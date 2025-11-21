ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદની રેસમાં સૌથી આગળ છે આ નેતાનું નામ, બિહાર ચૂંટણી સાથે છે મોટું કનેક્શન
National President of BJP: ભારતીય જનતા પાર્ટીએ હજુ સુધી તેમના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અંગે અંતિમ નિર્ણય લીધો નથી. જો કે, હવે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ પદ પર કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પોતાની દાવેદારી મજબૂત બનાવી છે. આનું મોટું કારણ બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપનું શાનદાર પ્રદર્શન છે. જો કે, આ અંગે પાર્ટીએ સત્તાવાર રીતે કંઈ કહ્યું નથી. ભાજપે બિહારમાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને ચૂંટણી પ્રભારી બનાવ્યા હતા.
ધ ટેલિગ્રાફના રિપોર્ટમાં સૂત્રોના હવાલે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, બિહારમાં આ જીત ભાજપ અને આરએસેએસમાં અધ્યક્ષ પદને લઈ ચાલી રહેલા સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, સંગઠન ક્ષમતા અને ચૂંટણી વ્યવસ્થાપને તેમને આ પદની રેસમાં આગળ કરી દીધા છે. ચૂંટણી પહેલા તેઓ લાંબા સમય સુધી બિહારમાં રહ્યા. એક તરફ તેમણે બળવાખોરોના નામાંકન પાછા ખેંચવા માટે મનાવ્યા, જ્યારે કેડરને પણ મજબૂત બનાવવામાં સફળતા મેળવી છે.
રિપોર્ટ અનુસાર, પાર્ટીના સૂત્રો જણાવે છે કે, હરિયાણા, મહારાષ્ટ્ર અને હવે બિહાર ચૂંટણીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહની જોડીને મજબૂત બનાવી છે, જેના પર લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન મળેલા ઝટકાઓને કારણે અસર પડી હતી. અખબાર સાથે વાતચીત કરતા એક કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું કે, "મોદીજી હવે આરએસએસને મનાવવામાં સફળ થઈ શકે છે કે, ભાજપના અધ્યક્ષ તેમની પસંદગીના હોવા જોઈએ."
વધુ એક નામ હતું આગળ
જુલાઈમાં આ પદ માટે કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવનું નામ પણ આગળ ચાલી રહ્યું હતું. રિપોર્ટ અનુસાર, જ્યારે ભાજપે યાદવ અને પ્રધાનના નામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, ત્યારે RSSએ મંજૂરી આપતા પહેલા પરામર્શની જરૂરિયાત જણાવી હતી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, પ્રધાને જ ઓડિશા વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને બીજુ જનતા દળથી અલગ થઈને ચૂંટણી લડવા માટે મનાવ્યા હતા, જ્યારબાદ ભાજપ રાજ્યમાં સત્તા બનાવવામાં સફળ થઈ.
રિપોર્ટમાં એક ભાજપના નેતાના હવાલે જણાવવામાં આવ્યું છે કે, "પહેલાં એવા સંકેત મળ્યા હતા કે દક્ષિણમાંથી કોઈ નેતા ભાજપ અધ્યક્ષ બની શકે છે. ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે સી.પી. રાધાકૃષ્ણનની ચૂંટણી બાદ એવું માનવામાં આવતું હતું કે, પાર્ટીના પ્રમુખ ઉત્તરમાંથી જ હશે." વર્તમાન અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી જગત પ્રકાશ નડ્ડાનો ત્રણ વર્ષનો કાર્યકાળ જાન્યુઆરી 2023માં સમાપ્ત થયો હતો, પરંતુ લોકસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને તેને લંબાવવામાં આવ્યો હતો.
