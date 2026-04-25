સાવધાન! માલદીવ ફરવાનું વિચારી રહ્યા છો? તો જાણો ભારતીયો માટે NCBની ગાઈડલાઈન; નિયમોનું ઉલ્લંઘન એટલે મોતની સજા

ncb advisory: માલદીવ ભારતીયોનું સૌથી મનપસંદ પ્રવાસન સ્થળ છે, પરંતુ માલદીવ ફરવાના બહાને કેટલાક ભારતીયો ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં પણ સંડોવાય છે. આવી જ કેટલીક ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને ધ્યાનમાં રાખીને નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો (NCB) એ ભારતીયો માટે એક એડવાઈઝરી બહાર પાડી છે અને સલાહ આપી છે કે જો ગેરકાયદેસર કામ કર્યું તો મૃત્યુદંડની સજા થઈ શકે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 25, 2026, 05:53 PM IST
  • માલદીવ ભારતીયોનું સૌથી મનપસંદ પ્રવાસન સ્થળ
  • ડ્રગ્સ એક્ટના નવા નિયમો અત્યંત કડક
  • માલદીવમાં અનેક ભારતીયોની ધરપકડ
  • કોઈની મજબૂરી તમારા માટે બની શકે છે સજા 

ncb advisory: માલદીવમાં નવો એન્ટી-ડ્રગ કાયદો બન્યો છે, જેમાં ડ્રગ સ્મગલિંગ (નશીલા પદાર્થોની હેરાફેરી) કરનારાઓ માટે મૃત્યુદંડ ની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. પછી ભલે તે અન્ય કોઈ દેશના રહેવાસી કેમ ન હોય, સજા દરેક માટે સમાન રહેશે. તેથી, એરપોર્ટ પર ટેકઓફ અને લેન્ડિંગ કરતા પહેલા માલદીવના કડક એન્ટી-ડ્રગ કાયદાઓ વિશે જાણકારી હોવી જરૂરી છે. તાજેતરમાં જ ઘણા ભારતીયોની માલદીવ પોલીસે નશીલા પદાર્થો સાથે ધરપકડ કરી છે.

ડ્રગ્સ એક્ટના નવા નિયમો અત્યંત કડક
NCBની ગાઈડલાઈન મુજબ, માલદીવ સરકારે માર્ચ 2026 થી ડ્રગ્સ એક્ટમાં સુધારો કરીને તેને પહેલા કરતા વધુ કડક બનાવ્યો છે. નવા નિયમો મુજબ, હવે માલદીવમાં નશીલા પદાર્થોની તસ્કરી કરવા અથવા પોતાની પાસે રાખવા બદલ આજીવન કેદની સજા થઈ શકે છે. જો કેસ મોટો હોય તો મૃત્યુદંડ સુધીની સજા ફટકારવામાં આવી શકે છે. ડ્રગ્સનો થોડો જ જથ્થો મળી આવે તો પણ અત્યંત કડક સજાની જોગવાઈ છે.

માલદીવમાં અનેક ભારતીયોની ધરપકડ
માલદીવ પોલીસ તરફથી ભારતીયો અંગેની ફરિયાદો મળ્યા બાદ જ ભારતીય હાઈ કમિશન અને NCB એ એડવાઈઝરી જારી કરીને એલર્ટ કર્યા છે. માલદીવ જતા તમામ ભારતીયોને સલાહ છે કે તેઓ કોઈ મિત્ર, સંબંધી, પરિચિત કે અજાણ્યા વ્યક્તિનું કોઈ પણ પાર્સલ, બેગ કે પેકેટ પોતાની સાથે માલદીવ ન લઈ જાય. જો આવું કરવું જ હોય, તો તેની અંદર કઈ વસ્તુ મોકલવામાં આવી રહી છે તે તમારી હાજરીમાં જ પેક થવી જોઈએ.

કોઈની મજબૂરી તમારા માટે બની શકે છે સજા 
એડવાઈઝરી મુજબ, એરપોર્ટ પર અજાણ્યા લોકોથી સાવધ રહો. જો કોઈ અજાણી વ્યક્તિ તમને કોઈ સામાન કે પેકેટ ભારત અથવા માલદીવ લઈ જવાની વિનંતી કરે, તો સ્પષ્ટ ના પાડી દો. તેની ગમે તેવી મજબૂરી હોય તો પણ સ્વીકારશો નહીં, અન્યથા તેની મજબૂરી તમારા માટે આકરી સજા બની જશે. જ્યાં સુધી તમે ભારત કે માલદીવ ન પહોંચો ત્યાં સુધી તમારા સામાનની સંપૂર્ણ દેખરેખ રાખો, જેથી કોઈ ચૂપકેથી તમારી બેગમાં કંઈ નાખી ન દે.

દબાણ કરવામાં આવે તો હેલ્પલાઈન પર ફરિયાદ કરો
NCBના જણાવ્યા અનુસાર, પકડાયા પછી 'કાયદાની જાણકારી નહોતી' એવું બહાનું કામ નહીં આવે. કોઈપણ દેશમાં આ બહાનું તમને સજાથી બચાવી શકશે નહીં. જો કોઈ સામાન કે પાર્સલ લઈ જવાની જીદ કરે તો MANAS (માનસ) નેશનલ નાર્કોટિક્સ હેલ્પલાઈન નંબર 1933 પર ફરિયાદ કરો. ટૂંકમાં કહીએ તો, માલદીવમાં ડ્રગ સ્મગલિંગ અંગે 'ઝીરો ટોલરન્સ' પોલિસી છે, તેથી સાવચેતી એ જ બચાવ છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

