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દેશભરમાં કુદરતનું તાંડવ, 80થી વધુના મોત, 7 લાખ લોકો બેઘર... ગુજરાતથી આસામ સુધી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત

Assam Flood: આસામમાં આ વર્ષે આવેલા પૂરે છેલ્લા છ દાયકાનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. નદીઓ ભયજનક સપાટીથી ઉપર વહી રહી છે, સેંકડો ગામડાઓ ડૂબી ગયા છે અને લાખો લોકોનું જીવન રાહત શિબિરો પર નિર્ભર છે. ચાલો આપણે આસામના પૂરની પરિસ્થિતિ પર એક નજર કરીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 01, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:06 PM IST
દેશભરમાં કુદરતનું તાંડવ, 80થી વધુના મોત, 7 લાખ લોકો બેઘર... ગુજરાતથી આસામ સુધી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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દેશભરમાં કુદરતનું તાંડવ, 7 લાખ લોકો બેઘર... ગુજરાતથી આસામ સુધી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત
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