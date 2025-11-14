Prev
બિહારમાં NDAની 'ડબલ એન્જિન'ની ગર્જના: આ છે જીતનાં 10 મોટા કારણો, જેમણે પલટી આખી બાજી!

Bihar Election Results 2025: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો આવી ચૂક્યા છે. ફરી એકવાર NDA એ સાબિત કરી દીધું છે કે જમીની સ્તરે તેમની પકડ મજબૂત છે. આ જીત પાછળ માત્ર મોટા વચનો જ નહીં, પરંતુ અનેક નાની-મોટી વ્યૂહરચનાઓએ કામ કર્યું છે. NDAની જીત માત્ર એક સંયોગ નહીં, પરંતુ કુશળ રાજકીય એન્જિનિયરિંગનું પરિણામ છે. આ અહેવાલમાં આપણે એ 10 કારણોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જેમણે બિહારમાં આખી બાજી પલટી દીધી...

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:51 PM IST

Bihar Election Results 2025: બિહાર ચૂંટણીના જે પરિણામો આવ્યા છે, તેનાં કારણો આ નાનકડા અહેવાલમાં છુપાયેલાં છે...ખરેખર, બિહાર ચૂંટણીમાં NDAની જીત માત્ર સંયોગ નથી, પરંતુ કુશળ રાજકીય એન્જિનિયરિંગ અને જમીની સમીકરણોની પાથરવામાં આવેલી સચોટ બિસત (ચૌપાટ)નું પરિણામ છે. બીજી તરફ, વિપક્ષી મહાગઠબંધન (MGB)ની આંતરિક ખેંચતાણ અને રાજકીય વ્યવસ્થાપનના અભાવે પણ NDAની જીતની ગાડીમાં ઇંધણનું કામ કર્યું. આ સંદર્ભમાં, ચાલો તે 10 કારણોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જેમણે NDAના ભવ્ય વિજયને શક્ય બનાવ્યો.

NDAની પ્રચંડ જીતનાં મુખ્ય 10 કારણો;-

NDAના 'કુશળ નેતૃત્વ' પર મહોર
NDAએ ચૂંટણી પહેલાં જ નીતીશ કુમારના નેતૃત્વમાં ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત કરી દીધી હતી. ખુદ PMએ શરૂઆતની ચૂંટણી સભાઓમાં નીતીશના નેતૃત્વ પર મહોર મારી. આનાથી NDAમાં એકતા અને સ્થિરતાનો સંદેશ ગયો. તેનાથી વિપરીત, મહાગઠબંધનમાં ડેપ્યુટી સીએમ પદને લઈને ચૂંટણી પહેલાં અને પછી ખેંચતાણ રહી, જેણે મતદારોના મનમાં આ સવાલ ઊભો કર્યો કે શું વિપક્ષ સત્તા મળવા છતાં સ્થિર રહી શકશે?

'સમયસર' બેઠકોની જાહેરાત
NDAએ તેની ટિકિટ વહેંચણીની પ્રક્રિયાને સમયસર અને સંગઠનાત્મક રીતે પૂરી કરી, જેનાથી કાર્યકર્તાઓને પ્રચાર માટે પૂરતો સમય મળ્યો. જનતામાં પણ સકારાત્મક સંદેશ ગયો. ટિકિટ વહેંચણીમાં જાતીય સંતુલનનું પૂરું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું.

NDAમાં 'ચિરાગની વાપસી અને સમય વ્યવસ્થાપન'
ચિરાગ પાસવાનને ગઠબંધનમાં સામેલ કરવાની પ્રક્રિયા ભલે લાંબી ચાલી, પરંતુ NDAએ તેને ચૂંટણીની જાહેરાત પહેલાં અંતિમ રૂપ આપી દીધું. આ દર્શાવે છે કે NDA નેતૃત્વએ તેના સૌથી મોટા પડકારને પણ સમયસર 'મેનેજ' કરી લીધો અને પ્રચાર શરૂ થતાં પહેલાં જ ગઠબંધનની તસવીર સ્પષ્ટ કરી દીધી.

બ્રાન્ડ મોદીનું 'અભેદ્ય કવચ' અને 'ડબલ એન્જિન'ની અપીલ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની લોકપ્રિયતાએ NDAને એન્ટિ-ઇન્કમ્બન્સીના દબાણથી બચાવી રાખ્યું. તેમણે ચૂંટણીને 'કેન્દ્રની ગેરંટી વિરુદ્ધ રાજ્યની અસ્થિરતા'ના માળખામાં સફળતાપૂર્વક ગોઠવી. આ "ડબલ એન્જિન"ની અપીલે મતદારોના મનમાં આ વિશ્વાસ મજબૂત કર્યો કે વિકાસ અને સ્થિરતા માટે કેન્દ્ર અને રાજ્યમાં સત્તા એક જ પક્ષની હોવી જરૂરી છે.

