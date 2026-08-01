/દેશભરમાં કુદરતનું તાંડવ, 80થી વધુના મોત, 7 લાખ લોકો બેઘર... ગુજરાતથી આસામ સુધી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત

Assam Flood: આસામમાં કુદરતનો એવો કહેર છે કે, ચારેય તરફ ફક્ત પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. આ તબાહીથી અત્યાર સુધી 80થી વધુ લોકોનાં મોત થઈ ચૂક્યાં છે, જ્યારે 7 લાખ લોકો બેઘર થઈ ગયા છે. છેલ્લા 6 દાયકામાં આવેલા આ સૌથી ભયાનક પૂરે પાકને સંપૂર્ણપણે તહેસનહેસ કરી નાખ્યો છે, જ્યારે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત છે. રાહત શિબિરોમાં હજારો લોકો આશરો લેવા મજબૂર બન્યા છે.
આસામ ઉપરાંત ગુજરાત, ઓડિશા અને કાશ્મીર ઘાટીમાં પણ પૂરનો કહેર છે. કાશ્મીર ઘાટીના ઉપરવાસમાં આભ ફાટવાથી દક્ષિણ કાશ્મીરના શોપિયાં જિલ્લાના ઘણા ગામો અચાનક આવેલા પૂરની ઝપેટમાં આવી ગયા છે. બીજી તરફ દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ, નવસારી, ખેડા, અને સુરત જિલ્લામાં સ્થિતિ ભયાનક બની રહી છે, જ્યાં પાણી ઓસરવાની સાથે મૃતદેહો તણાયેલા મળ્યા છે અને વહીવટી તંત્રએ અત્યાર સુધી 30થી વધુ મોતોની પુષ્ટિ કરી છે.
ઓડિશામાં પણ સતત વરસાદથી સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર બનેલી છે. ઘણી નદીઓ ભયજનક સપાટીથી ઉપર વહી રહી છે, જેના કારણે 2 લાખથી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા છે અને 3 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે.
#WATCH | Assam: Even as the floodwater recedes, hundreds of flood-affected people of Bihubor Nepali Khuti area in Sivasagar district are facing massive problems.
Many families of Bihubor Nepali Khuti area have lost their everything in the devastating flood. The flood waters… pic.twitter.com/ExR9dftZFf
— ANI (@ANI) August 1, 2026
આસામમાં પૂરથી કેટલી તબાહી મચાવી
1. 80થી વધુ લોકોના મોત, 7 લાખથી વધુ પ્રભાવિત
આસામમાં પૂરની આફતથી અત્યાર સુધીમાં 80થી વધુ લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે 11 જિલ્લાઓમાં લગભગ 7.21 લાખ લોકો અને લગભગ 900 ગામો આ પૂરની સીધી ઝપેટમાં છે.
2. 3 ગણી પહોળી થઈ બ્રહ્મપુત્ર નદી
પૂરની કહાનીનું મુખ્ય કેન્દ્ર બ્રહ્મપુત્ર નદીને માનવામાં આવે છે, જેનો વ્યાપ સામાન્ય મર્યાદાથી ત્રણ ગણો વધીને લગભગ 21 કિલોમીટર પહોળો થઈ ગયો છે. નદીના આ રૌદ્ર સ્વરૂપે આસપાસના વિસ્તારોને સીધી રીતે પ્રભાવિત કર્યા છે.
3. આ 4 જિલ્લા સૌથી વધુ પ્રભાવિત
આસામમાં ચરાઈદેવ, શિવસાગર, જોરહાટ અને ગોલાઘાટ જિલ્લા પૂરથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત છે. એકલા ચરાઈદેવમાં જ લગભગ 80,000 લોકો સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. ગોલાઘાટ, બશ્વિનાથ, કામરૂપ અને ધેમાજી સહિત અન્ય વિસ્તારના 437 ગામો પાણીમાં ડૂબી ગયા છે.
4. 21,000થી વધુ હેક્ટરમાં પાક બરબાદ
પૂરના પાણીએ રાજ્યની ખેતીવાડીને બરબાદ કરી દીધી છે. 21,523 હેક્ટર કૃષિ ક્ષેત્ર પાણીમાં ડૂબેલું છે, જ્યારે પાણીના ભારે પ્રવાહમાં અત્યાર સુધી 11,000થી વધુ પશુઓ અને અન્ય પ્રાણીઓ તણાઈ ગયા છે.
5. 13 હજાર ઘરોમાં 11 દિવસથી અંધારું
પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં પાયાની માળખાકીય સુવિધાઓ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગઈ છે. ઘણા વિસ્તારોમાં વીજળીના થાંભલા અને ટ્રાન્સફોર્મર તણાઈ જવાના કારણે લગભગ 13,000 ઘરોમાં છેલ્લા 11 દિવસથી અંધારપટ છવાયું છે.
6. રાહત શિબિરોમાં 71 હજારથી વધારે લોકો
પૂરની તબાહીને પહોંચી વળવા બચાવ અને રાહત દળો જોડાયેલા છે. આસામમાં 216 રાહત શિબિરો અને 1,788 રાહત વિતરણ કેન્દ્રો બનાવવામાં આવ્યા છે. આ શિબિરોમાં 71,416 લોકો આશરો લીધો છે, જેને ભોજન, દવાઓ અને પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે.
#असम के लिए प्रार्थना
असम की भीषण बाढ़ ने दिल दहला दिया है चारों ओर तबाही का मंजर जो देखकर हर एक के आंख में आंसू आ जाएगा #assamnews #हेमंत#HimantaBiswaSarma
भगवान, सभी की रक्षा करें और जल्द राहत दें 🙏 pic.twitter.com/l2HrGhWlFx
— ANIL GIRI - CLASSES (@sanatanihelp) August 1, 2026
7. હવામાન વિભાગની આગામી ભારે વરસાદની ચેતવણી
પૂરની તબાહીના કારણે કેટલાક ભાગોમાં પાણી ધીમે-ધીમે ઘટી રહ્યું છે, પરંતુ સંકટ હજુ ટળ્યું નથી. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ 3 ઓગસ્ટ સુધી આસામની સાથે-સાથે પાડોશી રાજ્યો અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ, ત્રિપુરા અને મેઘાલયમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરી છે.
8. દર વર્ષે 19 વર્ષ પાછળ જતું રહે છે આસામ
આસામનો કુલ 40% હિસ્સો (31,500 ચોરસ કિમી) પૂર પ્રભાવિત છે. દર વર્ષે પૂરથી રાજ્યને સરેરાશ 200 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થાય છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, જેટલી પાયાની સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં 10 વર્ષ લાગે છે, પૂરના કારણે તે નાશ થવાથી આસામ દર વર્ષે વિકાસના મામલે 19 વર્ષ પાછળ જતું રહે છે.
આસામમાં દર વર્ષે પૂરથી તબાહી
આસામ સંપૂર્ણપણે નદી ખીણો પર વસેલું છે. રાજ્યના કુલ 78,438 ચોરસ કિમી ક્ષેત્રફળમાંથી 56,194 ચોરસ કિમી હિસ્સો એકલા બ્રહ્મપુત્ર નદી ખીણમાં આવે છે, જ્યારે 22,244 ચોરસ કિમી હિસ્સો બરાક નદી ખીણમાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે, ચોમાસું શરૂ થતાની સાથે જ નદીઓ ભયજનક સપાટીથી ઉપર વહેતી થઈ જાય છે અને પૂરથી રાજ્યમાં કરોડોનું નુકસાન થાય છે.