વિદેશમાંથી ભારતીયોનો મોહભંગ! 3 વર્ષમાં 5 ટકાનો ઘટાડો, કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં આપ્યા આંકડા
Indian citizenship: હવે ભારતીયોને વિદેશોથી મોહભંગ થવા લાગ્યો છે. જી હા... છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં વિદેશ જનાર ભારતીયોની સંખ્યામાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સંસદમાં વિદેશ રાજ્યમંત્રીએ આનો લેખિતમાં જવાબ રજૂ કર્યો છે. જાણો સમગ્ર અહેવાલ.
Indian citizenship: ભારતીયોને વિદેશમાં નોકરી કરવાની રૂચિ દિવસે દિવસ વધતી જઈ રહી હતી, પરંતુ સતત છેતરપિંડીના કેસ સામે આવતા હવે ભારતીયો જાગૃત થવા લાગ્યા છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં ભારતીયોએ ભારત છોડવાની સંખ્યામાં 5 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. કેન્દ્ર સરકારે જણાવ્યું છે કે ગત વર્ષ 2024માં 2,06,378 લોકોએ ભારતીય નાગરિકતા છોડી, જ્યારે વર્ષ 2023માં આ સંખ્યા 2,16,219 અને વર્ષ 2022માં 2,25,620 હતી.
તમને જણાવી દઈએ કે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં લગભગ 9 લાખ ભારતીયોએ પોતાની નાગરિકતા છોડી છે. રાજ્યસભામાં એક લેખિત પ્રશ્નના જવાબમાં, કેન્દ્રીય વિદેશ રાજ્યમંત્રી કીર્તિ વર્ધન સિંહે જણાવ્યું હતું કે પાંચ વર્ષમાં 896,843 ભારતીયોએ તેમની નાગરિકતા છોડી છે.
ક્યારે અને કેટલા ભારતીયોએ છોડી નાગરિકતા?
- 2022 માં 2,25,620
- 2023 માં 2,16,219
- 2024 માં 2,06,378
ભારત સરકારે નોકરીની ખોટી ઓફર પર એક કંપનીને પણ નોટિસ આપી છે. આ કંપની સોશિયલ મીડિયા દ્વારા દક્ષિણ એશિયાઈ દેશોમાં ભારતીયોને લાલચ આપતી હતી. રાજ્યસભામાં વિદેશ રાજ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે 6,700 ભારતીયોને આવા કેસોમાં બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.