'જીવિકા દીદી' ફેક્ટર: મહિલાઓનો મૌન ટેકો
NDAની જીતમાં સૌથી નિર્ણાયક, સંગઠિત અને રાજકીય ઘોંઘાટથી દૂર રહેલો વર્ગ 'જીવિકા દીદીઓ' (સ્વ-સહાય જૂથની મહિલાઓ) રહી, જેઓ મહિલા વોટ બેંકની ધરી છે. મહિલાઓનો આ ટેકો કોઈ ભાવનાત્મક અપીલ પર નહીં, પરંતુ નક્કર આર્થિક અને સામાજિક સશક્તિકરણ પર આધારિત હતો. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચૂંટણી પહેલાં જ જીવિકા દીદીઓને ₹10,000/-ની પ્રોત્સાહક રકમ આપવી એ 'ટ્રિગર પોઇન્ટ' બન્યો. નીતીશ કુમારના દારૂબંધી જેવા પગલાંએ મહિલાઓને સીધી સામાજિક સુરક્ષા અને ઘરની અંદર શાંતિ પ્રદાન કરી. જો જોવામાં આવે તો, 'જીવિકા દીદીઓ' માત્ર પોતે જ વોટ નથી આપતી, પરંતુ પોતાના સમૂહ, પરિવાર અને પડોશને પણ મતદાન માટે પ્રેરિત કરે છે. કુલ મળીને, પરિણામો દર્શાવે છે કે આ 'સાઇલન્ટ વોટ' જ હતો જેણે ઘણી નજીકની બેઠકો પર પરિણામો NDAની તરફેણમાં ફેરવી દીધા.

લાભાર્થીઓનો વિશાળ વર્ગ અને સીધો ફાયદો
કેન્દ્ર અને રાજ્યની કલ્યાણકારી યોજનાઓથી લાભ મેળવનારા વિશાળ વર્ગે પોતાના હિતોની રક્ષા માટે તે જ ગઠબંધનને પસંદ કર્યું, જેણે તેમને આ લાભ આપ્યા હતા. આ વર્ગ, જે સમાજના નીચલા સ્તર પર છે, તે કોઈ પણ વિરોધની લહેરથી અપ્રભાવિત રહ્યો.

BJPનું મજબૂત બૂથ વ્યવસ્થાપન અને કેડરની સક્રિયતા
BJPની સંગઠનાત્મક મશીનરીની કાર્યક્ષમતાએ ઓછી સરસાઈવાળી બેઠકોને નિર્ણાયક જીતમાં બદલી નાખી. NDAએ બૂથ વ્યવસ્થાપન, મતદાર મોબીલાઇઝેશન અને કેડરની સક્રિયતાના મામલે વિપક્ષને પછાડી દીધું, જે નજીકના મુકાબલાવાળી ચૂંટણીઓમાં જીત-હારનો ફેંસલો કરે છે.

મહાગઠબંધનમાં 'સીટ વહેંચણીની ખેંચતાણ' અને વિલંબ
મહાગઠબંધનની એક મોટી નબળાઈ સીટ વહેંચણીમાં થયેલો અત્યંત વિલંબ હતી. લાંબી વાતચીત અને ખેંચતાણે ન માત્ર કાર્યકર્તાઓનું મનોબળ તોડ્યું, પરંતુ એવો સંદેશ પણ આપ્યો કે ગઠબંધન આંતરિક રીતે વિભાજિત છે. ઘણી બેઠકો પર અસંતુષ્ટોએ બળવો કર્યો, જેનો સીધો ફાયદો NDAના ઉમેદવારોને મળ્યો.

અતિ-પછાત અને મહાદલિતોનો અતુટ સાથ
નીતીશ કુમાર અને NDAની સોશિયલ એન્જિનિયરિંગનો જાદુ આ ચૂંટણીમાં ચાલ્યો છે. તેમના દ્વારા ઊભો કરાયેલો EBC (અત્યંત પછાત વર્ગ) અને મહાદલિત વોટ બેંકે પોતાની નિષ્ઠા જાળવી રાખી. આ વર્ગે કોઈ પણ ભાવનાત્મક જોડાણના બદલે સ્થાયી વિકાસ અને સામાજિક સુરક્ષા પર વોટ આપ્યો, જેણે NDAના પાયાને મજબૂત જાળવી રાખ્યો.

જંગલરાજ વિરુદ્ધ સુશાસનની કહાની
NDAએ 'જંગલરાજ' (બિહારના જૂના કાયદા-વ્યવસ્થાના અભાવનો સમયગાળો)ના ડરને જીવંત રાખીને પોતાના પક્ષમાં વાર્તા ઊભી કરી. PM મોદી અને અમિત શાહથી લઈને યોગી આદિત્યનાથ સુધીના નેતાઓએ તેમની દરેક રેલીમાં કાયદા-વ્યવસ્થાની અગાઉની સ્થિતિની યાદોને જોરશોરથી સંભળાવી અને તેનો લાભ લીધો. વારંવાર કહેવામાં આવતી આ વાતોએ તે યુવા મતદારોને પણ પ્રભાવિત કર્યા જેઓ લાલુ રાજ પછી જન્મ્યા હતા. જેમણે લાલુ રાજ જોયું નહોતું, તેમને પણ તેનો ડર સમજાયો. NDAએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તે જ વિકાસની સાથે-સાથે સુરક્ષિત વાતાવરણ આપી શકે છે.

બિહારના મતદાન વર્તનમાં ફેરફાર
બિહારમાં આ વખતે બમ્પર વોટિંગ થયું, ત્યારે રાજકીય પંડિતો અનેક અનુમાન લગાવવા લાગ્યા કે શું બદલાવ આવશે? પરંતુ પરિણામોએ સ્પષ્ટ કરી દીધું કે આ વખતે બિહારના મતદારોનું વર્તન બદલાયું છે. તેમણે આ વખતે મૂળભૂત સુવિધાઓ (વીજળી, રસ્તા, પાણી)ની નિરંતરતાને સુનિશ્ચિત કરવા માટે વોટ આપ્યો. આ વિકાસ-કેન્દ્રિત મતદાન હતું, જેણે ક્ષણિક લાલચોને નકારી કાઢી.

