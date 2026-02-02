મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ચોંકાવનારો વળાંક, દિગ્ગજ NCP નેતાએ આપ્યું એવું નિવેદન, શરદ પવારને લાગશે ઝટકો
Maharashtra Politics: મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. અજિત પવારના નિધન બાદ બંને જૂથોનું વિલય થશે કે કેમ? આ બધા વચ્ચે તેમની પાર્ટીના એક દિગ્ગજ નેતાએ વિલય પર એવું નિવેદન આપી દીધુ કે શરદ પવારને આ જાણીને ઝટકો લાગે તે સ્વાભાવિક છે. જાણો તેમણે શું કહ્યું.
એનસીપી (અજિત પવાર જૂથ)ના દિગ્ગજ નેતા અને મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવારના બારામતીમાં પ્લેન ક્રેશમાં આકસ્મિક નિધને રાજ્યના રાજકારણની ધૂરા બદલી નાખી છે. અનેક ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. આ બધા વચ્ચે સતત એક પ્રશ્ન સામે આવતો હતો કે એનસીપીના બે જૂથોના વિલય બાદ શું શરદ પવાર મહાયુતિ સાથે જોવા મળશે ખરા કારણ કે અજિત પવારનો પક્ષ મહાયુતિ સાથે ગઠબંધનમાં છે. જ્યારે શરદ પવાર જૂથ કોંગ્રેસ અને ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના સાથે ગઠબંધનમાં છે. હવે આ મામલે એક મોટા અપડેટ આવ્યા છે.
એનસીપી નેતાનું મોટું નિવેદન
મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય એનસીપી અધ્યક્ષ સુનિલ તટકરેએ સ્પષ્ટ કરી દીધુ કે તેમની પાર્ટી એનડીએ સાથે રહેશે. એનસીપી અને મહાયુતિ સાથેના સંબંધ પર મોટું નિવેદન આપતા તેમણે કહ્યું કે તેમની પાર્ટીનો એનડીએ સાથે રહેવાનો નિર્ણય સંપૂર્ણ રીતે મજબૂત અને કાયમ છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે જે નેતા ભાજપના નેતૃત્વવાળા એનડીએ સાથે રહેવા માંગતા હોય તેઓ તે મુજબ પોતાના નિર્ણય લે.
અત્રે જણાવવાનું કે હાલની સ્થિતિમાં તેમનું આ નિવેદન ખુબ મહત્વનું છે અને પરોક્ષ રીતે શરદ પવારના નેતૃત્વવાળી એનસીપી માટે એક સંકેત ગણાઈ રહ્યું છે. બીજી બાજુ તેમનું આ નિવેદન બે ધડાના ભેગા થવાના સંભવિત વિલયની વિરુદ્ધ પણ ગણાઈ રહ્યું છે. નિધન પહેલા અજિત પવારે કહ્યું હતું કે બંને જૂથના કાર્યકરોની એવી ઈચ્છા છે કે બધા એક થઈ જાય. પરંતુ હવે એવું લાગે છે કે અજિત પવારના નિધન બાદ તેમના જૂથના નેતાઓના મનમાં કઈક અલગ છે.
શું કહ્યું હતું શરદ પવારે
અજિત પવારના નિધન બાદ કાકા શરદ પવારે કહ્યું હતું કે અજિત પવારની ઈચ્છા પૂરી કરવી જોઈએ. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે આ સમગ્ર મામલે કહ્યું હતું કે એનસીપીના મર્જરની વાત જો ફાઈનલ સ્ટેજ સુધી પહોંચી હોય તો અજિતદાદા તેમને જરૂર જણાવત.
શું સૂચવે છે એનસીપી નેતાનું નિવેદન
એનસીસીના દિગ્ગજ નેતા સુનિલ તટકરેનું નિવેદન સ્પષ્ટ રીતે એ દિશામાં સંકેત છે કે બંને પક્ષોના ભેગા થવાનો રાસ્તો બંધ થયો નથી. પરંતુ જો ભેગા થવું હોય તો શરદ પવારના પક્ષે અજિત પવારના નેતૃત્વવાળી જે એનસીપી છે તેની રાજકીય લાઈન પ્રમાણે ચાલવું પડશે. સીધા શબ્દોમાં કહીએ તો ભાજપના નેતૃત્વવાળા ગઠબંધન સાથે રહેવું પડશે.
બંને જૂથોના વિલય ઉપર પણ તેમણે મોટું નિવેદન આપતા અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કાર પહેલા જ જે લોકોએ વિલયની વાતો શરૂ કરી હતી તેમના પર સવાલ ઉઠાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે આવા લાકોએ જણાવવું જોઈએ કે આ ચર્ચા આટલી જલદી કેમ શરૂ કરી. હાલમાં જ સુનેત્રા પવારના શપથ ગ્રહણ બાદ એવી અટકળો થઈ હતી કે બંને જૂથો વચ્ચે સંભવિત વાતચીત પર હાલ ઠંડુ પાણી રેડી દેવાશે. બીજી બાજુ એનસીપી-એસપીના વિધાયક રોહિત પવારે કહ્યું કે પવાર પરિવારમાં 13 દિવસ સુધી કોઈ રાજકીય વાતચીત નહીં થાય ત્યારબાદ નિર્ણય લેવાશે. તેમણે એવો પણ સંકેત આપ્યો કે કોઈ પણ નિર્ણય સમજી વિચારીને લેવાશે.
અજિત પવારની એનસીપી મક્કમ
એનસીપી નેતાના આ નિવેદનથી એકવાત તો સ્પષ્ટ છે કે અજિત પવારની એનસીપી હાલ મહારાષ્ટ્રમાં મહાયુતિ સાથે રહેવાનું મક્કમ વલણ ધરાવે છે. જો શરદ પવાર જૂથ સાથે વિલય થવાનો પણ હોય તો તેઓ પોતાની શરતે તે વિલય થાય તેવું ઈચ્છશે. ત્યારે મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં આગળ શું થશે તે જોવાનું રહેશે. રાજકીય નિષ્ણાંતો માને છે કે આવનારા દિવસોમાં બંને જૂથો વચ્ચે આ અંગે વાતચીત થઈ શકે છે. પરંતુ આ નિવેદનથી સ્પષ્ટ છે કે આ થશે કે કેમ તે સવાલોના ઘેરામાં છે.
ફડણવીસનું નિવેદન પણ ચોંકાવનારું
રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે જે નિવેદન આપ્યું તે પણ અત્યંત ચોંકાવનારું છે. કારણ કે તેમના મતે જો આવી કોઈ ગંભીર વાતચીત ચાલતી હોતતો અજિત પવાર તેમને જરૂર જણાવત. તેમણે તો આ વિલયના સમાચાર જ ફગાવી દીધા. તેમણે કહ્યું કે સરકારને આવી કોઈ ચર્ચા કે વિલય અંગે કોઈ જાણકારી નથી. અત્રે જણાવવાનું કે શરદ પવારે દાવો કર્યો હતો કે 12 ફેબ્રુઆરીના રોજ બંને જૂથોના વિલયી જાહેરાત નક્કી હતી. મીડિયા સાથે વાતચીતમાં ફડણવીસે કહ્યું કે અજિત પવાર ભાજપ અને ગઠબંધનના સહયોગીઓને વિશ્વાસમાં લીધા વગર આવો કોઈ મોટો નિર્ણય લઈ શકે નહીં. કેટલાક લોકો ભ્રમ ફેલાવવાની કોશિશ કરે છે.
