/રાષ્ટ્રધ્વજ આપણી અસ્મિતાનું પ્રતીક: ફ્લેગ કોડના આ નિયમો જાણવા દરેક ભારતીય માટે છે અનિવાર્ય

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રાષ્ટ્રધ્વજ આપણી અસ્મિતાનું પ્રતીક: 'ફ્લેગ કોડ'ના આ નિયમો જાણવા દરેક ભારતીય માટે છે અનિવાર્ય

National Flag Guidelines : ભારતીય રાષ્ટ્રીય ધ્વજ એ માત્ર કાપડનો ટુકડો નથી, પરંતુ ૧૪૦ કરોડ દેશવાસીઓની આશાઓ, આકાંક્ષાઓ અને રાષ્ટ્રપ્રેમનું પવિત્ર પ્રતીક છે. રાષ્ટ્રીય ધ્વજની ગરિમા અને માન-મર્યાદા અકબંધ રહે તે માટે ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા ‘ફ્લેગ કોડ ઓફ ઈન્ડિયા, ૨૦૦૨’ અને ‘રાષ્ટ્રીય ગૌરવ અપમાન નિવારણ અધિનિયમ, ૧૯૭૧’ અંતર્ગત કડક નિયમો અને માર્ગદર્શિકા નક્કી કરવામાં આવી છે, જેનું પાલન કરવું દરેક નાગરિકની નૈતિક ફરજ છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 13, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:56 PM IST
રાષ્ટ્રધ્વજ આપણી અસ્મિતાનું પ્રતીક: 'ફ્લેગ કોડ'ના આ નિયમો જાણવા દરેક ભારતીય માટે છે અનિવાર્ય

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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