થીમ
FAQs
પ્રશ્ન 1: ભારતમાં નેશનલ ડોક્ટર્સ ડે ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે?
જવાબ: દર વર્ષે 1 જુલાઈએ ભારતમાં ડોક્ટર્સ ડે ઉજવવામાં આવે છે.
પ્રશ્ન 2: નેશનલ ડોક્ટર્સ ડે કોના સન્માનમાં ઉજવવામાં આવે છે?
જવાબ: નેશનલ ડોક્ટર્સ ડે ડો. બિધાનચંદ્ર (બી.સી.) રોયના સન્માનમાં ઉજવવામાં આવે છે.
પ્રશ્ન 3: ડો. બી.સી. રોયનો જન્મ ક્યારે થયો હતો?
જવાબ: ડો. બી.સી. રોયનો જન્મ 1 જુલાઈ 1882ના રોજ બિહારના પટણા શહેરમાં થયો હતો.
પ્રશ્ન 4: ડો. રોયે કઈ સંસ્થામાંથી મેડિકલ અભ્યાસ કર્યો હતો?
જવાબ: ડો. રોયે કલકત્તા મેડિકલ કોલેજમાંથી મેડિકલનો અભ્યાસ કર્યો હતો.
પ્રશ્ન 5: ડો. બી.સી. રોયને ભારતનો કયો સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર મળ્યો હતો?
જવાબ: ડો. બી સી રોયને 1961માં ભારત રત્ન પુરસ્કાર મળ્યો હતો.
પ્રશ્ન 6: ડો. બી.સી. રોયનું નિધન ક્યારે થયું હતું?
જવાબ: ડો. બી. સી રોયનું નિધન 1 જુલાઈ, 1962ના રોજ થયું હતું.
પ્રશ્ન 7: ડો. બી.સી. રોય અને મહાત્મા ગાંધી વચ્ચે શું સંબંધ હતો?
જવાબ: તેઓ મહાત્મા ગાંધીના મિત્ર અને પર્સનલ ડોક્ટર હતા અને 1942ના ભારત છોડો આંદોલન દરમિયાન ગાંધીજીની સારવાર કરી હતી.