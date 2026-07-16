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NEET 2026નું પરિણામ જાહેર, 11.21 લાખ ઉમેદવારો થયા ક્વોલિફાય; આ રીતે ડાઉનલોડ કરો સ્કોરકાર્ડ

NEET (UG) 2026 Final Answer Key: NEET (UG) 2026માં ઉપસ્થિત રહેલા ઉમેદવારો માટે ખુશખબર છે. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)એ પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્સર-કી જાહેર કરી દીધી છે. ઉમેદવારો એજન્સીના ઓફિશિયલ પોર્ટલ પર જઈને આ લિસ્ટ જોઈ અને ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 16, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:35 PM IST
NEET 2026નું પરિણામ જાહેર, 11.21 લાખ ઉમેદવારો થયા ક્વોલિફાય; આ રીતે ડાઉનલોડ કરો સ્કોરકાર્ડ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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