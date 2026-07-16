/NEET 2026નું પરિણામ જાહેર, 11.21 લાખ ઉમેદવારો થયા ક્વોલિફાય; આ રીતે ડાઉનલોડ કરો સ્કોરકાર્ડ

NEET (UG) 2026 Final Answer Key: નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)એ આ વર્ષે યોજાયેલી NEET (UG) 2026નું પરિણામ જાહેર કરી દીધું છે. આ વર્ષે 11.21 લાખ ઉમેદવારોને કાઉન્સિલિંગ માટે પાત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. પાસ થયેલા ઉમેદવારોમાંથી 58% મહિલાઓ છે. આ સાથે એજન્સીએ પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્સર-કી પણ જાહેર કરી દીધી છે. આ આન્સર-કી એજન્સીના ઓફિશિયલ એક્ઝામિનેશન પોર્ટલ પર જાહેર કરવામાં આવી છે. આ વર્ષે એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટમાં સામેલ થયેલા ઉમેદવારો પોર્ટલ પરથી આ આન્સર-કી ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરી શકે છે.
NEET (UG) 2026ની ફાઇનલ આન્સર-કી જાહેર
રિપોર્ટ અનુસાર, NTA દ્વારા આ પહેલાં પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી જાહેર કરીને ઉમેદવારો પાસેથી વાંધા અરજી મંગાવવામાં આવ્યા હતા. તે વાંધાઓની સમીક્ષા કર્યા બાદ હવે ફાઇનલ આન્સર-કી તૈયાર કરવામાં આવી છે. તેનો ઉપયોગ NEET (UG) 2026નું પરિણામ તૈયાર કરવા માટે કરવામાં આવ્યું છે.
એજન્સી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, તમે નીચે આપેલી પદ્ધતિઓ અપનાવીને NEET UG રી-એક્ઝામ ફાઇનલ આન્સર-કી ચેક કરી શકો છો.
NEET UG રી-એક્ઝામ ફાઇનલ આન્સર-કી કેવી રીતે ચેક કરવી?
હવે કોઈ વાંધા અરજી સ્વીકારવામાં નહીં આવે - NTA
નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)એ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે, પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી પર મળેલા વાંધા અરજીઓના નિરાકરણ બાદ જ NEET UG રી-એક્ઝામ 2026ની ફાઇનલ આન્સર-કી જાહેર કરવામાં આવી છે. એજન્સીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ફાઇનલ આન્સર-કી સામે હવે કોઈ પણ નવો વાંધા અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. NTAએ એમ પણ જણાવ્યું કે NEET (UG) 2026નું પરિણામ હવે આ જ ફાઇનલ આન્સર-કીના આધારે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
પોર્ટલ સતત ચેક કરતા રહો - એજન્સી
એજન્સીએ NEET પરીક્ષા આપનારા ઉમેદવારોને સલાહ આપી છે કે, તેઓ પરિણામની જાહેરાત અને એડમિશન સંબંધિત આગળની માહિતી માટે ઓફિશિયલ પોર્ટલ સતત ચેક કરતા રહે. આ સાથે જ ઉમેદવારોએ આન્સર-કી માત્ર NEET ના સત્તાવાર (ઓફિશિયલ) પોર્ટલ પરથી જ ડાઉનલોડ કરવી જોઈએ, જેથી તેમને સાચી માહિતી મળી શકે.