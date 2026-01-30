8 ફેબ્રુઆરીએ મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં થવાનો હતો મોટો ધડાકો, અજીત પવારે પણ આપ્યો હતો સંકેત
Maharashtra Politics: એક રિપોર્ટનો દાવો છે કે મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં 8 ફેબ્રુઆરીએ એક એવો મોટો ધડાકો થવાનો હતો અને આ માટે બધી તૈયારીઓ પણ થઈ હતી. ખાલી જાહેરાત થવાની બાકી હતી. જાણો શું છે આખરે આ મામલો.
મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં અજીત પવારના નિધનથી મોટો રાજકીય ભૂકંપ આવી ગયો છે કારણ કે તેઓ મહારાષ્ટ્રના રાજકારણના દાદા કહેવાતા હતા. કાકાને હાંસિયામાં ધકેલીને મહાયુતિ સાથે એનસીપીને ભેળવી દેવાનું પગલું નોંધપાત્ર હતું. જેણે રાજકારણમાં ખળભળાટ મચાવી નાખ્યો હતો. હવે એક એવા ચોંકાવનારા સમાચાર આવી રહ્યા છે કે જાણીને તમે પણ અચંબિત થશો. 8 ફેબ્રુઆરીના દિવસે એક એવો ઘટનાક્રમ સર્જાવવાનો હતો જે મહારાષ્ટ્રના રાજકારણની દિશા બદલી શકે છે.
શું થવાનું હતું 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ?
શરદ પવારની એનસીપીના બે ફાડિયા થયા અને પછી એક જૂથ અજીત પવાર જૂથ તરીકે ઓળખાવવા લાગ્યું અને બીજુ જૂથ શરદ પવાર જૂથ. જો કે ખરી એનસીપી અજીત પવારની કહેવાતી હતી કારણ કે ઘડિયાળનું ચિન્હ તેમની પાસે હતું. પરંતુ આ બધા વચ્ચે 8 ફેબ્રુઆરીએ એક ઘટનાક્રમ ઘટવાનો હતો. ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં છપાયેલા એક રિપોર્ટ મુજબ નેશનલિસ્ટ કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના બંને જૂથ 8 ફેબ્રુઆરીએ સત્તાવાર રીતે એક થવાની જાહેરાત કરવાના હતા. એટલે કે શરદ પવારની એનસીપી અને અજીત પવારની એનસીપી એક થઈ જવાની હતી. પરંતુ હવે અજીત પવારના નિધનથી પ્રશ્ન એ ઊભો થયો છે કે હવે આગળ શું થશે? કારણ કે જિલ્લા પરિષદ ચૂંટણીઓના પરિણામ બાદ સત્તાવાર રીતે ખાલી જાહેરાત થવાની બાકી હતી.
શું કહે છે એનસીપીના નેતાઓ
એનસીપીના નેતાઓનું એવું કહેવું છે કે અજીત પવારના નિધનથી ભલે હાલ ટાઈમલાઈન ખોરવાઈ હોય પરંતુ રાજકીય પ્રક્રિયા હજુ પણ ચાલુ છે. સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ બુધવારે મોડી રાતે અજીત પવારને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે પહોંચેલા વરિષ્ઠ નેતાઓ વચ્ચે એક મહત્વની બેઠક થઈ હતી. આ બેઠકમાં સમગ્ર રાજકીય સ્થિતિ પર ચર્ચા થઈ હતી.
શરદ પવાર પણ મહાયુતિમાં?
જો આ વાસ્તવિક સ્થિતિમાં પરિણમે તો શું ખરેખર શરદ પવાર જૂથ મહાયુતિ સરકારમાં જોડાશે? સૂત્રો મુજબ બંને જૂથનું ભેગા થવું એ શરદ પવારના નેતૃત્વવાળા એનસીપી જૂથનું સરકારમાં સામેલ થવાની દિશામાં એક મોટું પગલું ગણાઈ રહ્યું હતું. હાલ સ્થિતિ એવી છે કે અજીત પવારના નેતૃત્વવાળું એનસીપી જૂથ સત્તાધારી મહાયુતિનો ભાગ છે. જ્યારે એનસીપી, કોંગ્રેસ અને શિવસેના(UBT) મહાવિકાસ આઘાડી ગઠબંધનમાં છે.
ધ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના રિપોર્ટમાં સૂત્રોને ટાંકીને કહેવાયું છે કે મર્જરની વાત ફાઈનલ સ્ટેજ પર હતી. સૂત્રો મુજબ આ વાતચીત ઉચ્ચ સ્તર સુધી પહોંચી હતી. જ્યાં સંભવિત કેબિનેટ ફેરબદલ અને નવા ચહેરાને સામેલ કરવા ઉપર પણ અનૌપચારિક વાતચીત શરૂ થઈ હતી. બે જૂથોને ભેગા કરવામાં અજીત પવાર મુખ્ય કડી ગણાતા હતા. તેમણે જ વાતચીતના રસ્તા ખોલ્યા હતા અને વાતચીતનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.
રેલીઓમાં અજીત પવારે આપ્યો હતો સંકેત
નોંધનીય છે કે રેલીઓમાં પણ એનસીપી નેતા અજીત પવારે બંને જૂથ એક થાય તેવા સંકેત આપ્યા હતા. મર્જર પર સવાલ ઉઠવનારાઓને આડેહાથ લેતા કહ્યું હતું કે જો અમે એક સાથે આવી જઈએ તો કેટલાક લોકોને શું વાંધો છે?
